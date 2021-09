Μουσείο Πράδο: Ένα αφιέρωμα στο αντίγραφο της Μόνα Λίζα και τον άγνωστο βοηθό του Ντα Βίντσι

Μπορεί η Μόνα Λίζα να αντικρίζει τα εκατομμύρια των επισκεπτών από τον τοίχο του Λούβρου, αλλά ένα αντίγραφό της δίνει αφορμή για μια έκθεση στο μουσείο Πράδο της Μαδρίτης που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιανουαρίου και έχει τίτλο «Ο Λεονάρντο και το αντίγραφο της Μόνα Λίζα», την πρώτη μονογραφική έκθεση στην Ισπανία που μελετά τα αντίγραφα και τις εκδόσεις που έγιναν στο στούντιο του Λεονάρντο κατά τη διάρκεια της ζωής του, έργα που βασίστηκαν στα πρωτότυπα του καλλιτέχνη και εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν η δημιουργία τους. Η έκθεση βοηθά μέσα από γραφήματα στην απεικόνιση των ιδεών του Ντα Βίντσι, πώς τις αφομοίωσαν οι μαθητές του αλλά και τις πρακτικές που χρησιμοποίησε για την παραγωγή ζωγραφικών έργων.

Η τεχνική μελέτη και η αποκατάσταση του πίνακα (με αριθμό απογραφής 504 στο Museo Nacional del Prado) έδειξε ότι είναι το παλαιότερο γνωστό αντίγραφο της Μόνα Λίζα και μία από τις πιο αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις πρακτικές του Λεονάρντο στο στούντιο, ενώ έχουν γίνει έρευνες που τείνουν να αποδώσουν το αντίγραφο της Αγίας Άννας στο Μουσείο Hammer του Λος Άντζελες, και την έκδοση Ganay του Salvator Mundi στον ίδιο ζωγράφο.

Η έκθεση δίνει μια ευκαιρία να αναλυθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας και παραγωγής πινάκων στο πλαίσιο των ιταλικών στούντιο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα.

Το Πράδο εστιάζει τώρα στη μοναδική και αντισυμβατική φιγούρα του Λεονάρντο ως δασκάλου και σε άλλα χαρακτηριστικά αναγεννησιακά θέματα: τη σημασία της ιδέας και την έννοια του πρωτότυπου, αλλά και τη λειτουργία και τους τύπους αντιγράφων που προέρχονται από πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν από τους μεγάλους δασκάλους. Τα έργα που εκτίθενται, τα οποία βασίζονται σε πίνακες και σχέδια του Λεονάρντο, διευκολύνουν επίσης την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αφομοιώθηκαν οι θεωρητικές του γνώσεις από τους μαθητές του, ενώ παράλληλα βοηθούν στην εξήγηση πολλών ιδεών και παρατηρήσεων που εκφράζονται στα γραπτά του.

The Virgin and Child with Saint Anne. Έργο Γάλλου "μιμητή" της τεχνικής του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τέλη 17ου αιώνα. Φωτο: Sotheby's