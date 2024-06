Η Κέιτ Μίντλετον δεν θα παραστεί στην ετήσια τελετή του «Τάγματος της Περικνημίδας» - Πότε θα εμφανιστεί ξανά δημόσια;

Η Κέιτ Μίντλετον δεν θα δώσει το παρών στην ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας – του σημαντικότερου και παλαιότερου βρετανικού τάγματος των ιπποτών - που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στον πύργο του Ουίνδσορ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τον Μάρτιο ανακοίνωσε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από έξι μήνες το Σάββατο 15 Ιουνίου στην ετήσια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour για τα γενέθλια του μονάρχη. Η μέλλουσα βασίλισσα μαζί με τα τρία παιδιά της μεταφέρθηκε στην παρέλαση με άμαξα, όπως και ο βασιλιάς Κάρολος, που διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο.

Αντίθετα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε στην παρέλαση έφιππος μαζί με την πριγκίπισσα Άννα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο. Μετά το τέλος της παρέλασης η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τα λοιπά «εργαζόμενα» μέλη της βασιλικής οικογένειας παρακολούθησαν από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ τις επιδείξεις των αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF). Μάλιστα, ο 75χρονος μονάρχης τοποθέτησε την νύφη του στο πλευρό του στο μπαλκόνι, αντί του διαδόχου του θρόνου όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο, μια ενέργεια που συμβολίζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πότε θα είναι η επόμενη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον;

Μετά από έξι μήνες απουσίας από τη δημόσια ζωή η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε την ετήσια στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour για να επιστρέψει στα θεσμικά της καθήκοντα, όχι όμως μόνιμα. Χαμογελαστή μέσα από την άμαξα που την μετέφερε στην παρέλαση μαζί με τα παιδιά της η Κέιτ Μίντλετον χαιρετούσε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο κεντρικό Λονδίνο για την παρέλαση, παρά την καταρρακτώδη βροχή.

Η Κέιτ Μίντλετον, το πιο δημοφιλές πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας, είχε δηλώσει τον Μάρτιο στο συγκινητικό βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο ότι χρειάζεται χώρο, χρόνο και ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στην θεραπεία της. Αλλά και την περασμένη Παρασκευή στην ανάρτησή της στο X, όπου ανακοίνωσε πως θα παραβρεθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου στην στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour, ανέφερε πως ελπίζει να συμμετάσχει σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι όμως διευκρίνισε ότι ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες. Οι χημειοθεραπείες της μέλλουσας βασίλισσας συνεχίζονται και η πρόσφατη εμφάνιση της στο Trooping The Colour δεν σημαίνει οριστική επιστροφή της πριγκίπισσας στα θεσμικά της καθήκοντα.

Η πιο σημαντική επίσημη εκδήλωση για την βασιλική οικογένεια μέσα στο καλοκαίρι είναι οι ιπποδρομίες του Άσκοτ, που θα πραγματοποιηθούν από τις 18 μέχρι τις 22 Ιουνίου στην πόλη Άσκοτ της κομητείας Μπερκσάιρ. Ίσως η πριγκίπισσα της Ουαλίας να παραβρεθεί σε μία από τις πέντε ημέρες των ιπποδρομιών. Το 2023 η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας είχε μεταφερθεί με άμαξα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Βεατρίκη και τον σύζυγό της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι, στις ιπποδρομίες του Άσκοτ κατά την τέταρτη ημέρα της εκδήλωσης.

Ο βασιλιάς Κάρολος στην ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας

Ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με την βασίλισσα Καμίλα θα παραβρεθούν το απόγευμα της Δευτέρας στην ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας (Order of the Garter). Η τελετή του σημαντικότερου και παλαιότερου βρετανικού τάγματος των ιπποτών θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, έδρα του Τάγματος της Περικνημίδας, στον πύργο του Ουίνδσορ.

Ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να χρίσει ιππότη του τάγματος τον δημοφιλή Βρετανό συνθέτη Άντριου Λόιντ Βέμπερ, δημιουργό των μιούζικαλ «Cats» και «The Phantom Of The Opera» (Το Φάντασμα της Όπερας). Επίσης, ο βασιλιάς Κάρολος κατά την διάρκεια της τελετής θα απονείμει τον τίτλο «Royal Lady of the Garter» στην δούκισσα του Γκλώστερ, Μπριζίτ, σύζυγο του πρίγκιπα Ρίτσαρντ, ο οποίος είναι εξάδελφος της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ. Ο δούκας και η δούκισσα του Γκλώστερ είναι «εργαζόμενα» μέλη της βασιλικής οικογένειας και εκτελούν δημόσια καθήκοντα.

Ο 75χρονος μονάρχης ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο. Σχεδόν επί δύο μήνες απείχε από τα θεσμικά του καθήκοντα και τον εκπροσωπούσαν η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Από τις 30 Απριλίου ο βασιλιάς με την άδεια των γιατρών του επέστρεψε στην δημόσια ζωή και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει πολλές επίσημες εμφανίσεις. Στις 15 Ιουνίου στην στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour για τα γενέθλια του εμφανίστηκε σε άμαξα μαζί με την βασίλισσα Καμίλα σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που συμμετείχε έφιππος.