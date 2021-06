Τα Φιλαράκια: To Carpool Karaoke των πρωταγωνιστών με τον Τζέιμς Κόρντεν είχε ένα «απρόοπτο» (Βίντεο)

Το reunion της σειράς «Τα Φιλαράκια» προβλήθηκε μεν τον προηγούμενο μήνα, αλλά ο Τζέιμς Κόρντεν- που ήταν ο οικοδεσπότης- είχε κάτι να δείξει ακόμη: το Carpool Karaoke με τους πρωταγωνιστές.

Το απόσπασμα των 11 λεπτών προβλήθηκε στο «Late Late Show» και αυτή τη φορά το Carpool Karaoke έγινε σε ένα γκολφ καρτ, ενώ υπήρξε και ένα «απρόοπτο».

Ο Τζέιμς Κόρντεν οδηγούσε το γκολφ καρτ στα στούντιο της Warner Bros, «παραλαμβάνοντας» τους έξι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς: Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Τζένιφερ Άνιστον, Ματ ΛεΜπλανκ, Ντέιβιντ Σουίμερ και Μάθιου Πέρι.

Δεν αποτελεί έκπληξη το ποιο τραγούδι κλήθηκαν να τραγουδήσουν οι ηθοποιοί. Ήταν το «I'll Be There For You», του συγκροτήματος The Rembrandts, που ακουγόταν στους τίτλους της σειράς. Περισσότερο από όλους ενθουσιάστηκε, κατά τα φαινόμενα, η Κόρτνεϊ Κοξ, που φώναξε «Πάντα ήθελα να κάνω Carpool Karaoke».

Στη συνέχεια ο Τζέιμς Κόρντεν «πάρκαρε» το γκολφ καρτ και πήγε να κατέβει, αλλά ξέχασε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να τσουλήσει το όχημα. Οι ηθοποιοί τσίριξαν και εκείνος μόλις διόρθωσε το λάθος του τους ρώτησε «Είστε όλοι ζωντανοί;». Όταν οι πρωταγωνιστές προχώρησαν, εκείνος «μονολόγησε» στην κάμερα «Παραλίγο να σκοτώσω το καστ από τα “Φιλαράκια”».

Η βόλτα κατέληξε στο Central Perk, όπου ο Τζέιμς Κόρντεν τους έκανε διάφορες ερωτήσεις όπως ποιος από τους έξι τους γελούσε περισσότερο στα γυρίσματα- όλοι έδειξαν την Λίζα Κούντροου- ή ποιος έπαιρνε τα περισσότερα ρούχα απο την γκαρνταρόμπα της σειράς (η Τζένιφερ Άνιστον).