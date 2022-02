Μια έκθεση για τον HIV και τα συναισθήματα που γεννά η κάθε στιγμή ζωής

Οι σύνθετες ιστορικές αλλά και σύγχρονες αναπαραστάσεις του HIV/AIDS μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης που ανοίγει το Henie Onstad Kunstsenter στη Νορβηγία.

Η έκθεση Every Moment Counts— AIDS and its Feelings συγκεντρώνει 60 διεθνείς καλλιτέχνες και πάνω από 200 έργα, παίρνοντας τον τίτλο της από μια σειρά έγχρωμων εκτυπώσεων της φωτογράφου Rotimi Fani-Kayode (1955-1989).

Το «Every Moment Counts–AIDS and its Feelings» παρουσιάζει έργα από το 1982 έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων παραγωγών.

Εκτός από την εστίαση στην queer κουλτούρα, η έκθεση αξιολογεί επίσης τη συμβολή των τεχνών σε περιόδους έντονης κοινωνικής και πολιτικής κρίσης.

Επιμελημένη σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών «συναισθηματικών ιδιοτήτων», η έκθεση παρουσιάζει μια εμπλοκή αισθητικής έρευνας, πολιτικού ακτιβισμού, προσωπικών εμπειριών και θεωρητικής ανάλυσης.

Τα εκτιθέμενα έργα δείχνουν πώς οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην πανδημία του HIV/AIDS με θέματα όπως η αγάπη και ο θάνατος, η ελπίδα και η παραίτηση, η οικειότητα και το σώμα, η οργή και η επιθυμία, η φροντίδα και η θεραπεία, η πνευματικότητα και η προστασία, το πένθος και η μνήμη, η ευαλωτότητα και η εξουσία, το σεξ, η πολιτική και ο ακτιβισμός.

«Κάθε στιγμή μετράει – Το AIDS και τα συναισθήματά του» δηλώνει στον τίτλο της η έκθεση και αποτυπώνει την ισχυρή αίσθηση του επείγοντος που βίωσαν οι καλλιτέχνες ως απάντηση στην τραγωδία του AIDS, αλλά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, την ποιητική της ζωής και τα συναισθήματά της που εκφράζονται από τα έργα τους.

Καθώς αντιμετωπίζουμε μια άλλη πανδημία σήμερα, πολλά από τα ζητήματα που παρουσιάζονται στα έργα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν νέα επίπεδα νοήματος.

Ως φόντο της έκθεσης, το έτος 2022 είναι σημαντικό. Συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την αποποινικοποίηση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη Νορβηγία, όταν καταργήθηκε η παράγραφος 213 του Νορβηγικού Ποινικού Κώδικα. Αυτό οδήγησε πολλά νορβηγικά ιδρύματα τέχνης να καταπιαστούν με σχετικά ζητήματα στο πλαίσιο ενός εθνικού έτους Queer Culture.

Περιορισμένη στη σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ ανδρών, η αλλαγή της νομοθεσίας όχι μόνο συνέβαλε στη νομιμοποίηση της σεξουαλικής διαφοράς, αλλά είχε και πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.

Η κατάργηση της παραγράφου 213 προηγήθηκε της πανδημίας HIV/AIDS τη δεκαετία του 1980. Η παροχή νομικής αναγνώρισης στο ευρύτερο φάσμα του νορβηγικού πληθυσμού μείωσε τον στιγματισμό των αποκαλούμενων «ομάδων κινδύνου» και ενθάρρυνε περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης για την πρόληψη του AIDS.

Keith Haring, Chocolate Buddha 3, 1989. Erling Løken Andersen

Zoe Leonard and Catherine Gund, Keep Your Laws Off My Body, 1989. Πλάνο από το Super 8, 13 min Aubin Pictures, Courtesy of Zoe Leonard and Catherine Gund.

Rotimi Fani-Kayode, Every Moment Counts II, από τη σειρά Ecstatic Antibodies, 1989. © Rotimi Fani-Kayode. Courtesy Autograph, Λονδίνο

General Idea, One Month of AZT Ed. 2/2, 1991. Ringier Collection, Ελβετία

Liliana Maresca, Imagen pública - Altas esferas, 1993. Courtesy Rolf Art Gallery, Buenos Aires, Argentina / Φωτο: Marcos López