Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μιλά για την Κιμ Κατράλ: «Κανείς άλλος δεν έχει μιλήσει για μένα με αυτόν τον τρόπο»

Τον λόγο που δεν πρότειναν στην Κιμ Κατράλ να πρωταγωνιστήσει στο And Just Like That αποκάλυψε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Μιλώντας στον Σκοτ Φάινμπεργκ και στο podcast του THR's Awards Chatter, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για την κατάσταση με την Κιμ».

Όπως εξήγησε, στην πραγματικότητα δεν είναι ένας «καυγάς», όπως το παρουσίασαν τα μέσα.

Κατά την άποψή της, τα ζητήματα με την Κιμ Κατράλ μπορεί να ξεκίνησαν το 2017, όταν σχεδιαζόταν η τρίτη ταινία Sex and the City. Τότε, το εγχείρημα «κατέρρευσε» λόγω απαιτήσεων που είχε η Κατράλ προς τη Warner Bros, το στούντιο που επρόκειτο να χρηματοδοτήσει και να διανείμει την ταινία.

Τότε, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η συμμετοχή της Κατράλ εξαρτώταν από το εάν το στούντι θα έδινε «πράσινο φως» σε ένα άλλο πρότζεκτ της.

«Ήμασταν απογοητευμένες (εκείνη, η Κρίστιν Ντέιβις και η Σίνθια Νίξον); Σίγουρα, αλλά έγινε», τόνισε.

Στη συνέχεια, η Κιμ Κατράλ άρχισε να επικρίνει δημόσια την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, κατηγορώντας την ότι της συμπεριφέρθηκε σκληρά κατά τη διάρκεια της σειράς Sex and the City, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους δεν ήταν ποτέ πραγματικά φίλες.

«Υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το πώς ένιωθε για τη σειρά», είπε η Πάρκερ στο Awards Chatter, χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ επώδυνες» επειδή δεν αντικατοπτρίζουν «την δική μας εμπειρία» (μιλά και για τις συμπρωταγωνίστριές της).

«Έχω περάσει πολλά χρόνια δουλεύοντας σκληρά για να είμαι πάντα αξιοπρεπής με όλους στο πλατό, να φροντίζω τους ανθρώπους, να είμαι υπεύθυνη απέναντι τόσο στους εργοδότες μου όσο και στους ανθρώπους που νιώθω ότι είμαι είμαι υπεύθυνη ως παραγωγός. Και απλά δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει μιλήσει ποτέ για μένα με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η σταρ του Χόλιγουντ αναγνωρίζει ότι η Κιμ Κατράλ «συνέβαλε στην τεράστια επιτυχία» της σειράς και των ταινιών Sex and the City.

Όπως είπε, «δεν της ζητήσαμε να είναι μέρος του And Just Like That… επειδή κατέστησε σαφές ότι ήταν κάτι που δεν ήθελε και δεν αισθανόταν άνετα με εμάς. Και έτσι δεν μας πέρασε από το μυαλό».

«Αισθανόμασταν άνετα να συνεχίσουμε χωρίς αυτήν επειδή ξέραμε τι ήθελε να κάνει ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. Και πιστεύαμε ότι το χειρίστηκε όμορφα», επεσήμανε σε άλλο σημείο.

Καταλήγοντας η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε έκκληση προς τα ΜΜΕ να μην αναφέρονται στο ζήτημα ως καυγά, διότι δεν είναι.

«Δεν υπήρξε καμία δημόσια διαφωνία ή συνομιλίες ή ισχυρισμοί από εμένα ή οποιονδήποτε για λογαριασμό μου. Δεν θα το έκανα. Δεν είναι ο τρόπος που θα το έκανα. Εύχομαι, λοιπόν, να σταματήσουν να το αποκαλούν καυγά επειδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Μιλά μόνο ένα άτομο», τόνισε.

Με πληροφορίες The Hollywood Reporter