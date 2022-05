Οπισθοδρόμηση των Άγγλων

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σε πρόσφατο ενδιαφέρον άρθρο της στην εφημερίδα The Kyiv Independent, η Τάισα Σεμένοβα, σκιαγραφεί μια τραγωδία μέσα σε μια τραγωδία: την ενδοοικογενειακή βία στον πόλεμο που ζει η Ουκρανία.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει μεγάλες διαστάσεις. Η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών, Κατερίνα Παβλιτσένκο, ανέφερε ότι περίπου 326.000 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν στην Ουκρανία πέρυσι. Πέρα από το γεγονός ότι δεν καταγγέλλονται όλα τα περιστατικά βίας, η ακριβής καταμέτρηση των περιπτώσεων είναι πλέον δύσκολη, καθώς πολλά θύματα είτε δεν προσφεύγουν στην αστυνομία είτε απλώς δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν λόγω των εχθροπραξιών.

«Δυστυχώς, οι εχθροπραξίες επιδείνωσαν καταλυτικά την ενδοοικογενειακή βία σε οικογένειες στις οποίες προϋπήρχε πριν από τον πόλεμο», ανέφερε η Alyona Krivulyak, μία από τις επικεφαλής της ΜΚΟ, La Strada Ukraine, η οποία λειτουργεί εθνική τηλεφωνική γραμμή για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, της εμπορίας ανθρώπων και των διακρίσεων λόγω φύλου.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως σε μέρη με ενεργές εχθροπραξίες, συχνά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις κλήσεις, επιδεινώνοντας περαιτέρω το πρόβλημα, επειδή η αστυνομία έχει αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω των θεμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Η Marta Chumalo, συνιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Women's Perspectives στο Λβιβ, τόνισε ότι ο πόλεμος έχει καταστήσει δυσχερέστερη την πρόσβαση σε βοήθεια ακόμη και σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν ενεργές μάχες, καθώς τα αστυνομικά τμήματα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις προετοιμασίες για πιθανές επιθέσεις.

Πριν από τον πόλεμο, η αστυνομία μπορούσε να εκδώσει επείγουσα διαταγή που απαιτούσε από τον δράστη να εγκαταλείψει την κατοικία εντός 10 ημερών. Αυτό είναι πλέον δυνατό μόνο σε ασφαλέστερες περιοχές, όπου το επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας. «Παρότι αναγνωρίζεται ως μεγάλο λάθος, η αστυνομία δεν μπορεί να αναγκάσει τον δράστη να εγκαταλείψει τον χώρο λόγω των μαχών. Δεν μπορούν να τον εκδιώξουν από την κατοικία κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Ούτε το δικαστήριο μπορεί να το κάνει αυτό τώρα», δήλωσε η Krivulyak.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετές γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι ο στρατιωτικός νόμος που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου επιτρέπει στις γυναίκες να παίρνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό χωρίς επίσημη άδεια από τον άλλο γονέα. «Μπορώ να πω ότι πιθανότατα δεν έφυγαν εξαιτίας των βομβαρδισμών στο Λβιβ (πόλη στη δυτική Ουκρανία), καθώς η κατάσταση είναι σχετικά ασφαλής, αλλά από την ενδοοικογενειακή βία. Και τώρα μπορούν επιτέλους να αισθάνονται ασφαλείς», δήλωσε η Chumalo.

Μια γυναίκα συνόψισε τη δραματική κατάσταση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας: «Μερικές φορές, δεν θέλω να φύγω από το καταφύγιο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει συναγερμός αεροπορικής επιδρομής. Τουλάχιστον δεν θα με χτυπήσει, όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι αν δεν με σκοτώσουν οι Ρώσοι, μπορεί να το κάνει αυτός».

Πηγή: The Kyiv Independent

• • •

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ

Δεν επετράπη στον 57χρονο τέως πρόεδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, να ταξιδέψει εκτός της χώρας. Ο Ποροσένκο θα πήγαινε στο Βίλνιους της Λιθουανίας για να συμμετάσχει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Οι Ουκρανοί άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της περιόδου του στρατιωτικού νόμου, εκτός αν έχουν άδεια. Επιπλέον, ο Ποροσένκο αντιμετώπιζε ταξιδιωτικούς περιορισμούς μέχρι πρόσφατα ως ύποπτος σε υπόθεση προδοσίας, την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι αποτελεί βεντέτα του προέδρου Ζελένσκι.

Εντούτοις, «ο Ποροσένκο είχε λάβει όλες τις επίσημες άδειες για να εγκαταλείψει τη χώρα και είχε συμπεριληφθεί... στην επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας για την εκδήλωση αυτή», ανακοίνωσε η κοινοβουλευτική ομάδα της «Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης», του κόμματος του Ποροσένκο.

Η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι ακυρώνει το μορατόριουμ που είχε συμφωνηθεί πριν την έναρξη του πολέμου, με τη μεσολάβηση και των ΗΠΑ, μεταξύ Ζελένσκι και Ποροσένκο.

Τι υπάρχει πίσω από την απαγόρευση εξόδου του Ποροσένκο από την Ουκρανία είναι άγνωστο μέχρι στιγμής. Το να πει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη διαπάλη για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το Ντονμπάς μόνο σαν κοινοτοπία ακούγεται.

Πηγή: AFP, AP, Reuters, RFE/RL

Ο Ποροσένκο στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας (Φωτό: Twitter).

• • •

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η μια χώρα μετά την άλλη σταματούν τις εξαγωγές ορισμένων καλλιεργειών. Αφρικανικές χώρες, όπως η Γκάνα και η Ουγκάντα, απαγορεύουν επίσης την εξαγωγή προϊόντων διατροφής, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της υπερφορολόγησης των εξαγωγών.

Η κυβέρνηση της Γκάνας έχει επεκτείνει την απαγόρευση των εξαγωγών σιτηρών. Η προσωρινή απαγόρευση της εξαγωγής αραβοσίτου, ρυζιού, σόγιας και άλλων σιτηρών, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα ισχύει πλέον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.

Από τη μεριά της, η Ουγκάντα υπερφορολογεί προϊόντα διατροφής, όπως αραβόσιτος, σόγια, ρύζι και σιτάρι, για να εμποδίσει τους εμπόρους να πωλούν τα προϊόντα τους εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, Julius Mukunda, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν φτάσει ακόμη στις αφρικανικές χώρες, στις οποίες θα γίνουν αισθητές πιθανώς το επόμενο έτος. Μέχρι σήμερα, η Ουγκάντα βιώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Ο παγκόσμιος προστατευτισμός των τροφίμων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και τίποτα δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα ανακόψει τη δυναμική του.

Πηγή: DW

Η Γκάνα και η Ουγκάντα απαγορεύουν την εξαγωγή προϊόντων διατροφής, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της υπερφορολόγησης των εξαγωγών. Φωτο: Jack Taylor/Getty Images

• • •

ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Ο Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την επιστροφή του αγγλοσαξονικού (ή αυτοκρατορικού συστήματος) μέτρων και σταθμών με αφορμή το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας.

Από το 2000, όταν τέθηκε σε ισχύ η οδηγία της ΕΕ για τα μέτρα και σταθμά, οι έμποροι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μετρικές μονάδες για την πώληση με βάση το βάρος ή τη μέτρηση των νωπών προϊόντων. Η υποχρέωση αυτή υπήρξε κεντρικό μοτίβο των ευρωσκεπτικιστών σχετικά με την υποτιθέμενη παρέμβαση των Βρυξελλών στη βρετανική ζωή.

Η απόφαση εκτιμάται πως αποσκοπεί οι Συντηρητικοί να κερδίσουν την υποστήριξη των ψηφοφόρων του Brexit σε εκλογικές περιφέρειες που κινδυνεύουν να χάσουν.

Η επιστροφή στο αγγλοσαξονικό σύστημα επενδύεται και με ιδεολογικό περίβλημα. Ο Τζόνσον υποστήριξε ότι η μέτρηση σε λίρες και ουγγιές ήταν μια «αρχαία ελευθερία», και προανήγγειλε μια «νέα εποχή γενναιοδωρίας και ανοχής» απέναντι στις παραδοσιακές μετρήσεις.

Από τη 10η Δεκεμβρίου 1799 που καθιερώθηκε στη Γαλλία, το μετρικό σύστημα επεκράτησε πλήρως παγκοσμίως λόγω των πλεονεκτημάτων του. Μόνο τρεις άλλες χώρες, οι ΗΠΑ, η Μιανμάρ και η Λιβερία, χρησιμοποιούν το αγγλοσαξονικό σύστημα σε καθημερινή βάση.

Πηγή: Mirror

Ο Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει την επιστροφή του αγγλοσαξονικού συστήματος μέτρων και σταθμών με αφορμή το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας. Φωτο: Leon Neal/Getty Images

• • •

ΞΕΠΛΥΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ

O Ζαν-Λικ Μαρτινέζ, πρώην πρόεδρος-διευθυντής του Λούβρου από το 2013 έως το καλοκαίρι του 2021, έχει τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος και συνέργεια σε οργανωμένη απάτη.

Κατηγορήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης για «συνέργεια σε οργανωμένη απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διευκολύνοντας ψευδώς την προέλευση αγαθών από έγκλημα ή αδίκημα», δήλωσε δικαστική πηγή, πριν τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση. «Ο Ζαν-Λικ Μαρτινέζ αμφισβητεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση», δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Canard enchaîné, οι ανακριτές εξετάζουν αν ο Μαρτινέζ «έκανε τα στραβά μάτια» σε πλαστά πιστοποιητικά προέλευσης για πέντε αιγυπτιακές αρχαιότητες που αποκτήθηκαν «έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ» από το Λούβρο Αμπού Ντάμπι, το παράρτημα του παρισινού μουσείου στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τον Ιούλιο του 2018 είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με υποψίες για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, από χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής από την αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού.

Τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στην παρισινή αγορά τέχνης και σε αντικέρ στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2020. Ο Christophe Kunicki, ειδικός στη μεσογειακή αρχαιολογία, και ο έμπορος σύζυγός του, Richard Semper, κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη απάτη, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος» και τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση.

Αυτές οι δύο προσωπικότητες στον κόσμο των αρχαιοτήτων στη γαλλική πρωτεύουσα είναι ύποπτες για «ξέπλυμα» αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία λεηλατήθηκαν σε διάφορες χώρες μεγάλης αστάθειας από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και την Αραβική Άνοιξη: Αίγυπτος, Λιβύη, Υεμένη και Συρία.

Τα ονόματα των Kunicki και Semper είχαν ήδη αναφερθεί στην περίπτωση της σαρκοφάγου του ιερέα Nedjemankh, η οποία πωλήθηκε στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης το 2017 έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Kunicki, και τελικά επέστρεψε στην Αίγυπτο το 2019. Από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο είχε κλαπεί το 2011, τη χρονιά της εξέγερσης κατά του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.

Πηγή: Le Monde, The New York Times, The Art News Paper

O Ζαν-Λικ Μαρτινέζ, πρώην πρόεδρος-διευθυντής επί μια 8ετια του Λούβρου, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και συνέργεια σε οργανωμένη απάτη.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κάθε κράτος επιδιώκει τα δικά του συμφέροντα, όπως και αν αυτά ορίζονται, με τους τρόπους που κρίνει καλύτερους. Η βία είναι ένα μέσο για την επίτευξη των εξωτερικών σκοπών των κρατών, επειδή δεν υπάρχει καμία συνεπής, αξιόπιστη διαδικασία συμβιβασμού των συγκρούσεων συμφερόντων που αναπόφευκτα προκύπτουν μεταξύ παρόμοιων μονάδων σε κατάσταση αναρχίας.

— Κένεθ Γουόλτς