Iσαποστακισμός: μια πολιτική κενολογία

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΝΟΛΟΓΙΑ

Μεταξύ άλλων, χθες είχε την τιμητική του στα κοινωνικά μέσα ο «ισαποστακισμός» και οι «ισαποστάκιδες».

Άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα μπορούν να εξιστορήσουν την εμφάνιση και διάδοση αυτής της πολιτικής κενολογίας, που χρησιμοποιείται εντελώς αυθαίρετα και κατά το δοκούν ως μομφή, δεν περιγράφει πολιτικά τίποτα, και εξυπηρετεί ανάγκες πολεμικής και απολύτως τίποτα άλλο.

Ποιος απένειμε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να στερεί από κάποιον το δικαίωμα να μη συμφωνεί με καμία από δύο αντίθετες απόψεις, επειδή αυτό τού υποδεικνύει η ανάλυσή του, το αξιακό του σύστημα, και δεν ξέρω τι άλλο; Από πού κι ώς πού ο κόσμος μας έγινε μανιχαϊστικός ξαφνικά; Από πότε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση οι μόνες δυνατές απαντήσεις είναι μόνο δύο, και κυρίως ποιοι είναι αυτοί που ορίζουν τα δίπολα και απαιτούν από τους άλλους να συμμορφωθούν;

Ακόμη πιο ασυνάρτητη είναι η καταγγελία ως ισαποστάκια του ενός από τον άλλον, επειδή συμφωνούν στο γενικό (γενικές αρχές), αλλά όχι στο μερικό (σε ένα συγκεκριμένο γεγονός). Η καταγγελία αυτή βασίζεται στο πρωτοφανές επιχείρημα, ότι αν δύο άτομα υιοθετούν τις ίδιες γενικές αρχές, θα πρέπει να συμφωνούν και στα επιμέρους, θαρρείς και υπάρχει κάποιος αλγόριθμος που οδηγεί από το γενικό στο μερικό στα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα. Αν ίσχυε αυτό, άπαντες θα ήταν πανευτυχείς μέσα στη γενικευμένη διανοητική τους νωθρότητα.

Το χείριστο όλων είναι ότι ο ισαποστακισμός είναι μονολεκτική διατύπωση ενός από τα πλέον διχαστικά συνθήματα που έχει ακουστεί, το «ή εμείς ή αυτοί». Και το πλέον κωμικό ότι ο ισαποστακισμός χρησιμοποιείται κατά κόρον από ανθρώπους που κατήγγειλαν αυτό το σύνθημα.

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ;

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όρισε τη νομικό Λίνα Καν στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Το νεότερο ηλικιακά μέλος της επιτροπής από την ίδρυσή της, η Καν θα είναι μία από τρεις Δημοκρατικούς επιτρόπους.

Ο διορισμός αυτός ερμηνεύεται ότι ο Μπάιντεν, σε αντίθεση με τον Ομπάμα, προτίθεται να ακολουθήσει πιο επιθετική ρυθμιστική ατζέντα απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσών, Amazon, Google, Facebook κ.ά.

Πριν από μήνες, είχα γράψει για την Καν. Το 2016 δημοσίευσε ένα άρθρο στη Yale Law Journal με τίτλο «Amazon's Antitrust Paradox», που είχε άμεση και ευρύτατη απήχηση, και δημιούργησε ένα «κίνημα» στις ΗΠΑ, το λεγόμενο «αντιμονοπωλιακός χιπστερισμός», με αντίκτυπο σε πολύ υψηλά κλιμάκια.

Το άρθρο, πρώτον, στρέφεται εναντίον της μονοπωλιακής ισχύος των τεχνολογικών κολοσσών (Google, Facebook, Twitter κ.λπ.)· και, δεύτερον, αναζωογονεί τις παλιές αντιμονοπωλιακές παραδόσεις, που ανετράπησαν από τον Ρήγκαν και περιθωριοποιήθηκαν μέχρι τις μέρες μας.

Η αντιμονοπωλιακών απόψεων, Λίνα Καν, που ορίστηκε μέλος στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.