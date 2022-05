Αφγανιστάν: Άνδρες παρουσιαστές με μάσκες στον «αέρα» - Αλληλέγγυοι στις συναδέλφους τους μετά τη διαταγή των Ταλιμπάν

Οι άνδρες παρουσιαστές στο Αφγανιστάν εμφανίστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα φορώντας μάσκες, σε μια κίνηση αλληλεγγύης στις γυναίκες συναδέλφους τους, μετά την απόφαση των Ταλιμπάν πως όλες οι παρουσιάστριες πρέπει να καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

Σε μια διαδικτυακή εκστρατεία υπό το hashtag #FreeHerFace, οι άνδρες στο Tolo News φόρεσαν μάσκες για να στηρίξουν τις γυναίκες και να στηλιτεύσουν τις συνέπειες της υποχρεωτικής κάλυψης των προσώπων.

Το υπουργείο Διάδοσης Αρετής και Αποτροπής της Φαυλότητας (Ministry of Propagation of Virtue and Prevention of Vice) των Ταλιμπάν έδωσε εντολή στις παρουσιάστριες της αφγανικής τηλεόρασης να καλύπτουν τα πρόσωπά τους όταν βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η απόφαση αυτή θεωρείται οριστική και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ή αλλαγής, ξεκαθάρισαν.

Λίγο μετά την απόφαση, η Sebghat Sepehr παρουσίασε το δελτίο της αφγανικής τηλεόρασης φορώντας μάσκα.



Η τελευταία αυτή απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά το διάταγμα πως όλες οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν τα πρόσωπά τους όταν κυκλοφορούν και οι άνδρες συγγενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η 27χρονη Lema Spesali, παρουσιάστρια στο κανάλι 1TV στην Καμπούλ, ανέφερε πως ενημερώθηκε για τη νέα διαταγή με το που έφτασε στη δουλειά της, το πρωί της Κυριακής.

«Δύο Ταλιμπάν ήρθαν στο γραφείο μας και είπαν πως η απόφαση για την υποχρεωτική κάλυψη των γυναικών παρουσιαστριών πρέπει να εφαρμοστεί. Είχαμε σύσκεψη και έπρεπε να αποδεχτούμε τη διαταγή, όμως αποφασίσαμε πως οι άνδρες συνάδελφοι θα φορουσαν κι εκείνοι μάσκες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς εμάς» ανέφερε η ίδια.

Από τον περασμένο Αύγουστο, οι Ταλιμπάν έχουν προωθήσει μεγάλο μέρος της υπερσυντηρητικής ατζέντας τους, επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφραστεί όταν ανακατέλαβαν την εξουσία.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι περιορισμοί στις γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί καθώς, μεταξύ άλλων, τους έχουν απαγορευτεί τα ταξίδια χωρίς άνδρα συνοδό - πρέπει απαραιτήτως να είναι συγγενής - αλλά και έχουν αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στα τέλη Μαρτίου είχαν ανακοινώσει πως κλείνουν τα γυμνάσια και λύκεια θηλέων.

Με πληροφορίες από Guardian