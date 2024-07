Μπομπ Μενέντεζ: Δωροδοκίες, διαφθορά και γλυκόλογα με τη σύζυγο και τους φίλους της

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο πώς ο Αμερικανός γερουσιαστής και φιλέλληνας Μπομπ Μενέντεζ έφτασε να κατηγορείται για δεύτερη φορά στην καριέρα του για δωροδοκία, εξετάζει σε μεγάλο της αφιέρωμα η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Το ρεπορτάζ διηγείται την νέα υπόθεση Μενέντεζ αποκαλύπτοντας όχι μόνο τη σειρά των γεγονότων, αλλά και τον ρόλο της συζύγου του, Ναντίν Αρσλανιάν, με τίτλο: «Ο Μενέντεζ δήλωσε την «Ανάστασή» του. Μετά ερωτεύτηκε».

Η εφημερίδα ξεκινά θυμίζοντας πως ο Μενέντεζ είχε κατηγορηθεί και πάλι για δημόσια διαφθορά το 2017. Με την ολοκλήρωση εκείνης της υπόθεσης, ο γερουσιαστής, από τα σκαλιά του δικαστηρίου του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσι, όπου εκλέγεται, είπε: «Σήμερα είναι ημέρα ανάστασης».

«Μόλις εβδομάδες αργότερα, ο ισχυρός Δημοκρατικός της Γερουσίας άρχισε να βγαίνει με μια λαμπερή γυναίκα γεννημένη στον Λίβανο που είχε φίλους που αναζητούσαν την επιρροή του νομοθέτη, φυτεύοντας τους σπόρους για την πτώση του», επισημαίνει το δημοσίευμα. «Τώρα, ο Μενέντεζ, 70 ετών, επιστρέφει σε ένα δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες διαφθοράς που συνδέονται με αυτούς τους νέους φίλους, έχοντας λίγους υποστηρικτές στο πλευρό του και ακόμα πιο λίγες ελπίδες να αποκαταστήσει την πολιτική του καριέρα», συνεχίζει η WSJ.

Φωτογραφία: EPA

Οι αρχές κατηγορούν τον Μενέντεζ και τη σύζυγό του, Ναντίν Αρσλανιάν, ότι συμμετείχαν σε έναν τεράστιο ιστό διαφοθοράς και δωροδοκίας. Η επιρροή του μειώνεται τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην πολιτεία καταγωγής του και αναγκάστηκε να αναζητήσει προσωπικά υπογραφές για να τον βοηθήσει να πάρει μια θέση στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίμηνης δίκης, οι εισαγγελείς ζωγράφισαν ένα πορτρέτο ενός ανθρώπου που επί μακρόν, με τη βοήθεια της Αρσλανιάν, αντάλλαξε την επιρροή του γραφείου του με χρυσό, μετρητά, ακόμα και ένα νέο κάμπριο Mercedes-Benz.

Η ομάδα του Μενέντεζ υποστήριξε ότι ο γερουσιαστής βοηθά τακτικά τους ψηφοφόρους του και ότι η Αρσλανιάν δεν του αποκάλυπτε τις υποτιθέμενες δωροδοκίες. «Σας υποβάλλω το πραγματικό ερώτημα:'Τι ήξερε ο Μπομπ;'» είπε στους ενόρκους ένας δικηγόρος του γερουσιαστή. Δύο επιχειρηματίες από το Νιου Τζέρσεϊ, ο Γουάελ Χάνα και ο Φρεντ Ντάιμπες, δικάζονται μαζί με τον Μενέντεζ και έχουν επίσης αρνηθεί ότι διέπραξαν αδικήματα. Η Αρσλανιάν, που δηλώνει αθώα, θα δικαστεί χωριστά.

Αν και ήταν επί μεγάλο διάστημα ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Γερουσία, ο Μενέντεζ απομονώνεται ολοένα και περισσότερο. Μερικοί Δημοκρατικοί -συμπεριλαμβανομένου του Κόρι Μπούκερ, του κατώτερου Αμερικανού γερουσιαστή από το Νιου Τζέρσεϊ που κατέθεσε εκ μέρους του Μενέντεζ κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης - του ζήτησαν να παραιτηθεί, κάτι που αναμένεται να γίνει ακόμα πιο πιεστικό εάν καταδικαστεί. Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, είπε σχετικά: «Οι κατηγορίες είναι τέτοιου μεγέθους που αν αληθεύουν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να υπηρετεί στη Γερουσία».

Η Ναντίν και οι φίλοι της

Στις αρχές του 2018, ο Μενέντεζ είχε αφήσει τις κατηγορίες περί διαφθοράς πίσω του και ξεκινούσε για... υψηλές πτήσεις. Στην Ουάσιγκτον, συνεχιζόταν η πολιτική του ανέλιξη: «Σε αυτούς που έσκαβαν τον πολιτικό μου τάφο για να αρπάξουν τη θέση μου, ξέρω ποιοι είστε και δεν θα σας ξεχάσω», προειδοποιούσε και απειλούσε, τότε.

Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ο γερουσιαστής άρχισε να βγαίνει με την Αρσλανιάν, που όπως κι εκείνος είχε μόλις χωρίσει. Ήταν εκθαμβωτική, είπε ο δικηγόρος του γερουσιαστή: Ψηλή, όμορφη, πολύ μορφωμένη και κοσμική.

Μαζί με τη νέα του κοπέλα, ήρθαν οι παλιοί της φίλοι. Ένας από αυτούς, ο Γουόρελ Χανα που βρισκόταν σε τακτική επαφή με Αιγύπτιους αξιωματούχους, είδε μια ευκαιρία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Τον Μάρτιο του 2018, η Αρσλανιάν και ο Χάνα κανόνισαν μια συνάντηση μεταξύ Μενέντεζ και Αιγύπτιων αξιωματούχων στο γραφείο του Μενέντεζ στη Γερουσία για να συζητήσουν τη στρατιωτική χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς την Αίγυπτο. Ο Μενέντεζ είχε μόλις αναλάβει ως ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων.

Ακολούθησαν δεκάδες άλλες συναντήσεις σαν κι αυτήν, τις περισσότερες τις οποίες συντόνιζε η Αρσλανιάν. Μετά από μια συνάντηση τον Μάιο του 2018, ο Μενέντεζ αναζήτησε και στη συνέχεια πήρε πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κάιρο. Εκείνο τον Ιούλιο, η Αρσλανιάν κανόνισε μια συνάντηση στην οποία ο Μενέντεζ συναντήθηκε με Αιγύπτιους στρατιωτικούς αξιωματούχους που ήθελαν το Κογκρέσο να δώσει το πράσινο φως για μια πώληση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων πυρομαχικών αρμάτων μάχης.

Ο Μενέντεζ έστειλε μήνυμα στην Αρσλανιάν την επόμενη μέρα. «Πες στον Γουίλ ότι πρόκειται να υπογράψω αυτήν την πώληση στην Αίγυπτο σήμερα», έγραψε ο Μενέντεζ, αναφερόμενος στον Χάνα. Η Αρσλανιάν έστειλε το κείμενο στον Χάνα, που το διαβίβασε σε δύο Αιγύπτιους αξιωματούχους. Ο ένας απάντησε με ένα emoji με τους αντίχειρες προς τα πάνω, το σήμα ότι είναι «οκ».

Ακόμη και όταν η σχέση τους με τους Αιγύπτιους γινόταν πιο στενή, το ειδύλλιο του ζευγαριού ήταν κατά καιρούς δυσάρεστο. Ο γερουσιαστής χώρισε προσωρινά με την Αρσλανιάν κάποια στιγμή, είπε ο δικηγόρος του, επειδή «προκαλούσε πολύ δράμα».

Τα μηνύματα του Μενέντεζ στην Αρσαλιάν: «Σε έχασα!»

Οι δυο τους παρακολουθούσαν στενά ο ένας τον άλλο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας Find My Friends στα iPhone τους. «Σε έχασα!», έστειλε κάποια στιγμή μήνυμα ο Μενέντεζ στην Αρσλανιάν, όταν δεν μπορούσε να δει την τοποθεσία της. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι ο γερουσιαστής παρακολουθούσε στενά την Αρσαλιάν λόγω της ανησυχίας του για τον φερόμενο ως κακοποιό πρώην φίλο της, ενώ οι εισαγγελείς απεικόνισαν την παρακολούθησή του ως επίβλεψη του ρόλου της ως μεσολαβητή σε σχεδόν κάθε φερόμενο ως quid pro quo στη δίκη.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Αρσλανιάν χτύπησε και σκότωσε έναν πεζό ενώ οδηγούσε τη νύχτα. «Ανησυχούσα για σένα», της είχε στείλει τότε ο Μενέντεζ. Το περιστατικό την άφησε συγκλονισμένη και χωρίς αυτοκίνητο.

Τότε είχε πει σε φίλο της ότι ήθελε μια Mercedes C 300, αν και το ζευγάρι δεν είχε τα μετρητά για να την αποκτήσει. «Ο Μπομπ και εγώ πήγαμε και κάναμε δοκιμαστική οδήγηση το Σάββατο, αλλά οι τιμές είναι πολύ υψηλές μηνιαίως για να τις χρηματοδοτήσουμε», έγραψε στον φίλο.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Χάνα και ένας άλλος φίλος, ο Χοσέ Ουρίμπε, επιλήφθηκαν του ζητήματος. «Θυμάμαι ότι της είπα, αν το πρόβλημά σου είναι ένα αυτοκίνητο, το πρόβλημά μου είναι να σώσω την οικογένειά μου», είπε ο Ουρίμπε στην κριτική επιτροπή. Ο Ουρίμπε παρέδωσε στην Αρσαλιάν 100 χαρτονομίσματα των 150 δολαρίων σε ένα πάρκινγκ εστιατορίου και στη συνέχεια χρηματοδότησε τις πληρωμές για μία νέα C 300 για αρκετά χρόνια.

«Συγχαρητήρια mon amour de la vie, είμαστε οι περήφανοι κάτοχοι μιας Mercedes του 2019 ❤️», έγραψε σχετικα η Αρσλανιάν στον Μενέντεζ.

Φωτογραφία: EPA

Ο Ουρίμπε είχε ένα δικό του αίτημα, ωστόσο: Θα μπορούσε ο Μενέντεζ να επηρεάσει μια ποινική υπόθεση που αφορούσε έναν συνεργάτη και μια έρευνα ενός οικογενειακού φίλου; Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ουρίμπε κάθισε στην αυλή του ζευγαριού όταν ο Μενέντεζ χτύπησε ένα κουδούνι για να του φέρουν χαρτί, κατέθεσε ο Ουρίμπε. Ο Μενέντεζ έγραψε τα σχετικά ονόματα, δίπλωσε το χαρτί και το έβαλε στην τσέπη του παντελονιού του, είπε ο Ουρίμπε.

Ο Μενέντεζ συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Gurbir Grewal, ο οποίος ήταν τότε γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσι, μόλις την επόμενη μέρα. Όταν ο Μενέντεζ έθεσε στη συζήτηση την υπόθεση που είχε ζητήσει ο Ουρίμπε, ο εισαγγελέας του είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει για το θέμα, όπως κατέθεσε αργότερα στις αρχές. Ο Grewal και ο αναπληρωτής του έφυγαν από το γραφείο του Menendez λιγότερο από 15 λεπτά αργότερα. «Ουάου, αυτό ήταν χυδαίο», σχολίασε ο τότε αναπληρωτής του, θυμάται ο ίδιος.

Πώς το FBI ανακάλυψε τυχαία τη δράση του

Επίσης το 2019, το ζευγάρι και ο Χάνα συναντήθηκαν με Αιγύπτιους αξιωματούχους για δείπνο στο Morton’s The Steakhouse. Το εστιατόριο ήταν ένα από τα τακτικά στέκια του Μενέντεζ, καθώς ο γερουσιαστής δειπνούσε εκεί, στο ίδιο τραπέζι περίπου 250 φορές το χρόνο, είπε ο δικηγόρος του. Από το 2017, η καμπάνια του Menendez ανέφερε ότι ξόδεψε περισσότερα από 64.000 δολάρια στο εστιατόριο.

Η παρέα κάπνιζε πούρα στο αίθριο του εστιατορίου και ο Μενέντεζ παρήγγειλε κόκκινο κρασί για τους συντρόφους του. Προς το τέλος του δείπνου, η συζήτηση, τροφοδοτούμενη από το αλκοόλ, έγινε πιο δυνατή: «Τι άλλο μπορεί να κάνει η αγάπη της ζωής μου για σένα;» ακούστηκε να λέει η Αρσαλιάν - αυτοί που την άκουσαν δεν ήταν παρά πράκτορες του FBI που παρακολουθούσαν έναν από τους συνδαιτημόνες του Μενέντεζ και δεν περίμεναν να δουν τον ίδιο.

Φωτογραφία: FDI

Δύο μέρες αργότερα, ο Μενέντεζ έκανε μια μεγάλη χάρη στον Χάνα: Ο Χάνα τότε αναζητούσε ένα επικερδές συμβόλαιο εξαγωγής από την Αίγυπτο για την επιχείρησή του με χαλάλ. Ο Μενέντεζ τηλεφώνησε σε έναν αξιωματούχο του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ του οποίου η υπηρεσία είχε εκφράσει ανησυχίες για το μονοπώλιο που θα δημιουργούσε η σύμβαση.

«Σταματήστε να ανακατεύεστε με τον ψηφοφόρο μου», θυμάται ο Τεντ ΜακΚίνεϊ, ο εν λόγω αξιωματούχος, να του λέει ο Μενέντεζ.

Μέχρι το 2019, η σχέση του ζευγαριού έγινε σοβαρή. Την αποκάλεσε «η πιο υπέροχη γυναίκα» σε ένα μήνυμα. Αργότερα εκείνη απάντησε: «Έχω για σύντροφο τον πιο όμορφο σέξι άντρα στον πλανήτη».

Σε ένα ταξίδι στην Ινδία, ο Μενέντεζ έκανε πρόταση γάμου στην Αρσλανιάν σε ένα παγκάκι μπροστά από το Ταζ Μαχάλ. Έκλεισε με το τραγούδι "Never Enough", από την ταινία "The Greatest Showman", πριν της προσφέρει ένα δαχτυλίδι.

Τον επόμενο χρόνο, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ένας από τους καλεσμένος του γάμου, ο επιχειρηματίας Ντάιμπες, ήθελε βοήθεια για την επίλυση ποινικών κατηγοριών που αντιμετώπιζε. Ο Ντάιμπες έδωσε στον γερουσιαστή μια ξαπλώστρα και ράβδους χρυσού ως αντάλλαγμα, είπαν οι εισαγγελείς.

Ένας άλλος καλεσμένος του γάμου ήταν ένας δικηγόρος με το όνομα Φίλιπ Σέλινγκερ, ο οποίος αργότερα έγινε κατήγορος των ΗΠΑ στο Νιου Τζέρσεϊ. Συναντήθηκε με τον Μενέντεζ για να εξηγήσει το όραμά του για τη θέση και ο Μενέντεζ του έθεσε την υπόθεση Ντάιμπες, κατέθεσε αργότερα ο Σέλινγκερ. Ο Ντάιμπες είχε άδικη μεταχείριση, του είπε ο Μενέντεζ, και ο επόμενος κατήγορος των ΗΠΑ θα πρέπει να το εξετάσει.

Τον Ιούνιο του 2022, ομοσπονδιακοί πράκτορες έφτασαν με οχήματα χωρίς σήμα στο σπίτι του ζευγαριού σε χωριστά επίπεδα στην 41 Jane Drive στο Englewood Cliffs, στο Νιου Τζέρσι. Οπλισμένοι με ένταλμα έρευνας, οι πράκτορες κατέσχεσαν αυτό που οι εισαγγελείς αργότερα θα έλεγαν ότι ήταν οι καρποί των εγκλημάτων του ζευγαριού.

Οι φωτογραφίες δείχνουν μετρητά παραγεμισμένα σε διάφορα αντικείμενα, σε ένα ακατάστατο σπίτι. Βρέθηκαν 100.000 δολάρια σε μια τσάντα Burberry σε ένα γραφείο. Ένα ζευγάρι καφέ μπότες περιείχε 14.500 δολάρια, με δεκάδες χιλιάδες άλλα σε φακέλους, μερικοί από τους οποίους έφεραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA του Ντάιμπες, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Φωτογραφία: FBI

Φωτογραφία: FBI

Φωτογραφία: EPA

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2023, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με κατηγορίες περί διαφθοράς και δωροδοκίας.

Μετά την πρώτη του δίκη, οι συνάδελφοί του είχαν αποδεχθεί την επιστροφή του Μενέντεζ. Αυτή τη φορά όμως οι συνάδελφοί του αποστασιοποιήθηκαν, σοκαρισμένοι από την ιδιαιτερότητα και τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Την ημέρα του κατηγορητηρίου, ο Μενέντεζ παραιτήθηκε προσωρινά από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο Μενέντεζ και η σύζυγός του έστησαν αρχικά ένα ενιαίο μέτωπο, πιασμένοι χέρι χέρι καθώς περπατούσαν προς και από το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Αργότερα, το ζευγάρι επέλεξε χωριστές άμυνες, με τον Μενέντεζ να υποστηρίζει ότι αγνοούσε την πηγή του χρυσού στην ντουλάπα της συζύγου του. Αφού η Αρσλανιάν είπε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού νωρίτερα αυτό το έτος, ο δικαστής της αποφάσισε να δικαστεί ξεχωριστά, για να της δώσει χρόνο για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Για τον Μενέντεζ, η δίκη ήταν μια μοναχική υπόθεση. Αυτή τη φορά δεν κατέθεσε κανένας βουλευτής για λογαριασμό του. Ακόμη και η Αρσλανιάν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal