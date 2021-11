H Κιμ Κατράλ εντάχθηκε στο καστ του «Queer As Folk»

Η τηλεοπτική Σαμάνθα του Sex and the City κατά κόσμον, Κιμ Κατράλ εντάχθηκε στο καστ του «Queer As Folk» ως guest star.

Η νέα εκδοχή, ένα reboot της επιτυχημένης αμερικανικής-καναδικής παραγωγής, που βασιζόταν στην ομώνυμη βρετανική σειρά του Ράσελ Τ. Ντέιβις, ακολουθεί μία ομάδα γκέι φίλων στη Νέα Ορλεάνη αυτή τη φορά), των οποίων οι ζωές μεταμορφώνονται μετά από μια τραγωδία.

Πρόκειται για το αμερικάνικο ριμέικ της σειράς του Showtime, που προβαλλόταν από το 2000 ως το 2005. Στην original εκδοχή, μια ομάδα γκέι φίλων στο Πίτσμπουργκ απασχολούσε το τηλεοπτικό κοινό με τις σχέσεις, την καριέρα, τους έρωτες και τις φιλοδοξίες τους.

Στην πραγματικότητα αν και η σειρά ήταν τοποθετημένη σεναριακά στο Πίτσμπουργκ, τα γυρίσματα έγιναν στο Τορόντο του Καναδά.

Στο καστ εκτός της Κατράλ θα συμμετάσχουν οι Ryan O'Connell, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way και Fin Argus.

Την παραγωγή του «Queer as Folk» υπογράφει η UCP, τμήμα της Universal Studio Group.

Η δημιουργία της σειράς, το σενάριο και η εκτέλεση της παραγωγής ανήκουν στον Stephen Dunn, ο οποίος θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο.

Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται επίσης οι Jaclyn Moore, Lee Eisenberg, Emily Brecht, Davies, Nicola Shindler και Richard Halliwell για λογαριασμό της NENT Studios UK, η οποία θα κάνει και τη διανομή.



Την περασμένη εβδομάδα, το Deadline αποκάλυψε αποκλειστικά ότι η Κατράλ εντάχθηκε στο καστ του spinoff της κωμικής σειράς «How I Met Your Mother», του Hulu, με τον τίτλο «How I Met Your Father».

Η Αγγλοκαναδή ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο About My Father, εμπνευσμένο από τη ζωή του stand-up comedian Sebastian Maniscalco δίπλα στον Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Η Κατράλ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1980 σε ταινίες όπως τα Police Academy, Porky's, Big Trouble in Little China και Star Trek VI: The Undiscovered Country του 1991, ήταν υποψήφια για πέντε βραβεία Emmy Β' Γυναικείου Ρόλου και κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου και δύο βραβεία SAG για την ερμηνεία της ως Σαμάνθα Τζόουνς στο Sex and the City του HBO.

Πρωταγωνίστησε στις δύο κινηματογραφικές εκδοχές της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς αλλά αρνήθηκε την πρόταση να επιστρέψει στο ρόλο στο νέο «And just like that...».

Με πληροφορίες του Variety/Deadline