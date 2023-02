Συνεργάτες των NYT κατακεραυνώνουν την εφημερίδα- Για την κάλυψη θεμάτων αναφορικά με τα άτομα transgender

Περισσότεροι από 200 συνεργάτες των New York Times δημοσίευσαν την Τετάρτη μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την κάλυψη των θεμάτων για τα άτομα transgender.

Η επιστολή επικαλείται ρεπορτάζ των New York Times που έχουν γίνει προκειμένου να δικαιολογήσουν την ποινικοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης που επιβεβαιώνει το φύλο.

Στην επιστολή, οι συνεργάτες και συντάκτες αναφέρουν ότι έχουν «σοβαρές ανησυχίες για τις συντακτικές προκαταλήψεις στα ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφορικά με θέματα που αφορούν σε transgender και non⁠-⁠binary άτομα».

Μεταξύ των υπογραφόντων υπάρχουν και επιφανείς δημοσιογράφοι των New York Times, όπως η δημοσιογράφος γνώμης, Roxane Gay, η πολιτιστική συντάκτρια J Wortham και ο πρώην ρεπόρτερ, Dave Itzkoff.

Επίσης, στα ονόματα που υπογράφουν την επιστολή είναι οι Ed Yong της εφημερίδας The Atlantic και Jia Tolentino του The New Yorker, που είναι περιστασιακοί συντάκτες αλλά και ηθοποιοί οι Lena Dunham και Cynthia Nixon.

Ψευδοεπιστήμη, και φορτισμένη γλώσσα κατά των transgender ατόμων

Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι New York Times έχουν αναφερθεί στην κάλυψη θεμάτων σχετικά με την συμπερίληψη και την διαφορετικότητα των φύλων, «με ένα απόκοσμα οικείο μείγμα ψευδοεπιστήμης και ευφημιστικής, φορτισμένης γλώσσας».

Προσθέτει δε, ότι πρόσφατες αναφορές έχουν παραλείψει να αναφερθούν στη σχέση ορισμένων πηγών με ομάδες κατά των transgender ατόμων.

Για παράδειγμα, αναφέρουν ότι σε άρθρο του Ιανουαρίου, από την ανταποκρίτρια Katie Baker, που εστίαζε στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σχολεία όταν οι μαθητές αλλάζουν την ταυτότητα φύλου τους, εν αγνοία των γονιών τους «διατύπωσε εσφαλμένα» το ζήτημα και απέτυχε να καταστήσει σαφές ότι οι σχετικές αγωγές από γονείς κατά σχολικών περιφερειών αποτελούν μέρος μιας νομικής στρατηγικής που συνδέεται με ομάδες, οι οποίες αποκαλούν τα transgender άτομα ως «υπαρξιακή απειλή».

Η επιστολή εστιάζει ακόμα και σε άρθρο του περιοδικού των New York Times, αναφορικά με παιδιά που αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου. Σε αυτό η συντάκτρια Emily Bazelon ερευνά αυτό που η ίδια αποκαλεί «ευαίσθητο θέμα» που έχει «μετατραπεί σε πολιτικό δυναμίτη από τους δεξιούς».

Το ποσοστό της μετάνοιας στους ενήλικες στο παρελθόν, οι οποίοι έλαβαν περίθαλψη για την επιβεβαίωση φύλου, είναι χαμηλό, όπως έγραψε.

«Αλλά στη σημερινή κοινωνία», διερωτάται η συγγραφέας, «πόσοι νέοι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που παλεύουν με σοβαρά ψυχικά ζητήματα, ενδεχομένως να επιχειρήσουν να αποβάλουν πτυχές του εαυτού τους που δεν τους αρέσουν;»

Σε δήλωση στο NPR, ο εκπρόσωπος των New York Times, Charlie Stadtlander υπερασπίστηκε τα κείμενα λέγοντας πως η αναφορά έγινε σε βάθος και με εμπάθεια.

«Η δημοσιογραφία μας μάχεται να ανακαλύψει, να ανακρίνει και να αποτυπώσει τις εμπειρίες, τις ιδέες και τις διαμάχες στην κοινωνία, να βοηθήσει τους αναγνώστες μας να την κατανοήσουν. Τα άρθρα μας κάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι» είπε.

Σημείωσε δε, ότι τα άρθρα αντιπροσωπεύουν τις οδηγίες κάλυψης των ειδήσεων των Times για την συγγγραφή σχετικά με τα transgender άτομα.

Η επιστολή αμφισβητεί επίσης μια πρόσφατη απόφαση των New York Times να μην ανανεώσει το συμβόλαιο για μια από τις αρθρογράφους γνώμης, την Jennifer Finney Boylan, η οποία είναι transgender.

Ορισμένοι υποστηρικτές βλέπουν την αμφισβήτηση της κάλυψης των New York Times ως μέρος του ευρύτερου αγώνα για τα δικαιώματα των transgender ατόμων.

Ξεχωριστή επιστολή και από οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Παράλληλα, και μία ομάδα με περισσότερους από 130 υποστηρικτές και οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κυκλοφόρησε μια συντονισμένη αλλά ξεχωριστή δήλωση την Τετάρτη, κατηγορώντας τους New York Times για δημοσιογραφική κάλυψη που ενισχύει επιβλαβείς και ψευδείς πληροφορίες για transgender ζητήματα και «βλάπτει την αξιοπιστία της εφημερίδας».

Εκπρόσωποι από την οργάνωση υπεράσπισης GLAAD παρέδωσαν χειρόγραφα αντίγραφα αυτής της επιστολής στην εφημερίδα.

Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων και η κωμικός Hannah Gadsby και η ηθοποιός Jameela Jamil.

Με την επιστολή τους ζητούν οι New York Times να συναντηθούν με επικεφαλής της trans κοινότητας και να προσλάβουν τουλάχιστον τέσσερις ακόμη ρεπόρτερ και συντάκτες που είναι transgender.

Με πληροφορίες του NBCNews/npr