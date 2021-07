World Architecture Festival 2021: Τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα σε όλο τον κόσμο

Τα βραβεία του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής ανακοινώνουν τη σύντομη λίστα τους για το 2021, τιμώντας τα κτίρια και τα έργα που ολοκληρώθηκαν σε όλο τον κόσμο μεταξύ του 2019 και του 2021. Ο σύντομος κατάλογος των 200 έργων έχει επιλεγεί από περισσότερες από 700 συμμετοχές. Το θέμα για το φεστιβάλ του 2021 είναι: «Επαναφορά της πόλης: Πράσινο, Υγεία και αστική ζωή».

Η λίστα των 200 αρχιτεκτονικών έργων καλύπτει εμπορικά, οικιστικά και πολιτιστικά έργα, όπως το υπαίθριο Εκθεσιακό Κέντρο Κινέζικου Πολιτισμού στο Lanzhou και ένα σχέδιο για τη συντήρηση του παλαιότερου κτιρίου του Αμπού Ντάμπι, το φρούριο Qasr Al Hosn.

Στην κινεζική παραθαλάσσια πόλη Sanya, εν τω μεταξύ, ένα καταπράσινο πάρκο αποκαταστάθηκε μετά από τρεις δεκαετίες ρύπανσης εξαιτίας της ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν και μικρότερες προσπάθειες. Στα απομακρυσμένα ελβετικά βουνά Jura, μια ιδιότροπη σπείρα αναδύεται από το τοπίο, στεγάζοντας ένα νέο μουσείο από την πολυτελή ωρολογοποιία Audemars Piguet. Και στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, στο νησί Hormuz, μια καλλιέργεια πολύχρωμων θολωτών τουριστικών κατοικιών έχει ως στόχο να συνδέσει τους επισκέπτες με την τοπική κοινότητα.

Με τα βραβεία WAF του περασμένου έτους να ακυρώνονται λόγω πανδημίας κορωνοϊού, η φετινή βραχεία λίστα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά έργα που ολοκληρώθηκαν παγκοσμίως μεταξύ του 2019 και 2021. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο φεστιβάλ τον Δεκέμβριο, όταν περισσότεροι από 100 κριτές θα κάνουν σύσκεψη στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για να αποφασίσουν για βραβεία ατομικής κατηγορίας και για να στεφθεί ένα έργο ως World Building of the Year.

Αμπού Ντάμπι: Al Hosn masterplan, Department of Culture and Tourism, by CEBRA Architecture Φωτ.: World Architecture Festival

Ντουμπάι: Terra, the sustainability pavilion, Dubai Expo 2020, by Grimshaw Φωτ.: World Architecture Festival

Κίνα: Nanchang Waves, by Nordic Office of Architecture Φωτ.: World Architecture Festival

Ιταλία: Ötzi Peak 3251m, by noa* network of architecture Φωτ.: World Architecture Festival

Κίνα: Dysis Church of Poly Shallow Sea, by Shanghai United Design Group Co Ltd Φωτ.: World Architecture Festival