Ο πλανήτης γιορτάζει την Πρωτοχρονιά με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις

Ο πλανήτης αποχαιρετά το 2022 και υποδέχεται τη νέα χρονιά με λαμπερές τελετές και το «φάντασμα» της Covid να απομακρύνεται, μετά από τρία χρόνια.

Ανάμεσα στα πρώτα μέρη στον κόσμο που καλωσόρισαν το 2023 ήταν το νησί Κιριτιμάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη παγκοσμίως που ξεκίνησε τους εορτασμούς για το νέο έτος με πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν από το Sky Tower.

Και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας βρίσκεται πλέον στο 2023 με πυροτεχνήματα να έχουν φωτίσει τον ουρανό του πάνω από την γέφυρα του λιμανιού και την όπερα.

Η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2023, με εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων στην Όπερα του Σίδνεϊ - Φωτ.: EPA/DIEGO FEDELE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT