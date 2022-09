Ο Μπραντ Πιτ παρουσιάζει τα πρώτα του έργα γλυπτικής

Ένας νέος γλύπτης «γεννήθηκε» και το ντεμπούτο του ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το όνομά του Μπραντ Πιτ που ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών συναδέλφων του ξεκίνησε να κάνει τέχνη ως ψυχοθεραπεία και έπεσε με τα μούτρα στην κεραμική μετά το χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί το 2017.

Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ έχει δικό του στούντιο γλυπτικής και προσκαλεί και τον φίλο του Λεονάρντο ντι Κάπριο -επίσης φαν της κεραμικής να κάνουν τα πειράματά τους- και να τα πουλήσουν πανάκριβα, όπως δείχνει ο κατάλογος του μουσείου τέχνης Sara Hildén στο Τάμπερε της Φινλανδίας, εκεί που εκθέτει τα έργα του μαζί με έργα του μουσικού Νικ Κέιβ και του καλλιτέχνη Τόμας Χαουζάγκο.

Είναι η πρώτη φορά που ο Μπραντ Πίτ εκθέτει δημοσίως τα γλυπτά του και παρουσιάζει συνολικά εννέα έργα ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν ένα σπίτι από σιλικόνη με σημάδια από πυροβολισμούς και άλλο ένα σπίτι φτιαγμένο από φλοιό δέντρου με τίτλο House A Go Go (2017) που συγκρατείται πρόχειρα με μια ταινία.

Εκτός από τα συμβολικά αυτά σπίτια παρουσιάζει ένα μπρούτζινο κουτί μεγάλου μεγέθους με αποτυπώματα μελών σώματος που φαίνεται να προσπαθούν να το σπάσουν και να ξεφύγουν και το γύψινο γλυπτό Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (2020), το οποίο απεικονίζει μια οπλομαχία μεταξύ οκτώ μορφών.

O Νικ Κέιβ, ο Τόμας Χαουζάγκο και ο Μπραντ Πιτ στο Sara Hilden Art Museum.

Όπως δήλωσε ο Μπραντ Πιτ η γλυπτική είναι μια διέξοδος και μια μέθοδος αναστοχασμού στην οποία καταγράφει τον εαυτό και τα συναισθήματά του, λαμβάνοντας υπόψη του εκείνους που μπορεί να έχει πληγώσει και τις στιγμές που απλώς έκανε λάθος. Η ενασχόληση με την τέχνη αποδεικνύεται ότι είναι για τον Πιτ μια ήσυχη ενασχόληση και ο αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό ηθοποιός παρουσιάζει τα έργα του δίπλα σε αυτά του σούπερ σταρ της μουσικής Νικ Κέιβ.

Δουλεύοντας και αυτός με τον πηλό, ο Κέιβ ακολουθεί μια άλλη φόρμα, μικρότερα από του Πιτ, γυαλωμένα κεραμικά ειδώλια που απεικονίζουν τη ζωή του διαβόλου σε 17 σταθμούς, από την αθωότητα, μέχρι την αντιμετώπιση της θνητότητάς μας.

Ο Νικ Κέιβ δημιούργησε τα έργα του ανάμεσα στο 2020-22 και αισθητικά η σειρά παραπέμπει στο ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για τα βικτοριανά ειδώλια Staffordshire Flatback, των οποίων είναι συλλέκτης.

Οι δυο πρωτοεμφανιζόμενοι γλύπτες δημιούργησαν αυτά τα έργα σε διάλογο με τον σημαντικά πιο έμπειρο Χουσεάγκο. Ο Βρετανός καλλιτέχνης ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός ως γλύπτης, παρουσιάζει μια σειρά από πίνακες ζωγραφικής, ένα μέσο με το οποίο άρχισε να πειραματίζεται τα τελευταία χρόνια. Προέρχονται από τη μεγάλης κλίμακας σειρά του Visions, η οποία δημιουργήθηκε σε εξωτερικούς χώρους και είναι εμπνευσμένη από τους Ευρωπαίους συμβολιστές, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγού Έντβαρτ Μουνκ.

O Μπραντ Πιτ μπροστά στο έργο του Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (2020). Φωτο: Instagram/ deBranne Treu

Μπραντ Πιτ, Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (2020). Φωτο: Instagram/ deBranne Treu

Ένα μπρούτζινο κουτί σε μέγεθος φέρετρου από τον Μπραντ Πιτ. Φωτο: Instagram/ deBranne Treu

