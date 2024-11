Πώς θα σου φαινόταν αν συνδύαζες τον καφέ με τη διάθεσή σου;

Για τους coffee lovers, ο καφές είναι κάτι παραπάνω από μια συνήθεια.

Από την πρωινή τελετουργία, όπου ετοιμάζουμε στην κουζίνα μας τον πρώτο καφέ της ημέρας, στον μεσημεριανό καφέ που πίνουμε μετά το γεύμα ή στις γεμάτες κούπες που προσφέρουμε στους φίλους μας όταν μας επισκέπτονται το σαββατοκύριακο, το να πίνουμε καφέ είναι μια σταθερή, καθησυχαστική πηγή απόλαυσης.

Όταν ακούμε τον χαρακτηριστικό ήχο της καφετιέρας, η μυρωδιά του καφέ απλώνεται στην κουζίνα και λίγο αργότερα κρατάμε στα χέρια μας το αγαπημένο μας φλιτζάνι, νιώθουμε λίγο πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο.

Γι’ αυτό και δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα -από τις συσκευές και τα θερμός μας μέχρι τη μάρκα του καφέ. Στην Coffeeway εκτός από εκλεκτές ποικιλίες, μπορούμε να βρούμε και μια μεγάλη γκάμα από αρωματικά blends και πρωτότυπες γεύσεις.

Πώς θα σου φαινόταν όμως αν μπορούσες να έχεις μια γεύση καφέ για κάθε διαφορετικό mood ή στιγμή της ημέρας σου;



Ένα από τα πράγματα που απολαμβάνουμε περισσότερο στον χειμώνα είναι η αίσθηση της θαλπωρής όταν έξω έχει κρύο. Αυτή την αίσθηση δεν την έχουμε μόνο όταν βλέπουμε ταινίες στον καναπέ τυλιγμένοι με την κουβέρτα μας, αλλά και μυρίζουμε τα αρώματα του χειμώνα, όπως η κανέλα, η κολοκύθα και τα μπαχαρικά. Αυτά τα αρώματα περιλαμβάνονται και στην ολοκαίνουρια γεύση καφέ φίλτρου Pumpkin Spice, που κυκλοφόρησε μόλις από την Coffeeway. To Pumpkin Spice συνδυάζει την ποιότητα του 100% Arabica με αρώματα κολοκύθας, κανέλας και μπαχαρικών όπως γαρύφαλλο και μοσχοκάρυδο, σε ένα blend που κλείνει τη θαλπωρή σε μια κούπα.

Τον χειμώνα, ο καθιερωμένος καφές με φίλους μεταφέρεται συχνά στο σπίτι, δίνοντας αφορμή για ατελείωτες συζητήσεις στον καναπέ που μπορεί να κρατήσουν ως το απόγευμα και η επίσκεψη να εξελιχθεί σε movie night. Όταν φτάσουν οι φίλοι σου, οι γεύσεις καφέ που θα αρέσουν σε όλους είναι οι Cookies & Cream, με άρωμα μπισκότου και κρέμας, και Chocolate Strawberry, με αρώματα σοκολάτας και φράουλας. Ειδικά αν τις συνδυάσεις με μπισκότα.

Είτε φτιάχνεις τον πρώτο καφέ της ημέρας σε μια τεράστια κούπα μόλις φτάσεις στο γραφείο, είτε ετοιμάζεις ένα θερμός και τον πίνεις στη διαδρομή για τη δουλειά, χρειάζεσαι ένα άρωμα που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο κλασική και οικεία γεύση από το Vanilla Hazelnut, που από την πρώτη γουλιά σου δημιουργεί την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά.

Μπορεί να είναι το σαββατοκύριακο ή κάποιο τυχαίο απόγευμα καθημερινής. Είναι η στιγμή που βάζεις στο mute τον έξω κόσμο, φτιάχνεις μια κούπα με ζεστό καφέ και ζωγραφίζεις, γράφεις ή διακοσμείς το σπίτι σου ακούγοντας μουσική και τραγουδώντας. Η γεύση Salted Caramel, γλυκιά αλλά και λίγο αλμυρή, ταιριάζει ιδανικά στο δημιουργικό mood που έχεις.

Αlways on the go