Περιοδεία στην Ευρώπη για το Somewhere beyond the cherry trees του Πρόδρομου Τσινικόρη

Το έργο Somewhere beyond the cherry trees, ένα έργο βασισμένο στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούνιο ξεκινά το διεθνές του ταξίδι.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Πρόδρομος Τσινικόρης εμπνέεται από το κλασικό έργο και επιχειρεί να φανταστεί σε περιβάλλον σημερινό τη συνέχεια της ιστορίας.

Στην παράσταση οι τσεχοφικοί ήρωες καλούνται να διαχειριστούν το τραύμα της απώλειας και τα συμβάντα που ακολουθούν τον εκτοπισμό από την οικογενειακή εστία και την πιθανή νέα αρχή στην οποία προσβλέπουν. Αν ο Βυσσινόκηπος αποτελούσε προάγγελο των επαναστάσεων που θα ακολουθούσαν στη Ρωσία, οι ήρωες φαντάζονται τις εναλλακτικές για την επόμενη μέρα σήμερα, σε μια ακόμα εποχή που οι σταθερές του ιδιωτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου κλυδωνίζονται συθέμελα.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Στρασβούργο, στο Maillon στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου, που είναι και συμπαραγωγός της παράστασης. Τον ίδιο μήνα παρουσιάζονται και τα έργα των Κόεν Αγκουστίνεν και Ρομέο Καστελούτσι.

Στη συνέχεια το έργο θα παρουσιαστεί στο Μόναχο, στο SPIELART Festival στις 5 και 6 Νοεμβρίου.

Somewhere beyond the cherry trees | Φωτο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου η παράσταση θα κάνει την πρεμιέρα της στη Δρέσδη, στο HELLERAU.





Στα συγκεκριμένα Φεστιβάλ ο Πρόδρομος Τσινικόρης, μαζί με τον Ανέστη Αζά είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν και τις παραστάσεις: «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Should I stay or should I go?» και «Καθαρή Πόλη».

Η διανομή του έργου στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Βουρδαμής, Μαρία Πανουργιά, Καλλιόπη Σίμου, Πρόδρομος Τσινικόρης θα έχει μικρές αλλαγές με την Νάνσυ Σιδέρη να αντικαθιστά τη Στέλλα Βογιατζάκη.

Στις αρχές τις επόμενης χρονιάς ο Ανέστης Αζάς και ο Πρόδρομος Τσινικόρης ταξιδεύουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, καλεσμένοι από το Schauspielhaus Graz για να ανεβάσουν το «TRASHLAND», ένα έργο που θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Απριλίου 2022 και έχει θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων.