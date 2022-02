And Just Like That: Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ αποκάλυψε τη «συνέχεια» του Στάνφορντ αν δεν πέθαινε

O παραγωγός του And Just Like That, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ μίλησε για τον Γουίλι Γκάρσον και τα αρχικά πλάνα για τον Στάνφορντ πριν το θάνατο του ηθοποιού από καρκίνο και γιατί δεν θα γίνει ποτέ δεκτή η Κιμ Κατράλ ως Σαμάνθα.

Ο Γουίλι Γκάρσον, που υποδυόταν τον Στάνφορντ Μπλατς, κολλητό φίλο της Κάρι Μπράντσο, έδινε μάχη με τον καρκίνο και πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Όπως ανακάλυψαν οι τηλεθεατές του AJLT στο τέταρτο επεισόδιο της νέας σειράς του HBO Max, ο Στάνφορντ αποφάσισε ξαφνικά να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό του, Άντονι, και μετακόμισε στο Τόκιο για να μανατζάρει έναν 17χρονο σταρ του TikTok. Ο Κινγκ είπε ότι το αρχικό του σχέδιο ήταν να συμμετάσχει ο Στάνφορντ και στα 10 επεισόδια της πρώτης σεζόν του revival, αλλά ο Γκάρσον δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα.

«Ο Στάνφορντ επρόκειτο να περάσει μια κρίση μέσης ηλικίας», αποκάλυψε ο Κινγκ μιλώντας στο Variety. «Με τον Άντονι μάλλον θα χώριζαν ούτως ή άλλως. Θα τους κρατούσαμε και τους δύο και όλοι θα ανακουφίζονταν που χώριζαν γιατί δεν ήταν ευχάριστο για κανέναν», συνέχισε.

«Αλλά υπήρχε μια σειρά από πραγματικά ξεκαρδιστικές σκηνές με την Κάρι. Αυτή η παλιά και πολύ συγκεκριμένη χημεία μεταξύ τους, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου στο μοναδικό παρελθόν του Γουίλι και της Σάρα Τζέσικα. Είναι διαφορετική η ζωή και ο θάνατος στη μυθοπλασία: Όταν γίνεται αληθινό, δεν είναι αστείο ούτε χαριτωμένο», πρόσθεσε.

Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ αναφέρθηκε επίσης στην Κιμ Κατράλ, λέγοντας πως οι φανς της σειράς δεν πρόκειται ποτέ ξανά να δουν την 65χρονη ηθοποιό να υποδύεται την Σαμάνθα Τζόουνς, τον αγαπημένο τους χαρακτήρα από το Sex and the City.

Σε ερώτηση αν η πόρτα ήταν «ανοιχτή» για μια δυνητική επιστροφή της Κατράλ στον κόσμο του SATC μέσω της spinoff σειράς, ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ απέρριψε την ιδέα.

«Όχι. Όπως δεν υπήρχε σκέψη ότι η Κιμ θα συμμετείχε ποτέ στο And Just Like That, γιατί είπε αυτά που έχει πει», τόνισε ο Κινγκ, αναφερόμενος στην ακλόνητη στάση της Κατράλ να μην επιστρέψει ποτέ στο franchise, επικαλούμενη εντάσεις με τους συμπρωταγωνιστές της.