Χάουαρντ Κάρτερ: Νέες αποκαλύψεις για τις «κλοπές θησαυρών» από τον Αιγυπτιολόγο που ανακάλυψε τον τάφο του Τουταγχαμών

Ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο Βρετανός αρχαιολόγος και Αιγυπτιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών το 1922, αποκαλύπτεται πως είχε κλέψει θησαυρούς από το σπουδαίο ταφικό μνημείο.

Εδώ και δεκαετίες οι Αιγύπτιοι υποπτεύονταν τον Κάρτερ για κλοπή θησαυρών προτού ανοιχτεί επισήμως η κρύπτη που φιλοξενούσε για αιώνες τον νεκρό Φαραώ. Ωστόσο, ενώ η φημολογία αυτή σάρωνε τη μία γενιά μετά την άλλη, δεν υπήρχαν αποδείξεις να τη στηρίξουν.

Ωστόσο, τώρα, μια κατηγορία πως ο Κάρτερ κατείχε ιδιοκτησία «αναμφιβόλως κλαπείσα από τον τάφο» αποκαλύπτεται σε μια, μέχρι πρότινος αδημοσίευτη, επιστολή που εστάλη στον Βρετανό Αιγυπτιολόγο το 1934 από εξέχοντα ακαδημαϊκό της ομάδας ανασκαφών.

Την επιστολή έγραψε ο σερ Άλαν Γκάρντινερ, επιφανής φιλόλογος, τον οποίο είχε επιστρατεύσει ο Κάρτερ για τη μετάφραση των ιερογλυφικών που βρέθηκαν στον τάφο ηλικίας 3.300 χρόνων και στον οποίο αργότερα είχε προσφέρει το λεγόμενο «whm amulet», κόσμημα - προσφορά στους νεκρούς, διαβεβαιώνοντάς τον πως δεν προερχόταν από τον τάφο.

Ο Κάρντινερ έδειξε το φυλαχτό στον Ρεξ Ένγκλεμπαχ, τον τότε Βρετανό διοικητή του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο και κατάπληκτος πληροφορήθηκε πως το πολύτιμο αντικείμενο προερχόταν από τον τάφο και ταίριαζε και με άλλα αντικείμενα, φτιαγμένα από το ίδιο καλούπι.

Κάπως έτσι, έστειλε μια επιστολή στον Κάρτερ, επικαλούμενος τις αποκαλύψεις του Ένγκελμπαχ, γράφοντας: «Το φυλαχτό που μου έδειξες είχε αναμφιβόλως κλαπεί από τον τάφο του Τουταγχαμών. Λυπάμαι βαθιά που βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση. Εννοείται πως δεν αποκάλυψα στον Ένγκελμπαχ πως απέκτησα το φυλαχτό από σένα».

Οι επιστολές, που στην κατοχή ιδιώτη συλλέκτη, θα δημοσιοποιηθούν σε ένα δρομολογούμενο συγγραφικό πόνημα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Οξφόρδης (Oxford University Press).

Ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Ο Τουταγχαμών και ο Τάφος που Άλλαξε τον Κόσμο» (Tutankhamun and the Tomb that Changed the World), Μπομπ Μπράιερ, κορυφαίος Αιγυπτιολόγος στο πανεπιστήμιο του Λονγκ Άιλαντ, τόνισε στον Observer πως οι υποψίες για τις κλοπές του Κάρτερ που για καιρό φημολογούνταν «πλέον δεν αμφισβητούνται».

Φέτος, συμπληρώνεται ένας αιώνας από την ανακάλυψη, από τον Κάρτερ και τον χρηματοδότη του, Λόρδου Κάρναρβον, του τάφου του νεαρού Φαραώ γεμάτου με θρόνους, άρματα και χιλιάδες αντικείμενα απαραίτητα για τον επόμενο κόσμο.

Τη δεκαετία που ακολούθησε την ιστορική αυτή ανακάλυψη, ο Κάρτερ επέβλεψε την επιχείρηση απομάκρυνσης των φαραωνικών θησαυρών από τον Νείλο και μεταφοράς τους στο μουσείο του Καΐρου όπου και εκτέθηκαν.

Κάποιοι Αιγυπτιολόγοι αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό τού Κάρτερ πως ο τάφος είχε λεηλατηθεί πριν χιλιετίες. Το 1947, σε μια άσημη επιστημονική επιθεώρηση τού Καΐρου, ο Άλφρεντ Λούκας, ένας από τους υπαλλήλους του Κάρτερ, είχε καταγγείλει πως ο Βρετανός αρχαιολόγος είχε παραβιάσει κρυφά την πόρτα που οδηγούσε στον ταφικό θάλαμο, προτού την ξανασφραγίσει και καλύψει το άνοιγμα.

«Υπήρχαν υπόνοιες πως είχαν μπει στον τάφο πριν την επίσημη αποσφράγισή του, παίρνοντας τεχνουργήματα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, τα οποία πουλήθηκαν μετά τον θάνατό τους. Ήταν γνωστό πως ο Κάρτερ με κάποιο τρόπο απέκτησε αντικείμενα και πολλοί υποπτεύονταν πως τα είχε πάρει μόνος του όμως αυτές οι επιστολές είναι οι απόλυτες αποδείξεις» υποστηρίζει ο Μπράιερ.

«Φυσικά ποτέ δεν το παραδέχτηκε. Δεν υπάρχει επίσημη διάψευση. Όμως, αποκλείστηκε για λίγο από την πρόσβαση στον τάφο από την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Υπήρχε κακό κλίμα και από την κυβέρνηση πίστευαν πως έκλεβε πράγματα» προσθέτει.

Ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του πως οι Αιγύπτιοι ήταν ανήμποροι να αποδείξουν τις υποψίες τους, αλλά πίστευαν ακράδαντα για παράδειγμα πως ο Κάρτερ σχεδίαζε να κλέψει το ξύλινο προσωπείο του Τουταγχαμών το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του. «Οι αιγυπτιακές αρχές μπήκαν και επιθεώρησαν τον θάλαμο 4, τον οποίο ο Κάρτερ και η ομάδα του χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση των αρχαιοτήτων, και ανακάλυψαν την ξύλινη κεφαλή του Τουταγχαμών ως εφήβου. Είχε πακεταριστεί σε ένα κιβώτιο Fortnum & Mason, όμως δεν είχε καταχωρηθεί ποτέ στα αρχεία ευρημάτων του Κάρτερ, ούτε στον τόμο όπου περιγράφονταν τα περιεχόμενα τού νεκρικού θαλάμου. Ο Κάρτερ υποστήριζε απλώς πως είχα ανακαλυφθεί στα ερείπια του κατηφορικού περάσματος».

«Αργότερα, βρήκαμε αντικείμενα ιδιοκτησίας του στην αγορά αιγυπτιακών αρχαιοτήτων που ξεκάθαρα προέρχονταν από τον τάφο» προσθέτει ο Μπρέιερ.

Κάποιοι από αυτούς τους θησαυρούς κατέληξαν σε μουσεία, μεταξύ άλλων στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ), το οποίο το 2010 ανακοίνωσε τον επαναπατρισμό στην Αίγυπτο 19 τεχνουργημάτων που αποκτήθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1920 και του 1940 και «αποδίδονται με βεβαιόταν στον τάφο του Τουταγχαμών».

Με πληροφορίες από Guardian