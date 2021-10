H Μαντόνα γίνεται Μέριλιν Μονρόε για το V Magazine: Ποζάρει με μαργαριτάρια, γυμνή στο κρεβάτι

Από βασίλισσα της ποπ στο απόλυτο κινηματογραφικό σύμβολο- η Μαντόνα πρωταγωνιστεί στο τελευταίο τεύχος του V Magazine, ποζάροντας «σε ένα φόρο τιμής στη γοητεία και την τραγωδία» της Μέριλιν Μονρόε.

Το εξώφυλλο της 63χρονης τραγουδίστριας είναι εμπνευσμένο από το «The Last Sitting» του Μπερτ Στερν, της τελευταίας φωτογράφισης που έκανε η Μονρόε μόλις έξι εβδομάδες πριν τον θάνατό της σε ηλικία 36 ετών.

«Δεν μας ενδιέφερε να ξανακάνουμε τις εικόνες ακριβώς, περισσότερο θέλαμε να εξερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ φωτογράφου και υποκειμένου. Η φιλία, η καλλιτεχνική διαδικασία αλλά και πώς η τέχνη μπορεί να μιμηθεί τη ζωή και αντιστρόφως», δήλωσε ο φωτογράφος (και παλιός συνεργάτης της Madge) Στίβεν Κλάιν.

«Όταν έστειλα στη Μαντόνα τις φωτογραφίες, κατακυριεύτηκε από την ευθραυστότητα της Μέριλιν εκείνη τη στιγμή της ζωής της. Αποφασίσαμε να βρούμε μια σουίτα ξενοδοχείου και να προσπαθήσουμε να αιχμαλωτίσουμε τη σχέση μεταξύ μιας σταρ και της κάμερας, το μυστήριο και τη μαγεία αυτής της δημιουργικής συνεργασίας».

Η Μαντόνα πρωταγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα, σε ένα εκ των οποίων ποζάρει γυμνή σε ένα κρεβάτι, με την πλάτη προς την κάμερα, φορώντας μόνο διχτυωτό καλσόν, διαμάντια, γάντια όπερας και ψηλοτάκουνα Christian Louboutin.

Οι υπόλοιπες τρεις λήψεις είναι κοντινά πλάνα της Μαντόνα να δαγκώνει ένα κολιέ με μαργαριτάρια, να γλείφει ένα άλλο με διαμάντια και να ποζάρει προφίλ με γούνινο παλτό.

Η διάσημη τραγουδίστρια πόζαρε επίσης με μια vintage γούνα, κορσέ Agent Provocateur και ένα σχεδόν ολόσωμο κόσμημα με διαμάντια, ενώ σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, έχει τις χαρακτηριστικές πλατινέ ξανθές μπούκλες της Μονρόε αλλά και το μακιγιάζ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα εμπνέεται από την θρυλική σταρ, αφού το βιντεοκλίπ του 1984 για το «Material Girl» βασίστηκε στην ερμηνεία της Μονρόε στο «Diamonds Are a Girl's Best Friend», της ταινίας «Gentlemen Prefer Blondes» του 1953.

Επίσης έχει υποδυθεί την Μέριλιν Μονρόε στη διάρκεια ενός σκετς «του Saturday Night Live» το 1985, και εμφανίστηκε ως η διάσημη ηθοποιός με ένα αστραφτερό στράπλες φόρεμα σε ένα πάρτι των Βραβείων Όσκαρ το 1991.

Η Madonna ερμηνεύει το «Sooner or Later (I Always Get My Man)» από την ταινία «Dick Tracy», στηην διάρκεια της 63ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, το 1991. AP Photo/Reed Saxon