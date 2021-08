Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση

Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε μέσω Twitter, ότι διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση.

«Γεια σας φίλοι. Πριν από μερικούς μήνες διαγνώστηκα με πολλαπλή σκλήρυνση. Ήταν ένα περίεργο ταξίδι. Αλλά με έχουν στηρίξει τόσο πολύ άνθρωποι, που γνωρίζω ότι έχουν επίσης αυτήν την πάθηση. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν κάποιος μ@@κας τον εμποδίσει», έγραψε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Dead to Me».

«Όπως είπε ένας από τους φίλους μου που πάσχει από την ίδια ασθένεια, ξυπνάμε και κάνουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Και αυτό κάνω. Τώρα λοιπόν ζητάω (σεβασμό στην) ιδιωτικότητα. Καθώς περνάω αυτή τη δοκιμασία. Ευχαριστώ» πρόσθεσε η Άπλγκεϊτ.





Η ηθοποιός κέρδισε ένα Emmy Primetime για την εξαιρετική guest εμφάνισή της στα «Φιλαράκια» το 2003. Προτάθηκε στην ίδια κατηγορία για την ίδια σειρά το 2004. Το 2008 και το 2009, ήταν υποψήφια για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κωμική σειρά «Samantha Who?».

Το 2019 και το 2020, ήταν ξανά υποψήφια στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου για το «Dead to Me», το οποίο ήταν επίσης υποψήφιο για καλύτερη κωμική σειρά.

Έχει κερδίσει υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κωμωδία για το "Dead to Me", "Samantha Who?" και «Jesse» και επίσης έχει προταθεί πολλές φορές στα Screen Actors Guild Awards και στα People’s Choice Awards.

Ως παιδί ηθοποιός, η Άπλγκεϊτ έγινε γνωστή με τον ρόλο της στην κωμική σειρά της Fox «Παντρεμένοι ... με παιδιά».

Κινηματογραφικά εμφανίστηκε στις ταινίες "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" (1991), "The Big Hit" (1998), "The Sweetest Thing" (2002), "Grand Theft Parsons" (2003) και "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy»(2004).

Το 2008, η ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Δημιούργησε το ίδρυμα, «Right Action for Women» για να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτεί μαγνητικές τομογραφίες και άλλες μορφές έγκαιρης ανίχνευση καρκίνου.

Με πληροφορίες του Variety