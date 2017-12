Ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ προσιτό σε όλες τις φυλές της πλατείας Βικτωρίας Η Εleonora Μeoni και η Βarbara Μulas ήρθαν στην Αθήνα για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Victoria Square Project της οδού Ελπίδος

H Eleonora Meoni (αριστερά) και η Barbara Mulas (δεξιά) μπροστά στο έργο «Comfortable on the thorn bush» by Eleonora Gambula. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO