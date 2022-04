Ενδοουκρανικές αντιπαραθέσεις

ΕΝΔΟΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Φαίνεται ότι επίκειται η οριστική πτώση της Μαριούπολης, ειδικότερα τα δύο προπύργια όπου έχουν συγκεντρωθεί οι δυνάμεις που υπερασπίζονται την πόλη: το μεγάλο εργοστάσιο σιδηρουργίας, Azovstal, και το λιμάνι, το οποίο σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ρωσικού Μέσου, RIA Novosti, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την The Kyiv Independent, «οι Ουκρανοί πεζοναύτες που υπερασπίζονται τη Μαριούπολη προέβησαν σε δημόσια δήλωση με την οποία επικρίνουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη διοίκηση του στρατού».

Η 36η Ταξιαρχία Πεζοναυτών κατηγόρησε την ηγεσία της χώρας, με έκκληση που δημοσιεύθηκε στη σελίδα της ταξιαρχίας στο Facebook στις 11 Απριλίου, ότι τους εγκατέλειψε στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι χωρίς πυρομαχικά, ότι δεν απαντάει στο τηλέφωνο, και ότι σήμερα θα είναι ίσως η τελευταία ημέρα μάχης τους.

Η ανάρτηση αναφέρει ότι οι πεζοναύτες έχουν παγιδευτεί στην Azovmash, ένα εργοστάσιο βαριάς βιομηχανίας στη Μαριούπολη, το οποίο ο συντάκτης «έχει πιθανότατα μπερδέψει με το Azovstal», σχολιάζει η εφημερίδα. Επιπλέον, ο βοηθός του δημάρχου της Μαριούπολης, Πέτρο Αντριουσένκο, ανέφερε ότι η σελίδα των πεζοναυτών είχε παραβιαστεί και η ανάρτηση ήταν ψεύτικη.

Εντούτοις, το κείμενο αναπαράγει επακριβώς ό,τι ο υποδιοικητής του Συντάγματος Αζόφ, Svyatoslav Palamar, είπε σε βίντεο-ενημέρωση που δημοσίευσε την προηγουμένη, Κυριακή 10 Απριλίου, και κυκλοφόρησε ευρύτατα σε ουκρανικά μέσα, γράφει η The Kyiv Post.

Το βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κιέβου. «Είμαι ο πρώτος που βρίσκει τη δύναμη να πει» ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν μπορούν να απελευθερώσουν την πόλη, «είναι πλέον στρατιωτικά αδύνατο», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Oleksiy Arestovych, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χθες μάλιστα παρενέβη ο γενικός στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, στρατηγός Valeriy Zaluzhnyi, μέσω του Facebook: «Η επικοινωνία με τις μονάδες των αμυντικών δυνάμεων που κρατούν ηρωικά την πόλη είναι σταθερή και διατηρείται». «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και αδύνατο για τη νίκη και τη διατήρηση της ζωής του προσωπικού και των πολιτών προς όλες τις κατευθύνσεις. Πιστέψτε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας!» πρόσθεσε.

Αργότερα, στις 11 Απριλίου, το σύνταγμα Αζόφ βγήκε με αντίθετη δήλωση που έκανε έκκληση για ενότητα: «Πιστεύουμε στη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ουκρανική Μαριούπολη», δήλωσε στο νέο βίντεο στις 11 Απριλίου ο υποδιοικητής του συντάγματος Αζόφ, Palamar ― ο ίδιος αξιωματικός που είχε πει ότι η ηγεσία της χώρας αγνοεί το Αζόφ.

Το τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν οι διαταγές, ποια η στρατιωτική τακτική στη Μαριούπολη, θα το μάθουμε όταν θα λήξει ο πόλεμος. Προς το παρόν, το ζήτημα έκλεισε με το σημερινό μήνυμα τού Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο οποίο ανέφερε: «Αν είχαμε τζετ και αρκετά βαριά τεθωρακισμένα οχήματα, το απαραίτητο πυροβολικό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε... Ειδικότερα, να ξεμπλοκάρουμε τη Μαριούπολη».

Πηγή: The Kyiv Post, The Kyiv Independent, President of Ukraine Official Website

Ο υποδιοικητής του Συντάγματος Εθνοφρουράς Αζόφ, Svyatoslav Palamar.

• • •

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΡΗΞΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η Ουγγαρία προτίθεται να τροποποιήσει το συμβόλαιό της για την προμήθεια φυσικού αερίου με τη ρωσική εταιρεία Gazprom, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα του προέδρου Βλαντιμίρ Πουτίν, ο οποίος επιθυμεί να πληρώνεται το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρούβλια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι η χώρα του θα πληρώνει το φυσικό αέριο σε ευρώ στη ρωσική τράπεζα Gazprombank, η οποία θα το μετατρέπει σε ρούβλια, που θα μεταβιβάζει στη Gazprom Export.

Η απόφαση αυτή της Ουγγαρίας διευρύνει την απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαφωνούν με την πρόταση του Πούτιν.

Η φιλορωσική στάση της Βουδαπέστης έχει ενοχλήσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει εξοργίσει τους Πολωνούς.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, κατηγόρησε την Παρασκευή τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, επειδή αρνήθηκε να καταδικάσει τη Ρωσία για μαζικές δολοφονίες αμάχων στην Μπούσα της Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ο Όρμπαν λέει ότι δεν μπορεί να δει τι συνέβη στην Μπούσα, πρέπει να του συστήσουμε να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Οι δύο χώρες είχαν πριν από τη ρωσική εισβολή στενές σχέσεις, αλλά ο Κατσίνσκι προειδοποίησε ότι «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε όπως στο παρελθόν, αν αυτό συνεχιστεί».

Πηγή: Politico, Le Monde

Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι και ο Βίκτορ Όρμπαν σε τροχιά ρήξης. Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

• • •

Η SOCIETE GENERALE ΕΚΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

Τελικά, η Société Générale αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ρωσία.

Μεγαλομέτοχος της Rosbank (12.000 εργαζόμενοι), η γαλλική τράπεζα ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από τη Ρωσία: «Η Société Générale παύει τις τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, και ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση ολόκληρης της συμμετοχής της στη Rosbank και τις ασφαλιστικές θυγατρικές της στη Ρωσία στην Interros Capital, τον προηγούμενο μέτοχο της Rosbank».

Η Renault ανακοίνωσε επίσης στις 23 Μαρτίου ότι αναστέλλει τις εργασίες στο εργοστάσιο της Μόσχας, ενώ ο πετρελαϊκός γίγαντας, TotalEnergies, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί μεν να εγκαταλείψει το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά ότι δεν θα αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2022. Η Leroy-Merlin εξήγησε ότι διατηρεί τη δραστηριότητά της, αλλά θα «αναστείλει» τις νέες επενδύσεις της, απόφαση που κατάγγειλε η ουκρανική κυβέρνηση, η οποία κάλεσε σε μποϊκοτάζ των καταστημάτων της εταιρείας.

Απεναντίας, εταιρείες στους κλάδους των πολυτελών αγαθών και της μόδας (Hermès, Chanel, LVMH, Kering) ανακοίνωσαν, ήδη από τις αρχές Μαρτίου, ότι κλείνουν τα καταστήματα τους στη Ρωσία.

Πάντως, δεν φαίνεται να βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα η αίσθηση ότι οι εταιρείες προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να υπάρξει μια διευθέτηση στη σύγκρουση που θα τις επιτρέψει να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

• • •

ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι επιθέσεις κατά της ρωσικής κοινότητας στη Γερμανία έχουν αυξηθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι αρχές φοβούνται ότι η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση θα μεταφερθεί στη χώρα.

Ως αντίδραση στη «ρωσοφοβία», οργανώνονται διαδηλώσεις από τους Ρώσους, με τη μορφή πορείας αυτοκινήτων που φέρουν ρωσικές σημαίες.

Η Γερμανία φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ρώσους και 325.000 Ουκρανούς, καθώς και περισσότερους από 316.000 Ουκρανούς πρόσφυγες τον τελευταίο μήνα.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, η αστυνομία έχει καταγράψει 383 αντιρωσικά αδικήματα και 181 αντιουκρανικά.

Πηγή: Le Monde

Αυτοκίνητα με ρωσικές σημαίες σε πομπή με σύνθημα «Κατά των διακρίσεων των ρωσόφωνων», ενώ στο βάθος διαδηλώνουν φιλοουκρανοί, Στουτγκάρδη, Σάββατο 9 Απριλίου 2022.

• • •

ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

Η πλάνη του Reductio ad Hitlerum είναι ένα συνηθισμένο ρητορικό επιχείρημα για να εξουτερώσει κάποιος τον αντίπαλό του σε μια αντιπαράθεση. Χοντρικά, λέει πως αν είσαι εναντίον του καπνίσματος, είσαι Ναζί, επειδή ο Χίτλερ ήταν εναντίον του καπνίσματος.

Η σύγκριση, όμως, του Πούτιν με τον Χίτλερ είναι, κατά τον Ζεράρ Αρώ, προβληματική, αποπροσανατολιστική και ζημιογόνα, διότι: (1) Προσβάλλει τα εκατομμύρια των θυμάτων του Χίτλερ, ιδίως των Εβραίων. (2) Απαλλάσσει από την ανάλυση μιας συγκεκριμένης κατάστασης που δεν έχει καμία σχέση με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. (3) Απαγορεύει οποιαδήποτε απόχρωση στα επιχειρήματα. (4) Απονομιμοποιεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Ως τέτοια, συμπληρώνω, ανακυκλώνει τον φανατισμό, καθιστά μοναδικό στόχο το «όλα ή τίποτα», και μεταθέτει στο άδηλο μέλλον οποιαδήποτε επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

• • •

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ή ΜΠΛΕΝΤΕΡ;

Ρωσικό ανέκδοτο.

– Μαμά, είμαι στην Ουκρανία. Τι κρεατομηχανή!

– Δεν χρειαζόμαστε κρεατομηχανή. Στείλε στο σπίτι ένα μπλέντερ!