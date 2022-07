Γαλλία: Μήνυση κατά του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για συνέργεια σε βασανιστήρια και καταναγκαστική εξαφάνιση του Τζαμάλ Κασόγκι

Μήνυση για συνέργεια σε βασανιστήρια και καταναγκαστική εξαφάνιση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι υποβλήθηκε σήμερα στο Παρίσι κατά του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο διάδοχος του θρόνου, ο οποίος επισκέφτηκε την Αθήνα, πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο Γάλλος νομικός εκπρόσωπός τους.

Η μήνυση 42 σελίδων ισχυρίζεται ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «είναι συνεργός στα βασανιστήρια και την καταναγκαστική εξαφάνιση του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018» και ότι «δεν απολαμβάνει ασυλίας από δίωξη επειδή, ως πρίγκιπας διάδοχος, δεν είναι αρχηγός κράτους», όπως διευκρινίζουν η ΜΚΟ Democracy for the Arab World Now (DAWN) και η οργάνωση Trial International.

Από την πλευρά της, η αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι Χατιτζέ Τσενγκίζ δήλωσε «εξοργισμένη» που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί σήμερα για δείπνο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο.

«Είμαι εξοργισμένη και σοκαρισμένη που ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται με όλες τις τιμές τον δήμιο του αρραβωνιαστικού μου», είπε η σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για συνομιλίες στο Παρίσι σήμερα, αψηφώντας την κριτική ότι η πρόσκληση είναι βαθιά ακατάλληλη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία από Σαουδάραβες πράκτορες του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Η συνάντηση θα θεωρηθεί ως το τελευταίο βήμα για την είσοδο του de facto ηγεμόνα του βασιλείου στο διεθνές προσκήνιο, αφού προηγήθηκε συνάντηση και με τον Αμερικανό Πρόεδο, νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση περιλαμβάνουν τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς και η χαλάρωση του πυρηνικού προγράμματος του κορυφαίου εχθρού του Ριάντ, Ιράν.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οποίος εμφανίζεται ως υπέρμαχος της κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης αλλά θεωρείται από τους επικριτές του ως δολοφόνος και τύραννος, έφτασε στη Γαλλία μετά από ταξίδι στην Ελλάδα, όπου είχε συναντήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Αισθάνομαι βαθιά προβληματισμένος από την επίσκεψη, λόγω του τι σημαίνει για τον κόσμο μας και τι σημαίνει για τον Τζαμάλ (Κασόγκι) και τους ανθρώπους σαν αυτόν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Agnes Callamard.

Οι επισκέψεις σε Αθήνα και Παρίσι σηματοδοτούν το πρώτο ταξίδι του διαδόχου του θρόνου στην ΕΕ μετά τη δολοφονία του Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες μέσα στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη το 2018, ένα έγκλημα που έρευνα του ΟΗΕ περιέγραψε ως «εξωδικαστική δολοφονία για την οποία ευθύνεται η Σαουδική Αραβία».

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν «αξιόπιστα στοιχεία» που δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση της ατομικής ευθύνης υψηλού επιπέδου Σαουδάραβων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε «εγκρίνει» την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Κασόγκι, αν και το Ριάντ αρνείται κάτι τέτοιο.

Η δολοφονία προκάλεσε οργή όχι μόνο για την εξάλειψη ενός εξέχοντος επικριτή του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε.

Ο Κασόγκι παρασύρθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στις 2 Οκτωβρίου 2018, στραγγαλίστηκε και διαμελίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, με ένα πριόνι.

«Η επίσκεψη του του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στη Γαλλία και του Τζο Μπάιντεν στη Σαουδική Αραβία δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο διάδοχος του θρόνου δεν είναι τίποτα άλλο από δολοφόνος», είπε η Callamard, που την εποχή της δολοφονίας ήταν ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ και ηγήθηκε της ανεξάρτητης έρευνας.

Η υποδοχή του από τους παγκόσμιους ηγέτες είναι «ακόμα πιο συγκλονιστική δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς εξέφρασαν εκείνη την εποχή αποστροφή (για τη δολοφονία) ενώ δεσμεύτηκαν να μην επαναφέρουν τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας τα «διπλά πρότυπα».

Ωστόσο, παρά την ανησυχία για το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, το βασίλειο θεωρείται από πολλούς στη Δύση ως βασικός εταίρος λόγω των ενεργειακών πόρων, των αγορών όπλων και της σθεναρής αντίθεσης στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάνει τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου του βασιλείου ακόμη πιο σημαντικά για τη Δύση.

Η Callamard εξέφρασε την ανησυχία της ότι «οι αξίες εξαλείφονταν ενόψει της ανησυχίας για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη ταξιδέψει στο βασίλειο τον Δεκέμβριο του 2021 για συνομιλίες με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι συνομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα και περιλαμβάνουν δείπνο εργασίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να έφτασε αργά την Τετάρτη σε αεροδρόμιο του Παρισιού και κατευθύνθηκε σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από την πόλη.

Με πληροφορίες του AFP