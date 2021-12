Θρησκεία και πανδημία

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Η Δανία εντόπισε μέχρι χθες 398 κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα την περασμένη Κυριακή ήταν 183, όταν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC) ανέφερε 182 κρούσματα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Από τα κρούσματα των λίγων προηγούμενων ημερών, προκύπτει αύξηση περίπου 50% ημερησίως.

Η Δανία διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα εντοπισμού των παραλλαγών του ιού στην Ευρώπη, το οποίο της επιτρέπει να εντοπίζει ταχύτερα περισσότερα κρούσματα, δίχως αυτό να σημαίνει ότι οι λοιμώξεις στη χώρα είναι περισσότερες από αλλού.

Οι δανέζικες υγειονομικές αρχές δήλωσαν «τώρα έχουμε λοίμωξη σε επίπεδο κοινωνίας με την παραλλαγή Όμικρον». Το νέο στέλεχος φαίνεται ότι διαδίδεται πλέον δίχως την εμπλοκή ταξιδιωτών από άλλες χώρες, ιδίως από την Αφρική. «Υπάρχουν ήδη αλυσίδες μόλυνσης, στις οποίες εντοπίστηκε η παραλλαγή σε άτομα τα οποία ούτε ταξίδεψαν ούτε ήρθαν σε επαφή με ταξιδιώτες».

Η περίπτωση της Δανίας ενισχύει τις υποψίες για τη μεγάλη ταχύτητα διάδοσης της παραλλαγής Όμικρον. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται πιο έγκυρα συμπεράσματα τόσο για την ταχύτητα μετάδοσης, όσο και για την επικινδυνότητα της Όμικρον και την αντοχή της στα εμβόλια.

Πηγή: Reuters, L’Express

Εξέλιξη των κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον στη Δανία.

• • •

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Στο Μαυροβούνιο έχει διπλοεμβολιαστεί μόνο το 42% του πληθυσμού, ο δε επίσημος απολογισμός θανάτων ανά εκατομμύριο (374) είναι ο τέταρτος στον κόσμο, μετά το Περού, τη Βουλγαρία και τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη.

Η θρησκεία φαίνεται ότι καθόρισε εν πολλοίς την κακή αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα, στην οποία το 72% είναι Ορθόδοξοι, το 19% μουσουλμάνοι και οι Καθολικοί 3%.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Ιωαννίκιος. «Δεν αρνούμαστε τίποτε από όσα ορίζει η ιατρική, είμαστε κυρίως προσεκτικοί, επειδή πολιτικά ή κάποια άλλα συμφέροντα, ή ποιος-γνωρίζει-τι-άλλο, θέλουν να εμπλέκονται παντού», δίχως να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί όταν ρωτήθηκε.

Ο Ιωαννίκος, που είχε βρεθεί θετικός τον Νοέμβριο του 2020, ενθρονίστηκε μετά τον θάνατο από κορωνοϊό του προκατόχου του Μητροπολίτη Αμφιλόχιου, ο οποίος λέγεται ότι κόλλησε στην κηδεία του Σέρβου Πατριάρχη Ειρηναίου που επίσης πέθανε από την covid-19.

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κριτικαριστεί έντονα, διότι δεν ελάμβανε κανένα μέτρο προφύλαξης στις θρησκευτικές τελετές.

Παρόμοια, αλλά σχετικά πιο ήπια, είναι η άρνηση των Καθολικών, οι οποίοι επιμένουν ότι «οι πιστοί μπορούν να εμβολιάζονται σύμφωνα με τη συνείδησή τους» και δεν δέχονται οι πιστοί να επιδεικνύουν «κανένα έγγραφο ή απόδειξη της υγείας τους», μολονότι συμφωνούν με «τα χρήσιμα μέτρα καταπολέμησης του κορωνοϊού».

Απεναντίας, οι μουσουλμάνοι ξεκάθαρα υποστηρίζουν τον εμβολιασμό. Ο ηγέτης τους μάλιστα κάλεσε τους πιστούς να εμβολιάζονται μόλις τα εμβόλια είναι διαθέσιμα, ακόμη κι αν αυτό συμβαίνει στο Ραμαζάνι.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, οι Μαυροβούνιοι με ποσοστό 60% εμπιστεύονται τις θρησκευτικές κοινότητες περισσότερο από κάθε άλλο θεσμό, τη δε κυβέρνηση μόνο κατά 41%.

Η χώρα έχει το θλιβερό προνόμιο ο πρωθυπουργός της, Ζράβκο Κριβοκάπιτς, να είναι ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που δεν έχει εμβολιαστεί. Ο Κριβοκάπιτς είχε δηλώσει παλιότερα ότι «αν πιστεύετε, δεν θα μολυνθείτε από τη Θεία Κοινωνία», και πριν από έναν μήνα ότι θα εμβολιαστεί όταν του πει ο γιατρός του, διότι έχει «πολλά αντισώματα».

Πηγή: RFE/RL

Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Ιωαννίκιος.

• • •

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ

Διαβάζω στο Λεξικό της Κοινής Ελληνικής ότι «φυσικό» είναι αυτό «που εμφανίζεται, που συναντιέται, βρίσκεται ή συμβαίνει στη φύση, που δεν παράγεται από τον άνθρωπο», ενώ «τεχνητό» αυτό «που είναι προϊόν ή αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας».

Αμέσως παρακάτω διαβάζω, επίσης, ότι το «φυσικό» μεταφορικά σημαίνει αυτό «που είναι απροσποίητο, ανεπιτήδευτο, ειλικρινές, αληθινό», ενώ τα αντώνυμά του είναι «πλαστό, προσποιητό, τεχνητό».

Φαίνεται πως ή ίδια η γλώσσα μας αποτυπώνει μια βαθιά δυσπιστία του ανθρώπου για τα ίδια του τα έργα. Ένα μικρό βήμα απαιτείται για να συμπεράνει κάποιος ότι «το φυσικό είναι καλό, και το τεχνητό κακό».

Αυτές οι ψυχολογικής τάξεως απόψεις βρίσκονται πίσω από φαινόμενα, όπως αυτό το εξωφρενικό «υπουργείο Θεραπειών» στην Αράχοβα. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, απατεώνες έχουν καταλάβει πόσο προσοδοφόρα είναι η ευπιστία στα μαντζούνια και τα βότανα. Παράλληλα, υπάρχουν και οι τσαρλατάνοι που κουβαλούν το ίδιο μυαλό με τους πελάτες τους και συμπεριφέρονται σαν μικροί θεοί της ιατρικής.

Δεν υποτιμώ καθόλου την αγωνία ανθρώπων που πάσχουν από ανίατη ασθένεια οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα. Ωστόσο, η άποψη ότι «το φυσικό είναι καλό, και το τεχνητό κακό» είναι εντελώς εσφαλμένη, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα της.

• • •

Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Οι Ιάπωνες επιτέθηκαν στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Ο Ρούσβελτ κήρυξε αμέσως τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο στις ΗΠΑ, και οι ΗΠΑ ανοίχτηκαν ταυτόχρονα σε δύο πολεμικά μέτωπα. Από την άλλη, ο Στάλιν πρέπει να ήταν ευχαριστημένος, διότι ενδεχόμενη επίθεση των Ιαπώνων στην ΕΣΣΔ απομακρυνόταν.

Μεταξύ Ιαπωνίας και ΕΣΣΔ επικρατούσε μια «παράξενη ουδετερότητα» (George Alexander Lensen). Για να φέρει σε πέρας τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, η Ιαπωνία χρειαζόταν να διατηρηθεί το «Σύμφωνο Ουδετερότητας» με την ΕΣΣΔ. Παρομοίως, ο Στάλιν δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπο στην Άπω Ανατολή για να έχει όλες τις δυνάμεις του συγκεντρωμένες εναντίον των Γερμανών.

Όντως, παράξενη ουδετερότητα. Η Ιαπωνία πολεμούσε εναντίον των ΗΠΑ, συμμάχου της ΕΣΣΔ· και η Σοβιετική Ένωση εναντίον της Γερμανίας, συμμάχου της Ιαπωνίας.

Στις 8 Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ ζήτησαν από τον νέο σοβιετικό πρέσβη, Μαξίμ Λιτβίνοφ, η ΕΣΣΔ να κηρύξει τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Τρεις μέρες μετά, ο Μολότωφ έδωσε εντολή στον Λιτβίνοφ να απαντήσει ότι η ΕΣΣΔ δεν θα μπορούσε να το κάνει, ενόσω πολεμούσε με τους Γερμανούς, και δεσμευόταν με το Σύμφωνο Ουδετερότητας, αναφέρει ο ιστορικός Tsuyoshi Hasegawa στο βιβλίο του Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan.

Η ειρήνη μεταξύ Ιαπωνίας και Σοβιετικής Ένωσης ήταν ασταθής και θα κρατούσε ενόσω εξυπηρετούσε στρατηγικά και τις δύο χώρες. Όντως, κράτησε σχεδόν μέχρι το τέλος του Β΄ΠΠ. Όταν η Γερμανία υπέκυψε, ο Στάλιν κήρυξε πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, λίγο πριν παραδοθεί στους Αμερικανούς. Έπρεπε πλέον να φροντίσει τα συμφέροντα της χώρας του και στην Άπω Ανατολή.

Ιαπωνικό μοντέλο του Περλ Χάρμπορ, που δείχνει τα πλοία όπως ήταν στην επίθεση της 7ης Δεκεμβρίου 1941. Το μοντέλο κατασκευάστηκε μετά την επίθεση για μια κινηματογραφική ταινία, η δε πρωτότυπη φωτογραφία μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μετά τη λήξη του πολέμου (U.S. Naval History and Heritage Command Photograph).

• • •

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Ο δημοφιλής ψηφιακός καλλιτέχνης Pak (ατομικό ή συλλογικό ψευδώνυμο) πούλησε πάνω από 250.000 non-fungible tokens (NFT) στην πλατφόρμα NFT, Nifty Gateway.

Την προηγούμενη βδομάδα, από τις 2 έως 4 Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 28.000 αγοραστές ξόδεψαν συνολικά 91,8 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν 266.445 συνολικά μονάδες μάζας («μάζα» είναι το ανάλογο του «ψηφιακού token») της καλλιτεχνικής συλλογής The Merge.

Ο συνιδρυτής της Nifty Gateway, Cock Foster, εξήγησε ότι «ανάλογα με το μέγεθος της μάζας που αγόρασες, το έργο θα αλλάζει και θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά».

Σύμφωνα με τη Nifty Gateway, το ποσό αυτό για το έργο του Pak είναι το μεγαλύτερο που έχει διατεθεί για εν ζωή καλλιτέχνη. Τον περασμένο Μάρτιο, το έργο του Beeple «Everydays – The First 5000 Days» πουλήθηκε αντί 69,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: The Art Newspaper, Artnews

Εικόνα από το The Merge (Nifty Gateway).