Αμερικανικές εκλογές: Πώς ο Μπάρον Τραμπ και η «bro vote» επηρέασαν το αποτέλεσμα

Το πώς ο Μπάρον Τραμπ και η «bro vote» επηρέασαν το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές, επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν οι αναλυτές.

Ο 18χρονος Μπάρον Τραμπ δεν εμφανίζεται συχνά στο προσκήνιο. Τον είδαμε ωστόσο στη σκηνή της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Φλόριντα. Ο πανύψηλος 18χρονος ήταν δίπλα στον πατέρα του και τη μητέρα του Μελάνια, όταν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύριζε το επίτευγμά του - μέρος του οποίου, ωστόσο, φαίνεται πως οφείλει και στον «ήσυχο» 18χρονο που του άνοιξε τον δρόμο για την «bro vote», την ψήφο των νέων, λευκών ανδρών, ηλικίας 18-29, που τον ψήφισαν μαζικά.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να αλλάζουν δραματικά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα των εκλογών, ο Έλον Μασκ, αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, έγραψε στο Twitter: «Το ιππικό έφτασε. Οι άνδρες ψηφίζουν σε νούμερα ρεκόρ. Τώρα συνειδητοποιούν ότι όλα διακυβεύονται». Μία από τις πιο περιεκτικές απαντήσεις για τη νοοτροπία αυτών των ανθρώπων ήρθε από τον διαβόητο influencer και κατηγορούμενο βιαστή και σωματέμπορο, Άντριου Τέιτ. Η περίληψή του για τις εκλογές: «Είναι άνδρες εναντίον γκέι και γκόμενων».

Η πολιτική ανάλυση του Τέιτ είχε τον τόνο ενός 14χρονου νταή στην παιδική χαρά, αλλά ο ενθουσιασμός του Μασκ με τους άνδρες που προσήλθαν να ψηφίσουν μίλησε για κάτι θεμελιωδώς αληθινό: Ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ λειτουργούσε. «Όταν διάβασα για πρώτη φορά το tweet, άρχισα να ψάχνω για αποδείξεις ότι πράγματι οι άνδρες εμφανίζονταν σε αριθμούς ρεκόρ. Στην πλατφόρμα του Μασκ, το X, με υποδέχτηκαν βίντεο από τη Φιλαδέλφεια και το Μαϊάμι νεαρών ανδρών που φορούσαν κόκκινα σκουφάκια να πανηγυρίζουν στους δρόμους», γράφει στο αμερικανικό Vice ο δημοσιογράφος Τζέιμι Ταχσίν, που ασχολείται με το λεγόμενο «Manosphere» («σφαίρα του άνδρα») και το υπερ-διαδικτυακό «Bro» Right (δικαίωμα του άνδρα, που μιλά για τα υποτίθεται αδικημένα αρσενικά του πλανήτη) επί πέντε χρόνια. «Τους τελευταίους μήνες είχαν κινητοποιηθεί όσο ποτέ άλλοτε πίσω από τον Τραμπ και ότι αν είχαν αρκετά κίνητρα για να βγουν και να ψηφίσουν, ο Τραμπ είχε σοβαρό πλεονέκτημα», γράφει ο Ταχσίν, μιλώντας για αυτή την ομάδα ψηφοφόρων.

Σύντομα, την ημέρα των εκλογών, άρχισαν να διαδίδονται βίντεο με νεαρούς άνδρες που δηλώνουν την υποστήριξή τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ανακοινώθηκε η νίκη του, μια ομάδα βιντεοσκόπησε τους εαυτούς τους να εκτελούν τις χορευτικές κινήσεις του Τραμπ στο «Y.M.C.A». στα σκαλιά της αδελφότητάς τους.

Άνδρες ηλικίας 18-29 ετών - μια ομάδα που δεν ασχολείται με την πολιτική τα τελευταία χρόνια - ψήφισαν αποφασιστικά τον Τραμπ. Η Wall Street Journal ανέφερε μια μετατόπιση προς τα δεξιά κατά 28 μονάδες μεταξύ αυτής της ομάδας. Σύμφωνα με το Center for Information and Research on Civic Learning, το 56% των νεαρών ανδρών ψηφοφόρων επέλεξαν τον Τραμπ το 2024 — μια αξιοσημείωτη αύξηση από 41% το 2020. «Στην επιτυχημένη ερωτοτροπία του Τραμπ με αυτή την ομάδα, το μυστικό του όπλο φαίνεται να ήταν ο 18χρονος γιος του, Μπάρον», γράφει το Vice και εξηγεί στη συνέχεια πώς ο Μπάρον κατόρθωσε να στρέψει τον πατέρα του προς τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπάρον είναι τώρα ο αγαπημένος γιος του πατέρα του και τελικά ο ρόλος του ήταν εξαιρετικά σημαντικός για να βοηθήσει τον πατέρα του να επανεκλεγεί.

Ο Ντόναλντ, ο Μπάρον και οι influencers για τους λευκούς άνδρες, 18-29 ετών

Όταν o Ντάνα Γουάιτ κλήθηκε στο βάθρο από τον Τραμπ, το βράδυ των εκλογών, ευχαρίστησε μια ομάδα podcasters και influencers, συμπεριλαμβανομένου του στενού του φίλου, Joe Rogan. Ωστόσο, υπήρχαν άλλα τρία ονόματα σε αυτή τη λίστα, που δείχνουν το χέρι του Μπάρον στη στρατηγική των μέσων ενημέρωσης του Τραμπ - ο Adin Ross, οι Nelk Boys και ο Theo Von.

Το περιεχόμενο που δημιούργησε ο Τραμπ με αυτούς τους Influencers στην προεκλογική περίοδο προβλήθηκε εκατοντάδες εκατομμύρια φορές, κυρίως από αυτό άνδρες 18 έως 29 ετών. Στη συνέντευξη του Τραμπ με τον κωμικό Theo Von, την οποία έχουν δει πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στο YouTube, ο Τραμπ του λέει: «Τα πράγματα σού πάνε πολύ καλά. Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής σου». Αλλά ο Μπάρον δεν είναι απλώς λάτρης των σταρ των εναλλακτικών μέσων όπως ο Theo Von - είναι και φίλος με μερικούς από αυτούς.

Ο Adin Ross, είναι ένας 24χρονος Αμερικανός influencer και streamer, του οποίου στα κορυφαία σημεία της καριέρας του είναι ότι μύρισε την καρέκλα του Άντριου Τέιτ, αφού του πήρε συνέντευξη, διοργάνωσε ένα stream με τον υπέρμαχο της λευκής υπεροχής, Nick Fuentes - του οποίου η προβολή απαγορεύθηκε από το Twitch για «σύμβολα μίσους» και «ρατσιστική συμπεριφορά». Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο Adin Ross και η ομάδα του στήθηκαν στο σαλόνι του Μαρ-α-Λάγκο για μια ζωντανή εκπομπή με τον Τραμπ, που ξεκίνησε με ένα «γεια» από τον Μπάρον.

Στο τέλος της συνέντευξής τους, ο Τραμπ είπε στον Ρος: «Ο Μπάρον λέει, "Μπαμπά, είναι πολύ σπουδαίος", είναι και φίλος μου».

Ο Adin Ross έκανε δώρο στον Τραμπ ένα Rolex και ένα φτιαγμένο κατά παραγγελία Cybertruck με την εικόνα του προέδρου που επιστρέφει και σηκώνει τη γροθιά του αφού πυροβολήθηκε στο αυτί. Αυτό πυροδότησε ακούσια μια συζήτηση σχετικά με το εάν το δώρο αποτελούσε παραβίαση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ στην Αμερική, ενώ τα βίντεο με τον Τραμπ και τον Ross να χορεύουν μπροστά από το αυτοκίνητο έγιναν viral.

Αλλά ο ρόλος του Μπάρον στη στρατηγική του Τραμπ για τα μέσα ενημέρωσης ξεπερνά το να εισάγει τον Τραμπ σε πρόσωπα όπως ο Adin Ross. Ο Μπάρον και ο καλύτερος φίλος του, ο 18χρονος συνάδελφός του Μπο Λούντον, είχαν ως αποστολή από την εκστρατεία του Τραμπ να τον βοηθήσουν να προσεγγίσει το νεαρό ανδρικό κοινό.

Ο Λούντον είναι influencer υπέρ του Τραμπ και γιος της συντηρητικής περσόνας των μέσων ενημέρωσης Τζίνα Λούντον, πρώην συμπροέδρου του Women for Trump (Γυναίκες για τον Τραμπ). Ο Μπο και ο Μπάρον φέρεται να δημιούργησαν το stream του Adin Ross και ο Μπο ισχυρίστηκε ότι βοήθησε επίσης στη δημιουργία της συνέντευξης του Τραμπ με τον Joe Rogan.

Το σύμπαν του «Bro right» υπέρ Τραμπ και τα κρυπτονομίσματα

Την ημέρα των εκλογών, φιγούρες από όλο το τεράστιο και συχνά καταθλιπτικό πολυσύμπαν, που είναι το διαδικτυακό «Bro right» υποστήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ και παρακάλεσαν τους θαυμαστές τους να πάνε και να τον ψηφίσουν. Μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο John Shahidi των Nelk Boys έγραψε στο Twitter: «Ακούω τι λέει κάποιος, τα podcast μας βοήθησαν να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές». Όταν η Wall Street Journal ανέφερε ότι «οι νέοι ψήφισαν αποφασιστικά τον Ντόναλντ Τραμπ», ο Shahidi το ξαναδημοσίευσε μαζί με το μήνυμα, «Φωνάξτε σε όλη την ομάδα μας!».

Ένα μέρος του μηνύματος του Τραμπ που είχε ιδιαίτερη απήχηση στο νεαρό ανδρικό κοινό του και στους οικοδεσπότες του podcast με τους οποίους εμφανίστηκε, ήταν η φαινομενικά ευνοϊκή στάση του απέναντι στα κρυπτονομίσματα και ο αινιγματικός ισχυρισμός του ότι το Bitcoin θα «κατασκευαστεί στις ΗΠΑ». Νωρίτερα φέτος, στο Ώστιν του Τέξας, ένας Αφροαμερικανός που μίλησε στο Vice, είπε ότι θα ψήφιζε Τραμπ για πρώτη φορά, σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της στάσης του απέναντι στα κρυπτονομίσματα.

Ο Τραμπ αναγνώρισε πως ο Μπάρον του έδειξε τις δυνατότητες των κρυπτονομισμάτων, ισχυριζόμενος: «Ο Μπάρον ξέρει τόσα πολλά για αυτό… το ξέρει μέσα και έξω». Όταν οι Τραμπ ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial (WLF) τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ένα έγγραφο που διέρρευσε από το CoinDesk ανέφερε τον Μπάρον ως τον «οραματιστή του DeFi». Αλλά φαίνεται ότι το WLF δεν ήταν η πρώτη συμμετοχή του Μπάρον σε ανάλογο εγχείρημα.

Μπάρον Τραμπ, Μάρτιν Σκρέλι και Άντριου Τέιτ

Λίγο μετά την κυκλοφορία του «DJT token», που ήταν εμπνευσμένο από τον Τραμπ τον Αύγουστο του 2024, η τιμή του άρχισε να εκτινάσσεται όταν αναδύθηκαν φήμες ότι ο Τραμπ και ο γιος του Μπάρον ήταν πίσω από το έργο – στη συνέχεια η αγορά κατέρρευσε όταν μια «φάλαινα» πούλησε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια νομίσματα. Αμοιβή 150.000 δολαρίων δινόταν στο διαδίκτυο για όποιον μπορούσε να αναγνωρίσει τον δημιουργό του, γεγονός που πυροδότησε μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησαν στην αποκάλυψή του: Ήταν ο Μάρτιν Σκρέλι, ο κακός των κόμικς, γνωστός για την αύξηση των τιμών βασικών φαρμάκων, που αγόρασε το μοναδικό αντίγραφο που υπήρχε από ένα σπάνιο άλμπουμ των Wu-Tang Clan, το οποίο στη συνέχεια απείλησε επανειλημμένα να καταστρέψει. Υπήρχε, ωστόσο, μια άλλη ανατροπή: ο Σκρέλι ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μόνος στο έργο και ότι όντως είχε δημιουργήσει το διακριτικό με τη βοήθεια του Μπάρον Τραμπ.

Δεδομένου του ιστορικού του - συμπεριλαμβανομένης της θητείας εξήμισι ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για οικονομικά εγκλήματα - δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί δεν πίστεψαν τον ισχυρισμό του Σκρέλι. Αλλά ο Σκρέλι ήταν ανένδοτος. Ισχυρίστηκε ότι είχε χιλιάδες αποδείξεις ότι δημιούργησε το token με τον Μπάρον και μοιράστηκε μία από αυτές: Ένα στιγμιότυπο με τον διαβόητο influencer Άντριου Τέιτ. Φαίνεται ότι ο Τέιτ ήταν ένας από τους «influencers» με τους οποίους ήρθε σε επαφή για να προωθήσει το DJT, σε μια προσπάθεια να «αντλήσει» την τιμή του. Το print screen περιείχε μηνύματα μεταξύ του Σκρέλι και του Τέιτ, στα οποία ο τελευταίος φαινόταν να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του Μπάρον.

Εάν ο Σκρέλι λέει την αλήθεια, τότε ο Μπάρον Τραμπ δεν εισάγει απλώς τον πατέρα του σε μια σφαίρα μέσων ενημέρωσης της οποίας είναι θαυμαστής, αλλά σε μια από τις οποίες είναι ενεργό μέλος. Με άμεσους συνδέσμους με προσωπικότητες όπως ο Άντριου Τέιτ και ο Adin Ross, ο Μπάρον έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει υποστήριξη από αυτούς για τον πατέρα του όπως κανένα παιδί υποψηφίου πριν από αυτόν. Ο Τέιτ έχει πάνω από 10 εκατομμύρια (κυρίως νεαρούς άνδρες ακόλουθους) στο X και πέρασε την ημέρα των εκλογών σε ζωντανή ροή και επανειλημμένα tweet, λέγοντας σε όλους τους Αμερικανούς ακολούθους του να πάνε να ψηφίσουν Τραμπ. Ο αδερφός του Τρίσταν Τέιτ μοιράστηκε τα ίδια στοιχεία της Wall Street Journal με τον Shahidi πριν από αυτόν, ισχυριζόμενος ότι συμμετείχε στην ανδρική στροφή προς τον Τραμπ.

Η άνοδος των influencers όπως ο Τέιτ και ο Ross δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα νεαρών ανδρών που μετατοπίζονται προς τα δεξιά, αλλά ένας ενεργός παράγοντας που το έχει επιδεινώσει. Το ιδεολογικό χάσμα διευρύνεται μεταξύ νεαρών ανδρών και γυναικών, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει χάσμα 25 μονάδων μεταξύ των απόψεων νεαρών ανδρών και γυναικών. Στη Γερμανία, το χάσμα αυτό ανέρχεται σε 30 μονάδες.

Πολλά από τα παράπονα που προέρχονται από νεαρούς άνδρες μπορεί να φαίνονται άστοχα. Ωστόσο, αν οι πολιτικοί της Αριστεράς δεν βρουν τρόπο να προσεγγίσουν αυτήν την ομάδα και να εμπλακούν μαζί της όπου βρίσκεται στο διαδίκτυο, οπορτουνιστές λαϊκιστές όπως ο Τραμπ, σίγουρα θα το κάνουν.

Σε αυτές τις εκλογές, ένα από τα ισχυρότερα όπλα του Τραμπ φαίνεται να ήταν ο διαρκώς οnline 18χρονος γιος του, ο καλύτερος του φίλος, Μπο και οι «bro» τους, που εμφανίστηκαν και ψήφισαν τον Τραμπ.

