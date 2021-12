Το «And Just Like That...» έκανε πρεμιέρα στο MoMA και ήταν όλοι εκεί- Οι πρωταγωνιστές μαζί 23 χρόνια μετά

Οικογενειακή υπόθεση έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ την πρεμιέρα του «And Just Like That...», στην οποία βρέθηκαν παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές της σειράς.

Η 56χρονη ηθοποιός βρέθηκε με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ και τον μεγαλύτερο γιο της, Τζέιμς Γουίλκι, στην πρεμιέρα της νέας σειράς του HBO Max, που έγινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί κρατώντας τα χέρια, με πατέρα και γιο να εμφανίζονται με κοστούμια- μαύρο για τον Μάθιου και σκούρο γκρι για τον Τζέιμς, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ένα custom φόρεμα Oscar de la Renta και γόβες από την συλλογή της SJP Collection, σύμφωνα με την Vogue.

Η Sarah Jessica Parker με τον σύζυγό της, Matthew Broderick και τον γιο τους, James Wilkie Broderick. Evan Agostini/Invision/AP

Το «And Just Like That...» κάνει πρεμιέρα απόψε, Πέμπτη στο HBO Max. Το πολυναναμενόμενο revival του «Sex & the City» φέρνει ξανά μαζί μεταξύ άλλων τους αγαπημένους ηθοποιούς της σειράς, Σίνθια Νίξον, Κριστίν Ντέιβις, Τζον Κορμπέτ και Κρις Νορθ.

Η Cynthia Nixon υποδύεται ξανά την Miranda Hobbs. Evan Agostini/Invision/AP

Η Kristin Davis επιστρέφει στον ρόλο της Charlotte York Goldenblatt. Evan Agostini/Invision/AP

Chris Noth aka Mr. Big και Sarah Jessica Parker. Evan Agostini/Invision/AP

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Carrie Bradshaw, freelance συγγραφέας που έγινε podcaster, αλλά αντί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των 30 τρέχοντας μεταξύ Μέσης Ανατολής και Νέας Υόρκης, τις αντιμετωπίζει στα 50 της.

Η ιστορία ακολουθεί την Carrie και τις κολλητές της, Miranda Hobbs και Charlotte York Goldenblatt «καθώς περιηγούνται στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα 30 τους στην ακόμα πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα 50».

Ο Mario Cantone έπαιζε τον Anthony Marentino στο Sex and the City. Evan Agostini/Invision/AP

Ο David Eigenberg με την σύζυγό του, Chrysti Eigenberg. Evan Agostini/Invision/AP

Ο Evan Handler με την κόρη του, Sofia Clementina στην πρεμιέρα του "And Just Like That". Evan Agostini/Invision/AP

Οι Evan Handler και David Eigenberg υποδύονται ξανά τους ρόλους των Harry Goldenblatt και Steve Brady. Evan Agostini/Invision/AP

Ο Chris Noth με την σύζυγό του, Tara Lynn Wilson. Evan Agostini/Invision/AP

Η Kathy Ang παίζει την ενήλικη εκδοχή της κόρης της Charlotte, Lily. Evan Agostini/Invision/AP

Ο Niall Cunningham υποδύεται τον ενήλικο Brady Hobbs. Evan Agostini/Invision/AP

Ο Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναφερθεί στο revival μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα μίνι απόσπασμα της σειράς. Στη λεζάντα, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό στιλ της Carrie Bradshaw έγραψε: «Δεν μπορούσα να μην αναρωτηθώ... πού βρίσκονται τώρα;».

Και ακολούθησε η Σίνθια Νίξον γράφοντας: «Εσύ, εγώ, η Νέα Υόρκη... όλα είναι πιθανά», ενώ η Κριστίν Ντέιβις σχολίασε: «Τα πάντα είναι πιθανά…. Θα σε συναντήσουμε εκεί!».

Αν και το «Sex & the City» κυκλοφόρησε το τελευταίο του επεισόδιο το 2004, η σειρά συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό. «Νομίζω ότι οι νεαρές γυναίκες εξακολουθούν να ταυτίζονται πραγματικά με την ιστορία», είπε η Πάρκερ στη Vogue. «Είναι το να βρίσκεις φιλίες με σημασία, να αναζητάς δουλειά που να σε ικανοποιεί και να κυνηγάς την αγάπη, ακόμα κι όταν σε σέρνει, αιμόφυρτο, στο δρόμο».

Κάνοντας πρεμιέρα το 1998, το «Sex & the City» ακολουθεί τις περιπετειώδεις και φιλόδοξες ζωές τεσσάρων fashionista που έχουν εμμονή με τους σχεδιαστές και τα ταξίδια τους καθώς περιηγούνται σε καριέρες, αγάπη και σεξ. Ο Πάρκερ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της ότι «υπάρχει ακόμη πολύ σεξ σε αυτή την έκδοση του Sex and the City».