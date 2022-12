Η σημασία του να είσαι η Μπάρμπαρα Γουόλτερς

Αν τα παρασκήνια του The Morning Show μας ενθουσιάζουν, υπήρχε μια γυναίκα που έζησε αληθινά την περιπέτεια του talk show από τη γέννησή του και δεν είναι άλλη από τη θρυλική Μπάρμπαρα Γουόλτερς που πέθανε σε ηλικία 93 ετών και μεσουράνησε περισσότερο από κάθε άλλη προσωπικότητα της ραδιοτηλεοπτικής δημοσιογραφίας για πέντε δεκαετίες. Η τελευταία της συνέντευξη ήταν με τον Ντόναλντ Τραμπ, το 2015 και όπως πολλές από αυτές που έκανε ήταν τηλεοπτικό γεγονός.

Η πιο «διάσημη ανάμεσα σε αυτές ήταν η συνέντευξη στις 3 Μαρτίου 1999, με τη Μόνικα Λεβίνσκι που είδαν 74 εκατομμύρια τηλεθεατές, το ρεκόρ της υψηλότερης τηλεθέασης που έχει σημειωθεί ποτέ σε ειδησεογραφικό πρόγραμμα. Η Γουόλτερς ρώτησε τη Λεβίνσκι: "Τι θα πείτε στα παιδιά σας όταν τα αποκτήσετε;". Η Λεβίνσκι απάντησε: "Η μαμά έκανε ένα μεγάλο λάθος". "Και αυτό είναι ο ευφημισμός της χρονιάς", σχολίασε η Γουόλτερς.

Πρόεδροι, παγκόσμιοι ηγέτες, αστέρες του Χόλυγουντ «ανακρίθηκαν» από τη Γουόλτερς που δε δίσταζε να κάνει τις πιο παράδοξες ερωτήσεις, ακόμα και σήμερα μερικοί αναρωτιούνται για την ερώτηση που έκανε στην Κάθριν Χέπμπορν.

«Αν ήσασταν δέντρο, τι είδους δέντρο θα ήσασταν;». Ωστόσο, η ερημίτισσα σταρ του Χόλιγουντ που αρνιόταν κάθε συνέντευξη δέχτηκε μετά από αιτήματα χρόνων να μιλήσει στη Γουόλτερς αλλά και να έχουν πολλές συζητήσεις τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί οι συνεντεύξεις της να ήταν δημοφιλείς επειδή πάντα όλοι περίμεναν πότε θα βγάλει «λαβράκι», αλλά κανένας δε μπορεί να παραγνωρίσει ότι το σημάδι που άφησε στην παγκόσμια ιστορία σε συνεντεύξεις με παγκόσμιους ηγέτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα αποτελούν ένα χρονικό του δεύτερου μέρους του 20ού αιώνα.

Κατάφερε, το 1977, να πάρει την πρώτη κοινή συνέντευξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μενάχεμ Μπέγκιν και του Αιγύπτιου προέδρου Ανουάρ Σαντάτ εν μέσω μιας προσπάθειας για ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή, σε μια ιστορική συνέντευξη στη Ιερουσαλήμ.

Εξετάζοντας τα αρνητικά ενός φιλμ στα στούντιο του NBC στη Νέα Υόρκη, το 1966

Την ίδια χρονιά προβλήθηκε και το τηλεοπτικό της αφιέρωμα για τον Κουβανό ηγέτη στο ABC. "Δεν επιτρέπετε καμία διαφωνία. Οι εφημερίδες σας, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι κινηματογραφικές ταινίες βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο" του είπε η Γυόλτερς. «Μπάρμπαρα, η δική μας αντίληψη για την ελευθερία του Τύπου δεν είναι η δική σας. Αν μας ρωτούσατε αν μπορεί να κυκλοφορήσει εδώ μια εφημερίδα κατά του σοσιαλισμού, μπορώ να σας πω ειλικρινά όχι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν θα το επέτρεπε ούτε το κόμμα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο λαός. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε την ελευθερία του Τύπου που έχετε εσείς στις Η.Π.Α. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό» της είπε ο Κάστρο και εκείνη έκλεισε την εκπομπή λέγοντας: «Αυτό στο οποίο διαφωνήσαμε πιο βαθιά είναι η έννοια της ελευθερίας - και αυτό είναι που μας χωρίζει πραγματικά».

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που συνάντησε ήταν ο Σάχης του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, και η σύζυγός του, η αυτοκράτειρα Φαράχ Παχλαβί, οι Ρώσοι Μπόρις Γέλτσιν και Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κινέζος Τζιανγκ Ζεμίν, η Βρετανίδα Μάργκαρετ Θάτσερ, , καθώς και η Ιντιρα Γκάντι της Ινδίας, ο Βάκλαβ Χάβελ της Τσεχοσλοβακίας, ο Μουαμάρ αλ Καντάφι της Λιβύης, ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, μεταξύ πολλών άλλων.

Στο παλμαρέ της φιγουράρουν άπειρες πρωτιές όπως η πρώτη συνέντευξη με τον Τζορτζ Μπους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και η πρώτη συνέντευξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο σερ Λόρενς Ολιβιέ, η Άννα Γουίντουρ είναι ανάμεσα στους σταρς που πήρε συνέντευξη, όπως και την συγκλονιστική συνέντευξη με τον Κρίστοφερ Ριβ, τον Σούπερμαν, τον πρωταγωνιστή του Χόλιγουντ που έμεινε παράλυτος σε ατύχημα με άλογο το 1995 αφού μετά από αυτή τη συνέντευξη ο Ριβ χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πέθανε δύο χρόνια μετά την προβολή του αφιερώματος. Η Γουόλτερς θεώρησε ως την πιο εμπνευσμένη συνέντευξή της αυτή με τον Ρόμπερτ Σμιθντάς, έναν κωφάλαλο άνδρα που πέρασε τη ζωή του βελτιώνοντας τη ζωή άλλων ατόμων που είναι κωφάλαλοι.

Μια φορά περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις συνεντεύξεις της: «Γράφω ερωτήσεις σε κάρτες και γράφω εκατοντάδες. Γράφω ό,τι μπορώ να σκεφτώ. Πηγαίνω και λέω στους άλλους: «Τι θα ρωτούσατε αν μπορούσατε; Τι θα ρωτούσατε; Και μετά τα βάζω σε μια κατσαρόλα και τα βράζω, τα βράζω συνέχεια».

Η Γουόλτερς ήταν αληθινά ατρόμητη από το 1974, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα συμπαρουσιάστρια του "Today". Δύο χρόνια αργότερα, έφυγε για το ABC, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που ήταν συμπαρουσιάστρια σε βραδινό δελτίο ειδήσεων του δικτύου. Έγινε πρωτοσέλιδο το 1976 όχι μόνο ως η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια ειδήσεων του δικτύου, αλλά και για τον πρωτοφανή -τότε- ετήσιο μισθό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η ίδια έλεγε ότι το γεγονός ότι περιτριγυριζόταν από διασημότητες όταν ήταν μικρή, την εμπόδισε να τους "φοβάται". Με αυτή τη στάση της συνετέλεσε ώστε τηλεοπτικές ειδήσεις να ανέβουν σε νέα ύψη προβολής και επιρροής. Με την ικανότητά της να αντλεί πληροφορίες ήταν κάτι σαν πολεμική ανταποκρίτρια όταν έσκαγε η βόμβα στο στούντιο, αναπάντεχα, και δύσκολα έφευγε κάποιος καλεσμένος της.

Οι συνάδελφοί της τη θεωρούσαν την πιο σκληρή διεκδικήτρια των μεγάλων, πολυπόθητων συνεντεύξεων και η ίδια ήταν απόλυτος ρυθμιστής αυτής της πολύ σημαντικής για τα κανάλια κατηγορίας. Τα ρεκόρ που έκανε μοιάζουν σήμερα μυθικά σε μια βιομηχανία που έχει γίνει πολύ πιο κατακερματισμένη από τα ψηφιακά μέσα και τις 24/7 ειδήσεις. Το Today, το ABC Evening News, το 20/20 και το The View και το Investigation Discovery έγραψαν ιστορία που φέρνει την υπογραφή της.

Η ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ ξεκίνησε την καριέρα της στην εκπομπή Today Show στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ως συγγραφέας και παραγωγός τμημάτων με θέματα γυναικείου ενδιαφέροντος και με το «καλημέρα» σημείωσε αξιοσημείωτη δημοτικότητα, ήταν αυτή που πήρε συνέντευξη από κάθε εν ενεργεία πρόεδρο και πρώτη κυρία των ΗΠΑ, από τον Ρίτσαρντ Νίξον έως τον Μπαράκ Ομπάμα.

Η Μπάρμπαρα Γουόλτερς ήταν απόγονος Εβραίων προσφύγων από την πρώην Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο πατέρας της ήταν διευθυντής του νυχτερινού κέντρου Latin Quarter και παραγωγός στο Μπρόντγουεϊ, του Ziegfeld Follies, και των "Folies Bergère" από το Παρίσι που παρουσίασε πρώτος στην Αμερική. Άνθρωπος που έκανε και έχασε πολλές φορές την περιουσία του, ρίσκαρε στο θέαμα και εκείνη μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με ηθοποιούς και χορεύτριες. Πτώχευσε και η κυβέρνηση του τα πήρε όλα. Η ίδια φοίτησε στο Lawrence School, ένα δημόσιο σχολείο στη Μασαχουσέτη, και άλλαξε πολλά σχολεία ακολουθώντας την οικογένεια στις επισφαλείς μετακινήσεις της. Όταν αποφοίτησε άρχισε να εργάζεται σε μια μικρή διαφημιστική εταιρεία και στη θυγατρική εταιρεία του δικτύου NBC, κάνοντας διαφημίσεις και γράφοντας δελτία τύπου.

Με τον Φιντέλ Κάστρο, το 1977

Ξεκίνησε την παραγωγή ενός 15λεπτου παιδικού προγράμματος, Ask the Camera, σε σκηνοθεσία του Roone Arledge το 1953. Εγκατέλειψε το δίκτυο αφού το αφεντικό της την πίεσε να τον παντρευτεί και μετά από δυο χρόνια έγινε σεναριογράφος στο The Morning Show του CBS. Εντάχθηκε στο The Today Show του NBC ως συγγραφέας και ερευνήτρια το 1961. Στην αυτοβιογραφία της, περιγράφει αυτή την εποχή πριν από το Κίνημα των Γυναικών ως μια εποχή που πίστευαν ότι κανείς δεν θα έπαιρνε στα σοβαρά μια γυναίκα που θα μετέδιδε "σκληρές ειδήσεις". Μέσα σε ένα χρόνο, είχε γίνει ρεπόρτερ που ανέπτυσσε, έγραφε και επεξεργαζόταν τα δικά της ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

Όταν ο Φρανκ ΜακΓκι ορίστηκε παρουσιαστής του Today Show αρνήθηκε να κάνει κοινές συνεντεύξεις με την Γουόλτερς, εκτός αν του δίνονταν οι τρεις πρώτες ερωτήσεις. Δεν ονομάστηκε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής μέχρι το θάνατο του ΜακΓκι το 1974, όταν το NBC την όρισε επίσημα ως την πρώτη γυναίκα συμπαρουσιάστρια της εκπομπής. Από το 1971, φιλοξένησε επίσης τη δική της εκπομπή του NBC, Not for Women Only, η οποία έτρεχε τα πρωινά μετά το Today Show. Η Γουόλτερς είχε και δύσκολες και πολύ ανταγωνιστικές σχέσεις κυρίως με άντρες συναδέλφους της. Δεν μοιάζει παράξενο αφού την προτιμούσαν σε μεγάλα γεγονότα και ως συντονίστρια ντιμπέιτ όπως το τρίτο και τελευταίο ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων Τζίμι Κάρτερ και Τζέραλντ Φορντ, κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 1976.

Η Γουόλτερς ήταν συμπαρουσιάστρια του ημερήσιου τοκ σόου The View, ένα φόρουμ για γυναίκες "διαφορετικών γενεών, υποβάθρων και απόψεων" και γι’ αυτή κέρδισε τα βραβεία Daytime Emmy για την καλύτερη εκπομπή το 2003 και με τις συμπαρουσιάστριές της Τζόι Μπέχαρ, τη συντονίστρια Γούπι Γκόλντμπεργκ, Ελίζαμπεθ Χάσελμπεκ και Σέρι Σέπερντ το 2009. Συνολικά βραβεύτηκε με 12 βραβεία Emmy.

Αποσύρθηκε το Μάιο του 2014 και στις φήμες για τον ακριβή χρόνο συνταξιοδότησής της απαντούσε «αν και όποτε μπορεί να έχω να κάνω μια ανακοίνωση, θα το κάνω σε αυτό το πρόγραμμα, το υπόσχομαι, και οι παπαράτσι - εσείς θα είστε οι τελευταίοι που θα το μάθετε», αλλά συνέχισε να είναι εκτελεστική παραγωγός της εκπομπής.

Το όνομά της μπήκε στο σταυρόλεξο των New York Times, κάτι που δείχνει ότι ήταν μέρος της ποπ κουλτούρας, με το δικό της αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ το 2007. Κέρδισε πολλά βραβεία, μπήκε στο Hall of Fame της τηλεόρασης το 1989 και το 2009, τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement στην 30ή ετήσια απονομή των βραβείων Emmy ειδήσεων και ντοκιμαντέρ. Ο χαρακτήρας και το στιλ και οι τρόποι της αχνοφαίνονται σε κάθε σειρά που δείχνει παρασκήνια αμερικανικής τηλεόρασης.

Η κ. Γουόλτερς ήταν ένας "πραγματικός θρύλος", μια "μοναδική δημοσιογράφος" και "πρωτοπόρος όχι μόνο για τις γυναίκες στη δημοσιογραφία αλλά και για την ίδια τη δημοσιογραφία" έγραψε στο twitter o CEO της Disney, ιδιοκτήτης του ABC, Robert Iger.