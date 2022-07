Η τεράστια αμοιβή της Μάργκο Ρόμπι για την ταινία «Barbie»- Έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός

Η Μάργκο Ρόμπι έγινε η νέα «πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός», καθώς αποκαλύφθηκε ο τεράστιος μισθός της για την πολυαναμενόμενη ταινία «Barbie».

Η 32χρονη ηθοποιός θα εισπράξει 12,5 εκατ. δολάρια για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της υποψήφιας για Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Γκρέτα Γκέργουιγκ, που βασίζεται στην διάσημη κούκλα της Mattel, όπως αναφέρει το Variety.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί ως Κεν, θα λάβει επίσης 12,5 εκατ. δολάρια.

Στους υψηλόμισθους ηθοποιούς που παραμένουν πάνω από την εντυπωσιακή αμοιβή της Μάργκο Ρόμπι περιλαμβάνονται θρύλοι της οθόνης όπως ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (The Equalizer 3), με αμοιβή 20 εκατ. δολάρια, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Killers of the Flower Moon) με 30 εκατ. δολάρια και ο Τομ Κρουζ, ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός με 100 εκατ. δολάρια για το «Top Gun: Maverick».

Αναφορικά με τις γυναίκες συναδέλφους της Μάργκο Ρόμπι, η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» Μίλι Μπόμπι Μπράουν εισέπραξε 10 εκατ. δολάρια για τη νέα ταινία «Enola Holmes 2» του Netflix.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η Τζέιμι Λι Κέρτις (Halloween Ends) με 3,5 εκατ. δολάρια και η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Furiosa) με 1,8 εκατ. δολάρια.

Η Μάργκο Ρόμπι είχε πάρει στο παρελθόν 10 εκατ. δολάρια για την ταινία της Χάρλεϊ Κουίν του 2020 «Birds of Prey».

Η 32χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Ράιαν Γκόσλινγκ καθώς και των Simu Liu, Will Ferrell, Michael Cera, Issa Rae και Kate McKinnon στην ταινία «Barbie» του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το Deadline, η πλοκή αφορά «την Barbie που την διώχνουν από την Barbieland επειδή δεν είναι αρκετά τέλεια» και «ξεκινάει μια περιπέτεια» προκειμένου να σώσει την Barbieland απλώς για να συνειδητοποιήσει ότι «το κλειδί για την ευτυχία είναι η πίστη στον εαυτό της».

Νωρίτερα αυτό το μήνα γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της στο πλατό, όπου της έκαναν δώρο μια τούρτα γενεθλίων με θέμα την Barbie και τη φράση «Happy Birthday Barbie Margot!» γραμμένη πάνω.