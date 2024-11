Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ αψηφά το #MeToo διορίζοντας κατηγορούμενους για κακοποίηση

Όταν ορκιστεί τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση. Άλλα αν επιβεβαιωθούν οι επιλογές του για αρκετά υπουργικά χαρτοφυλάκια, τότε σίγουρα δε θα είναι ο μόνος στην κυβέρνησή του που έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κατηγορίες.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιλέξει για υπουργό Άμυνας, γενικό εισαγγελέα, υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και υπουργό «Αποτελεσματικότητας», άτομα που στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για διάφορα σεξουαλικά παραπτώματα, κατηγορίες τις οποίες όλοι τους αρνούνται.

Όπως ακριβώς κάνει και ο Ντόναλντ Τραπ, ο οποίος πέρυσι κρίθηκε ένοχος από αστικό δικαστήριο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ.

Η τοποθέτηση κατηγορούμενων ατόμων σε θέσεις ισχύος δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον του κινήματος #MeToo, που άλλαξε τα δεδομένα για το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό στις ΗΠΑ και μετέπειτα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, φτάνοντας και στη χώρα μας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κάποιες από τις επιλογές του Τραμπ για την κυβέρνηση του, στο παρελθόν έχουν κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά στις καριέρες πολλών «τιτάνων» του Χόλιγουντ, της Wall Street και της Ουάσινγκτον.

Όλοι οι κατηγορούμενοι του προέδρου

Όμως αντί να τον αποθαρρύνουν από το να κάνει αυτές τις επιλογές, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να θέλει να δείξει στον κόσμο ότι αυτού του είδος οι κατηγορίες δεν καθιστούν κάποιον ακατάλληλο για ένα υψηλό αξίωμα. Άλλωστε, η προεδρική κάλπη της 5ης Νοεμβρίου έδειξε ότι την ίδια άποψη συμμερίζονται και πολλοί άλλοι Αμερικανοί.

Όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε ότι ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ματ Γκέιτζ είχε κατηγορηθεί για πληθώρα αισχρών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής συνεύρεσης με ανήλικο, αλλά τον επέλεξε να διευθύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ούτως ή άλλως.

Μπορεί ο Τραμπ να μη γνώριζε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο παρουσιαστής του Fox News που διόρισε στην ηγεσία του Πενταγώνου, είχε πληρώσει μία γυναίκα που τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και πάλι δήλωσε ότι θα τον στηρίξει.

Παρομοίως, ο Τραμπ δεν έχει εκφράσει καμία ανησυχία για το ότι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, η επιλογή του για υπουργός Υγείας, κατηγορείτε ότι θώπευσε μια οικογενειακή νταντά. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τον Έλον Μασκ, τον επικεφαλής του νέου υπουργείου αποτελεσματικότητας, ενάντια στον οποίο έχει κατατεθεί μήνυση που ισχυρίζεται ότι στη SpaceX δημιούργησε έναν σεξουαλικά φορτισμένο χώρο εργασίας που αντιμετώπιζε τις γυναίκες ως αντικείμενα.

Όλοι οι υποψήφιοί του έχουν αρνηθεί ότι εν γνώσει τους διέπραξαν κάποιο αδίκημα, μία πρακτική που ο ίδιος ο Τραμπ έχει τελειοποιήσει.

Άλλωστε, εξακολουθεί να αρνείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην Ε. Τζιν Κάρολ σε καμαρίνι πολυκαταστήματος τη δεκαετία του '90, παρόλο που δύο δικαστήρια τον έχουν βρει ένοχο, αναγκάζοντας τον να πληρώσει αποζημίωση ύψους 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσο για τις δεκάδες άλλες γυναίκες που ανά τους καιρούς έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά, εκείνος υποστηρίζει ότι όλες τους έλεγαν ψέμματα.

Ο Τραμπ τους επέλεξε ακριβώς επειδή κατηγορούνται για κακοποίηση

Όπως εικάζει η Λι Γκίλμορ, ομότιμη καθηγήτρια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και συγγραφέας του βιβλίου «The #MeToo Effect: What Happens When We Believe Women», ο Τραμπ μπορεί να διάλεξε αυτούς τους υποψηφίους ακριβώς λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Όσο περισσότερους ανθρώπους τοποθετεί δίπλα του, οι οποίοι ανέβηκαν σε θέσεις ισχύος χωρίς να αντιμετωπίσουν εμπόδια λόγω των κατηγοριών τέτοιου είδους, τόσο πιο κοινωνικά αποδεκτή γίνεται η δική του συμπεριφορά. Δημιουργεί μία κοσμοθεωρία. Αλλάζει τα κοινωνικά πρότυπα σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε η Γκίλμορ στους New York Times.

Η ιστορική εφημερίδα γράφει, επίσης, ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και οι υποψηφιότητες του για τα κυβερνητικά πόστα σηματοδοτούν σημαντική στιγμή στο κίνημα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Η καμπάνια του εστίασε στα λεγόμενα «παράπονα» των ανδρών, προωθώντας μία «μάτσο» εικόνα και υποσχόμενος να πολεμήσει τη «woke ατζέντα».

Πολλά από τα διαφημιστικά σποτ στα οποία οι Ρεπουμπλικάνοι επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια για να κάνουν «επίθεση» στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, στοχοποιήσαν τη στήριξή της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, με την ατάκα «Η Κάμαλα στηρίζει τους they/them (τα μη δυαδικά άτομα), όχι εσένα».

Παράλληλα, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζ.Ντ. Βανς άσκησε κριτική στην Τέιλορ Σουίφτ, αλλά και γενικότερα στις γυναίκες που δεν είναι μητέρες, αποκαλώντας τη «γεροντοκόρη με γάτες».

Ο ίδιος ο 45ος και 47ος πρόεδρος, αναφερόμενος στην πιθανή κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, είχε δηλώσει ότι θα προστατέψει τις γυναίκες «είτε τους αρέσει, είτε όχι».

Στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Τραμπ, κάποιες ακροδεξιές φωνές φαίνεται πώς ερμήνευσαν το αποτέλεσμα της κάλπης ως το τέλος της «εποχής της πολιτικής ορθότητας», εξαπολύοντας σεξιστικές επιθέσεις στα social media.

«Το σώμα δικό σου, η επιλογή δική μου. Για πάντα.»

Το βράδυ των εκλογών, ο ακροδεξιός influencer και λευκός ρατσιστής, Νικ Φουέντες, έκανε μία ανάρτηση με το μήνυμα «Το σώμα δικό σου, η επιλογή δική μου. Για πάντα.», το οποίο έγινε «trend» στους ανδροκρατούμενους χώρους του διαδικτύου και στάλθηκε σε πολλές γυναίκες. Πρόκειται για μία απομίμηση του συνθήματος για το δικαίωμά στην άμβλωση, «Δικό μου το σώμα, δική μου η επιλογή».

Έτσι, παρότι το «MeToo» έχει καταφέρει κάποιες θετικές αλλαγές, το κίνημα έχει ακόμη «πολύ δουλειά», εξηγεί στους New York Times η Ντέμπορα Τούρκχαϊμερ, πρώην δικηγόρος, καθηγήτρια Νομικής στο πανεπιστήμιο Northwestern και συγγραφέας του βιβλίου «Credible: Why We Doubt Accusers and Protect Abusers».

«Το εκλογικό σώμα αγνόησε την καταδίκη για σεξουαλική επίθεση, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα να διορίσει άνδρες που έχουν επίσης κατηγορηθεί για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά», εξήγησε η Τούρκχαϊμερ, προτού συμπληρώσει.

«Για τα θύματα κακοποίησης και όσους νοιάζονται γι' αυτά, αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι της προθυμίας του συνόλου να βάλει τα συμφέροντα των κατηγορούμενων ανδρών πάνω από αυτά των κατηγόρων τους».

Με πληροφορίες από New York Times