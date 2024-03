15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα (21-28/3)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

AMVRAKIA.MIA

Η ατομική έκθεση του Πάνου Χαραλάμπους είναι μια εγκατάσταση που εκτείνεται κατά μήκος της γκαλερί και αποτελείται από ηχητικά γλυπτά, επιτοίχια έργα και βίντεο. Μοτίβα που διατρέχουν όλο το ερευνητικό, βιωματικό έργο του καλλιτέχνη αλληλοσυμπληρώνονται για να ενεργοποιήσουν νέους, σύγχρονους συσχετισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ.

Komplett Kafka - 100 χρόνια Franz Kafka

Nicolas Mahler: “Komplett Kafka” (Completely Kafka) | © Nicolas Mahler, Suhrkamp Verlag

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα. Σήμερα, ο συγγραφέας από την Πράγα εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και να μας συναρπάζει. Το Goethe-Institut Athen, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, φωτίζει ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του και επανεξετάζει το έργο του. Με αφορμή τη φετινή επέτειο παρουσιάζει την έκθεση αφίσας Komplett Kafka σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Nicolas Mahler και το Literaturhaus Stuttgart (Λογοτεχνικό Σπίτι της Στουτγκάρδης). Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του καλλιτέχνη Nicolas Mahler.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδω.

Fruits, Unite!

Τα εν λόγω έργα παρουσιάζουν την μπανάνα ως σύμβολο του ευρωπαϊκού οπτικού πολιτισμού.

Πρόκειται για μια έκθεση που παρουσιάζει τα έργα των εικαστικών Lotta Esko (Ελσίνκι) και Νάγια Μαγαλιού (Αθήνα). Τα εν λόγω έργα παρουσιάζουν την μπανάνα ως σύμβολο του ευρωπαϊκού οπτικού πολιτισμού, της ευρωπαϊκής διατροφικής κουλτούρας καθώς και της αποικιακής ιστορίας.

21/3-30/4, Alibi Gallery - Sarri 12, Σαρρή 12, Ψύρρη, Τρ.-Παρ. 12:00-14:00 & 15:00-18:00, Σάβ. 12:00-18:00

ΘΕΑΤΡΟ

Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος

Ο Αργύρης Ξάφης

Ο Αργύρης Ξάφης πρωταγωνιστεί στον μονόλογο του Ζουζέπ Μαρία Μιρό, ερμηνεύοντας και αποκαλύπτοντας όλους τους εμπλεκόμενους χαρακτήρες γύρω από το νεκρό σώμα ενός έφηβου αγοριού. Η Ζωή Ξανθοπούλου σκηνοθετεί το έργο του βραβευμένου Καταλανού συγγραφέα και το μετουσιώνει σε ένα αιχμηρό tour de force που πραγματεύεται την καταστροφή της ομορφιάς και τα βάθη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και επιθυμίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ.

Η Κυρά της Ρω στο θέατρο Γκλόρια

Η Κυρά της Ρω. Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Με αφορμή τη ζωή της Κυράς της Ρω, κατά κόσμον Δέσποινας Αχλαδιώτη, ο διεθνώς βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς γράφει ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο με αφορμή τη γυναίκα που έγινε σύμβολο γενναιότητας, πατριωτισμού και γυναικείας χειραφέτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ.

Ο Κατάθλας της Λένας Κιτσοπούλου

Ο Κατάθλας της Λένας Κιτσοπούλου στο Από Μηχανής.

Ο Λάκης σέρνεται με το στενό, μίζερο σώμα του μέσα στο πατρικό του σπίτι στο χωριό. Όλα τον στοιχειώνουν. Έξω η φύση αναπνέει, κοιμάται και ξυπνάει χωρίς προσδοκίες. Μέσα στο σπίτι ο Λάκης, παρέα με μια μύγα. Το σπίτι όπου μεγάλωσε έχει πάρει τη μορφή της ψυχής του. Ένα έργο της Λένας Κιτσοπούλου για τις σκέψεις όλων των ανθρώπων που έρχονται και φεύγουν και κανείς δεν ξέρει ποιος το αποφασίζει.

24/3-28/4, Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Γκάζι, Κυρ. 20:30, είσοδος: 12-14 ευρώ

Dancing (fancy)

Στο Dancing (fancy), η χορογράφος συνδέει την έρευνά της για το σώμα, με την αναπνοή, τη φωνή και την κίνηση.

Η παράσταση Dancing (fancy) διερευνά τις πολλαπλές πτυχές του σώματος και των χαρακτηριστικών του, εστιάζοντας σε εκείνο που δεν είναι απαραίτητα αποδεκτό στον δημόσιο χώρο καθώς ή επάνω στη σκηνή.

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

«Tangos του Μαγικού Ρεαλισμού» του Γιάννου Αιόλου

Ο Γιάννος Αιόλου συνθέτει τα «Tangos του Μαγικού Ρεαλισμού»

Ο Γιάννος Αιόλου συνθέτει τα «Tangos του Μαγικού Ρεαλισμού» τα οποία είναι εμπνευσμένα από το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού της Λατινικής Αμερικής, που στη λογοτεχνία εκφράστηκε μέσα από το έργο του Χόρχε Λούις Μπόρχες, του Μάρκες, της Ιζαμπέλ Αλιέντε, της Φρίντα Κάλο και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Το έργο αποτελείται από 18 ορχηστρικά θέματα που ακροβατούν μεταξύ του ρεαλισμού του ταγκό ως χορού και της αμφίσημης ονειρικής διάστασης της μουσικής του.

21/3, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικοί Περίπατοι στα μουσεία

Η ΚΟΑ στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επισκέπτεται για ακόμα μία χρονιά το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για μια συναρπαστική μουσική βραδιά. Οι Μιχαήλ Σμυρνόφ, Έφη Παπαθωμαΐδη και Γεώργιος-Θεόδωρος Ραράκος θα παρουσιάζουν έργα των Ρέινχολντ Γκλιέρ, Φραντς Σούμπερτ, Αλεξάντερ Γκλαζούνοφ, Αστόρ Πιατσόλα, Μορίς Ραβέλ, Τζορτζ Γκέρσουιν, Βλαντίμιρ Κόσμα, Έρολ Γκάρνερ, Σκοτ Τζόπλιν καθώς και μουσική που συνέθεσαν για το Misty Τrio ο Γιώργος Πλουμπίδης, o Στάθης Γκότσης και o Αλέξανδρος Καρκάλας. Πριν από τη συναυλία θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

21/3, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Η Σtella γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχίες

Η Σtella γιορτάζει την επίσημη κυκλοφορία του «Picking Words» Φωτ.: Δήμητρα Τζάνου

Η Σtella γιορτάζει τα δέκα χρόνια από την επίσημη κυκλοφορία του «Picking Words» με μια μεγάλη επετειακή συναυλία. Το 2014 έβγαλε το πρώτο επίσημο single στην Inner Ear Records, ένα αυθεντικό ανεξάρτητο ραδιοφωνικό/συναυλιακό hit με το οποίο εγκαινίασε μια πολυδαίδαλη δισκογραφική δραστηριότητα γεμάτη συνεργασίες, περιοδείες και μεταμορφώσεις, που την οδήγησε στο περσινό «Up and Away» της SUB POP Records και σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.

23/3, Gagarin205, Λιοσίων 205

Green Lung

Οι Green Lung θα παίξουν για τρίτη φορά στη χώρα μας

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές λόγω Covid-19, ηρθε επιτέλους η στιγμή η μπάντα που αποτελεί το καλύτερα κρυμμένο διαμάντι του βρετανικού σκληρού ήχου να βρεθεί στην Αθήνα. Είναι η τρίτη φορά που θα παίξουν στη χώρα μας μετά τη σαρωτική εμφάνισή τους στο Street Mode Festival του 2019 και στο Mammothfest 2022 στην Καβάλα.

23/3, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Haujobb

Το δυναμικό duo από τη Γερμανία έρχεται για ένα ταξίδι σε σκοτεινά industrial soundscapes

Ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στον χώρο του industrial, IDM, ambient επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μοναδικό show. Έχοντας έτοιμο το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους και συμπληρώνοντας 30 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία, το δυναμικό duo από τη Γερμανία έρχεται για ένα ταξίδι σε σκοτεινά industrial soundscapes. Μαζί τους οι The Man & His Failures του Μάνου Καρακατσάνη.

22/3, Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή

ΠΕΡΦΟΜΑΝΣ

Pixel Pulse

Εστιάζει στη σύζευξη εικόνας και ήχου μέσα από νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Μια οπτικοακουστική περφόρμανς φτιαγμένη από τον χρόνο, τη γέννηση και τη φθορά, τα memes, το τυχαίο, την ταύτιση και τη συναισθηματική αυτοσυντήρηση, το αφηρημένο, τη συναισθησία, τα περιβάλλοντα δύναμης, τις γεννήτριες ερωτημάτων. Η ομάδα Pixel Pulse ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2022. Εστιάζει στη σύζευξη εικόνας και ήχου μέσα από νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Συμμετέχουν οι Θωμάς Βαλιανάτος, Ιώ Αρματά, Σοφία Λιάρου, Γιάννης Παπαδάκης, Στέλιος Γιαννουλάκης, Νίκος Καρναμπατίδης.

23/3, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη

ΠΑΡΤΙ

VLCT: CHARLIE SPARKS x PARFAIT

Οι Charlie Sparks και Parfait τ

Οι Charlie Sparks και Parfait ταξιδεύουν τα εκρηκτικά b2b σετ τους σε όλο τον κόσμο, τώρα και στην Αθήνα – από τα λίγα που έχουν αγαπηθεί τόσο από το κοινό της techno σκηνής. Μαζί τους οι Até και Salin, καθώς και οι Cirkle.

23/3, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα

Alessandro Adriani

Ο ήχος του Alessandro κυμαίνεται ανάμεσα σε techno, electro, cold wave, industrial, EBM και minimal synth.

Ο Ιταλός με έδρα το Βερολίνο αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της underground ηλεκτρονικής σκηνής της Ευρώπης. DJ, παραγωγός, label owner της Mannequin Records και ακούραστος ερευνητής της μουσικής, ο Alessandro έχει διατελέσει bi-monthly resident στο Berghain και στο Panorama Bar (2016-2020) αλλά και στα Tresor, Ohm, RSO και Sameheads του Βερολίνου. Ο ήχος του κυμαίνεται ανάμεσα σε techno, electro, cold wave, industrial, EBM και minimal synth.

22/3, 23:30, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι