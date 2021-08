Stranger Things: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επερχόμενη τέταρτη σεζόν

Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από την τρίτη σεζόν του Stranger Things και επιτέλους έρχεται ο νέος κύκλος της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας του Netflix.

Οι φανατικοί της σειράς θα πρέπει να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους μέχρι το 2022 αλλά μέχρι τότε ας δούμε όλες τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για το καστ και την πλοκή.

Το 2018 σε συνέντευξή του στο Collider, ένας από τους σκηνοθέτες και εκτελεστικούς παραγωγούς της παράστασης, ο Shawn Levy, επιβεβαίωσε ότι «η τέταρτη σεζόν σίγουρα θα γίνει». Στη συνέχεια, το 2019, οι δημιουργοί της σειράς Matt και Ross Duffer μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους για την τέταρτη σεζόν και την κατεύθυνση στην οποία ήθελαν να πάνε την πλοκή με το Entertainment Weekly. Πιο συγκεκριμένα αποκάλυψαν: «Έχουμε βρει τη γενική ιδέα. Απλώς τώρα πρέπει να συμπληρώσουμε τις λεπτομέρειες. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το πού μπορεί να μας πάει αυτό. Θα έχει τελείως διαφορετική αίσθηση από τις προηγούμενες».

Το Netflix δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά με μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου 2021 ανακοίνωσε ότι η σειρά θα επιστρέψει το 2022. Καθώς οι προηγούμενες σεζόν είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι ή λίγο πριν το Halloween, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το πότε ακριβώς θα βγει στις οθόνες.

Πώς θα είναι το cast της τέταρτης σεζόν;

Oι αγαπημένοι των τηλεθεατών Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Winona Ryder (Joyce Byers) και David Harbor (Jim Hopper) αναμένεται να επιστρέψουν. Σύμφωνα με το Variety, η Priah Ferguson, η οποία έκλεψε την παράσταση στην τρίτη σεζόν ως Erica, η σοφή μικρότερη αδελφή του Lucas, προήχθη στη βασική ομάδα των πρωταγωνιστών.

Υπάρχουν όμως και νέες προσθήκες. Τον Νοέμβριο του 2020, αναφέρθηκε ότι προστέθηκαν οκτώ επιπλέον μέλη στο καστ για την τέταρτη σεζόν. Μεταξύ αυτών είναι ο Jamie Campbell Bower ως άνδρας που εργάζεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο Eduardo Franco ως ο νέος καλύτερος φίλος του Jonathan, ο Joseph Quinn ως ένας τολμηρός metalhead των 80s, ο Robert Englund ως ψυχίατρος και ο Tom Wlaschiha ως Ρώσος φύλακας που γίνεται φίλος με τον Χόπερ. Επιπλέον, τέσσερις ακόμη ηθοποιοί προσχώρησαν στην ομάδα τον Ιούνιο του 2021: ο Myles Truitt ως αστέρας του μπάσκετ, η Grace Van Dien ως μαζορέτα, η Regina Ting Chen ως σύμβουλος καθοδήγησης και η Amybeth McNulty ως το κορίτσι που κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός από τους ήρωές μας.

Τι να περιμένουμε από την τέταρτη σεζόν των Stranger Things;

Τον Φεβρουάριο του 2020, ένα teaser αποκάλυψε ότι ο Jim Hopper, ο οποίος θεωρήθηκε νεκρός στο τέλος της τρίτης σεζόν αφού βοήθησε στο κλείσιμο της πύλης μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του Upside Down, είναι στην πραγματικότητα ζωντανός και εργάζεται σε έναν παγωμένο σιδηρόδρομο στη Ρωσία μαζί με άλλους κρατούμενους. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιβεβαιώνουμε επίσημα ότι η παραγωγή του Stranger Things 4 βρίσκεται σε εξέλιξη - και ακόμη πιο ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την επιστροφή του Hopper», πρόσθεσαν οι αδελφοί Duffer σε δήλωσή τους. «Παρόλο που δεν είναι και τόσο καλά τα νέα για εκείνον. Βρίσκεται φυλακισμένος μακριά από το σπίτι του στη χιονισμένη έρημο της Καμτσάτκα, όπου θα αντιμετωπίσει διάφορους κινδύνους. Εν τω μεταξύ, πίσω στην Αμερική, μια νέα φρίκη αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, κάτι από καιρό θαμμένο, κάτι που συνδέει τα πάντα. Η τέταρτη σεζόν αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο τρομακτική σεζόν μέχρι τώρα και ανυπομονούμε να το δουν όλοι».

Ενώ οι λεπτομέρειες της πλοκής έχουν κρατηθεί μυστικές, ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός Shawn Levy μίλησε στο Variety για την επική κλίμακα της τέταρτης σεζόν τον Ιούλιο του 2021. «Κάναμε γυρίσματα στη Λιθουανία ακριβώς πριν από την πανδημία», είπε. «Έχουμε κάνει γυρίσματα στη Γεωργία, τη Λιθουανία και το Νέο Μεξικό, οπότε αρκεί να πούμε ότι η τέταρτη σεζόν είναι μεγάλη. Είναι οπτικά και αφηγηματικά πολύ φιλόδοξη δουλειά, πολύ πιο φιλόδοξη από τις τρεις προηγούμενες σεζόν. Η καθυστέρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Covid-19 και στον ρυθμό με τον οποίο πρέπει να εργαστούμε για να το κάνουμε με ασφάλεια, αλλά συμβαίνει επίσης επειδή επιλέξαμε η συγκεκριμένη σεζόν να είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες».

Σε ποια χρονιά θα διαδραματιστεί η τέταρτη σεζόν του Stranger Things;

Η πρώτη σεζόν διαδραματιζόταν το 1983, η δεύτερη το 1984 και η τρίτη το 1985, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό η τέταρτη σεζόν να τεθεί το 1986. Αυτό φάνηκε να επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 όταν εμφανίστηκαν φωτογραφίες των πρωταγωνιστών στα γυρίσματα να βγαίνουν από ένα βίντεοκλαμπ. Οι αφίσες στους τοίχους του διαφημίζουν το The Man with One Red Shoe και το Teen Wolf, ταινίες που βγήκαν σε βίντεο το 1986.