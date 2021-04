Μάσκες στις θάλασσες

ΤΑ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ

Οι χθεσινές δηλώσεις του Γάλλου πρωθυπουργού, Ζαν Καστέξ, θύμισαν τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η κατάσταση βελτιώνεται στη χώρα μας. Εδώ και δέκα μέρες, διαπιστώνουμε πραγματική πτώση της κυκλοφορίας του ιού», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι το τρίτο κύμα της covid-19 φαίνεται πως είναι «πίσω μας».

Με ορισμένες διαφορές σε σχέση με τη χώρα μας, ο Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε προοδευτική χαλάρωση των μέτρων (π.χ. άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, σχολεία, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις), έδωσε έμφαση στον εμβολιασμό και τα self-test, και προσδιόρισε ότι η αλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Είναι φανερό ότι και στις δύο χώρες επιδιώκεται να δοθεί ένα τονωτικό στους πολίτες, δίχως διθυράμβους για οριστική νίκη. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ένεση της αισιοδοξίας επιχειρείται παρά τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων, τα οποία στη Γαλλία ανέρχονται σε 32.000 ημερησίως, ίσα με εκείνα στα τέλη Μαρτίου όταν αποφασίστηκε το λοκντάουν.

Είναι άγνωστο, αλλά όχι απίθανο, αν η μια χώρα αντιγράφει την άλλη. Αυτό που μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά είναι ότι παντού οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν ότι τα μέτρα περιορισμού έχουν φθάσει στα όριά τους, αν δεν τα έχουν ήδη ξεπεράσει.

Πηγή: Le Monde

• • •

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

Στην Ινδία, η covid-19 μετετράπη σε υγειονομική κρίση, οδηγώντας σε κατάρρευση το σύστημα υγείας. Η χώρα, που καυχιόταν ότι είναι το «φαρμακείο του κόσμου», έχει απελπιστικά μεγάλες ελλείψεις σε οξυγόνο και κρεβάτια.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η σημερινή πυρκαγιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου στην πολιτεία Μαχαράστρα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα.

Ενώ στην κορύφωση του πρώτου κύματος τα κρούσματα ήταν 100.000 ημερησίως που έφτασαν στο χαμηλό των 20.000, μετά τη χαλάρωση των μέτρων σε όλα τα επίπεδα από τις αρχές Φεβρουαρίου, η χώρα έφτασε σε ένα δίμηνο να μετράει ένα εκατομμύριο κρούσματα σε λίγες μέρες και να βλέπει τον δείκτη θετικότητας να εκτοξεύεται στο 16%.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι λοιμώξεις οφείλονται κατά 28% στο στέλεχος «διπλής μετάλλαξης» B.1.617 και κατά 12% στο στέλεχος «τριπλής μετάλλαξης» B.1.618.

Σημειωτέον, προχθές 21 Απριλίου εντοπίστηκαν 4 κρούσματα της «ινδικής παραλλαγής» B.1.617 για πρώτη φορά στο Βέλγιο. Ωστόσο, κανένας από τους ασθενείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί δεδομένου ότι τα συμπτώματα ήταν ήπια.

Πηγή: The Times of India, 7 sur 7

• • •

ΡΩΣΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑΣΤ

Σε αυτοκρατορικό σκηνικό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε, στην ετήσια ομιλία του την Τετάρτη, τους αντιπάλους της Ρωσίας «να μην περάσουν την κόκκινη γραμμή», ειδάλλως «θα μετανιώσουν όπως δεν έχουν μετανιώσει ποτέ ώς τώρα».

Η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν σε αυτοκρατορικό σκηνικό.

Λίγο αργότερα, χιλιάδες άτομα κοντά στο Κρεμλίνο διαδήλωναν εναντίον του Πούτιν και υπέρ του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. Οι διαδηλώσεις κατάφεραν, εκούσια ή ακούσια, να υπερκαλύψουν διεθνώς την ομιλία του Ρώσου ηγέτη.

Χθες, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η απόσυρση των στρατιωτικών μονάδων που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Παρά την απειλές του Πούτιν, και τις επιφυλάξεις αν θα πραγματοποιηθεί πλήρως ή εν μέρει η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων, φαίνεται ότι οι πιέσεις της Δύσης τις τελευταίες εβδομάδες έφεραν αποτέλεσμα.

• • •

Ο ΚΑΦΕΣ ΣΩΖΕΙ

Μέσα στον καταιγισμό των κακών ειδήσεων, και μία καλή, ιδίως για τους λάτρεις του καφέ.

Μέχρι 6 φλυτζάνια καφές ημερησίως (κανονικός, όχι ντεκαφεϊνέ) κάνουν καλό στην καρδιά, προστατεύουν από τον καρκίνο, και μάλιστα μειώνουν τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται μελέτη Ισπανών ερευνητών, που δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients (Coffee Consumption and All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality in an Adult Mediterranean Population).

Η μελέτη, που βασίστηκε σε 18-ετείς παρατηρήσεις σε 1567 άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω, συστήνει «μέτρια κατανάλωση καφέ, ειδικά καφεϊνέ (από 1 έως 6,5 φλυτζάνια την ημέρα)».

Πηγή: Nutrients, DW

Η μέτρια κατανάλωση καφέ, ειδικά καφεϊνέ (από 1 έως 6,5 φλυτζάνια την ημέρα) κάνει καλό στην υγεία.

• • •

ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 2.000 ΕΤΩΝ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε νεκροταφείο της βορειοδυτικής Κίνας περί τους 80 μπρούντζινους καθρέπτες ηλικίας περίπου 2.000 ετών, σε καλή κατάσταση, ένας μάλιστα εξ αυτών αντανακλά καθαρά τις εικόνες.

Οι καθρέπτες βρίσκονταν κοντά στο κεφάλι του νεκρού και φέρουν επιγραφές με ευχές για καλύτερη ζωή («Αιώνια χαρά», «Οικογενειακός πλούτος», κ.ά.).

Οι Κινέζοι δούλευαν τον μπρούντζο από το 2.000 π.Χ., οι δε καθρέπτες και άλλα αντικείμενα ήταν πολυτελή αντικείμενα που χρησιμοποιούσε η αριστοκρατία.

Πηγή: History Blog

Μπρούντζινος καθρέπτης της δυναστείας των Χαν.

• • •

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Διαβάζουμε πολλά βιβλία, επειδή δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αρκετούς ανθρώπους» (Τ. Σ. Έλιοτ).

Δείκτες στα περιθώρια μιας έκδοσης του 1490 της «Κοσμογραφίας» του Πτολεμαίου.

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

21 καὶ ἔλαβεν ᾿Ιαὴλ γυνὴ Χαβὲρ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκε τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν κρυφῇ καὶ ἔπηξε τὸν πάσσαλον ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ, καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ γῇ· καὶ αὐτὸς ἐξεστὼς ἐσκοτώθη καὶ ἀπέθανε. 22 καὶ ἰδοὺ Βαρὰκ διώκων τὸν Σισάρα, καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιαὴλ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισάρα ἐρριμμένος νεκρὸς καὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ.

Παλαιά Διαθήκη, Κριταί: 4