Η επιστροφή των Τears For Fears

Μια από τις πιο σημαντικές Βρετανικές μπάντες των '80s, οι Tears For Fears, με τραγούδια όπως τα Head Over Heels, Shout και Everybody Wants to Rule the World, που αγαπήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2022.

Είχαν 17 χρόνια να βγάλουν νέα μουσική. Το τελευταίο τους άλμπουμ ήταν το Everybody Loves a Happy Ending του 2004.

Μια πρώτη γεύση από τη νέα τους δουλειά είναι το σινγκλ The Tipping Point που έχει τον ίδιο τίτλο με το άλμπουμ. Και τα δύο είναι εμπνευσμένα από διάφορες προσωπικές και επαγγελματικές αλλαγές στη ζωή τους.

Για τον Roland Orzabal, συγκεκριμένα, ήταν ο θάνατος της γυναίκας του, Caroline το 2017. Ο λόγος που είχαν να κυκλοφορήσουν νέα μουσική τόσα χρόνια, σύμφωνα με τον Curt Smith, ήταν η ζωή και η γεωγραφία αλλά η απροθυμία τους να συνεργαστούν με διάφορους hitmakers της εποχής για να βγάλουν πάλι επιτυχίες.

Αντίθετα, στον νέο τους δίσκο κάθισαν μαζί σε ένα δωμάτιο και τον έγραψαν όλο με ακουστικές κιθάρες.