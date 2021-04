Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Τι να σου κάνουν οι ταλαίπωρες

παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα

το αίμα το φαρμακερό των ερπετων.

Αιώνες φαρμάκι γενιές φαρμάκι.

Γιῶργος Σεφέρης, Οἱ Γάτες τ᾿ Ἅι-Νικόλα

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 1969

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ

Χθες στην Ινδία καταγράφηκαν 294.290 κρούσματα και 2.020 νέοι θάνατοι. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της covid-19 στη χώρα, «ένα τσουνάμι του κορωνοϊού που ουδέποτε ξανάδαμε», δήλωσε ένας γιατρός. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, τα ημερήσια κρούσματα ήταν γύρω στις 20.000.

Υπάρχει και δεύτερη μεγάλη ανησυχία στους λοιμωξιολόγους: η νέα «διπλής μετάλλαξης» παραλλαγή Β.1.617 του κορωνοϊού, που εντοπίστηκε στην πολιτεία Maharashtra.

Με ποσοστό 24%, η Β.1.617 ήταν η συχνότερα εντοπιζόμενη στα κρούσματα το τελευταίο δίμηνο στη Maharashtra. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε πενταπλασιασμός των κρουσμάτων της σε 2 βδομάδες. Είναι πιο μολυσματική και πιθανόν ανθεκτική στα αντισώματα, αλλά προς το παρόν η συμπεριφορά της είναι απρόβλεπτη.

Πηγή: The Indian Express, BBC News

ΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Το 1996, η American Humanist Association τίμησε με το ετήσιο βραβείο της τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, συγγραφέα πολλών μπεστ σέλερ, μεταξύ των οποίων «Το εγωιστικό γονίδιο», για τη «σημαντική συμβολή» στην εκλαΐκευση επιστημονικών εννοιών.

Πριν από 10 μέρες, ο Ντόκινς συνέκρινε σε τουίτ τους διεμφυλικούς με τη Rachel Dolezal, την ακτιβίστρια που επί σειρά ετών προσποιείτο ότι είναι μαύρη.

Την περασμένη Δευτέρα 19 Απριλίου, η American Humanist Association αφαίρεσε το βραβείο της από τον Ντόκινς, διότι «εξευτελίζει περιθωριακές ομάδες» χρησιμοποιώντας «την επίφαση του επιστημονικού λόγου».

Δεν ανήκω στους λάτρεις τού «εγωιστικού γονιδίου», αλλά η αφαίρεση ενός βραβείου, ύστερα από 25 χρόνια από διακεκριμένο συγγραφέα, δείχνει ότι η «cancel culture» εξελίσσεται σε καρκίνωμα στις ΗΠΑ.

Πηγή: The Guardian

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πουλί της χούντας

Μέρες μπορούμε να συζητάμε για το πώς θα είχε εξελιχθεί η πολιτική ζωή, αν το 1967 είχε πραγματοποιηθεί το πραξικόπημα των Ανακτόρων ή αν είχαν διεξαχθεί ομαλά οι τότε επικείμενες εκλογές.

Εύκολα, όμως, θα συμφωνούσαμε ότι, δεδομένης της πολιτικής υπανάπτυξης της χώρας, θα ήταν μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί τόσο σύντομα αυτό που κατάφερε η χούντα: ενώνοντας τη βαθιά διχασμένη Ελλάδα εναντίον της, να τερματίσει ουσιαστικά την εμφυλιογενή ανωμαλία. Έμεναν οι θεσμικές ρυθμίσεις, κυρίως του πολιτειακού, και μια ομαλή εναλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν δίχως τριγμούς.

Εκ των υστέρων (και μόνον εκ των υστέρων) ίσως μάλιστα φτάναμε να πούμε ότι η πατρίδα μας «έπρεπε» να πληρώσει το βαρύ τίμημα μιας δικτατορίας, ώστε να αρχίσει επιτέλους να οικοδομεί με αξιώσεις μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ενίοτε έχουν πλάκα οι στερεότυπες ερωτήσεις.

Πρώτη συνέντευξη.

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το κοινό σημείο σε όλους τους άντρες που αγαπήσατε;

Ζαν Μορώ: Εγώ.

Δεύτερη συνέντευξη.

Δημοσιογράφος: Ποιο βιβλίο θα διαλέγατε, αν βρισκόσασταν σε ένα ερημικό νησί;

Γκ. Κ. Τσέστερτον: Το «Οδηγός του Τόμας για Πρακτική Ναυπήγηση Πλοίων».

Η Ζαν Μορώ στα νιάτα της.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

Πριν από μερικές μέρες, Γάλλοι ερευνητές έδωσαν οριστικό τέλος, με δημοσίευσή τους στο περιοδικό Scientific Reports («New results with regard to the Flora bust controversy, 15 Απριλίου 2021), σε μια από τις μεγαλύτερες διαμάχες της ιστορίας της τέχνης στον 20ο αιώνα.

Το 1909 σε δημοπρασία στο Λονδίνο, ο διευθυντής των Βασιλικών Μουσείων του Βερολίνου, Wilhelm Bode, απέκτησε το λεγόμενο «Μπούστο της Φλόρας» με σκοπό να εμπλουτίσει τις συλλογές τού Βερολίνου με εξαιρετικά έργα της Αναγέννησης. Ο Bode ήταν πεπεισμένος, και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του, ότι επρόκειτο για έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η διαμάχη ξεκίνησε από το ότι το μπούστο ήταν φτιαγμένο από κερί, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο στην Αναγέννηση. Ο διευθυντής του Μουσείου του Αμβούργου, Gustav Pauli, την απέδωσε στον Άγγλο γλύπτη του 19ου αιώνα γνωστό για τα κέρινα έργα του, Richard Cockle Lucas (1800–1883).

Δύο χρόνια μετά την απόκτησή του, δημοσιεύτηκαν πάνω από 730 άρθρα στον γερμανικό και αγγλικό τύπο, καθώς και σε άλλες χώρες, είτε υπέρ είτε κατά του ισχυρισμού του Bode.

Συν τω χρόνω, το ενδιαφέρον εξασθένησε, και στις μέρες μας ελάχιστους απασχολούσε. Αλλά κι αυτοί πλέον δεν πρόκειται να ασχοληθούν ξανά. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ραδιοχρονολόγησης (χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα 14), οι ερευνητές κατέληξαν οριστικά στο συμπέρασμα ότι το «Μπούστο της Φλόρας» είναι έργο του 19ου αιώνα.

Πηγή: Scientific Reports, Connaisance des Arts