Friends Reunion: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα - Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου reunion των Friends στο HBO Max.

Στο επεισόδιο το καστ θα ενωθεί ξανά αλλά οι ηθοποιοί δεν θα υποδύονται τους διάσημους και αγαπημένους χαρακτήρες τους στα Φιλαράκια, εκτός από ένα σύντομο κομμάτι.

Σε κάθε περίπτωση, η ευκαιρία να δουν ξανά μαζί τους Τζένιφερ Άνιστον (Rachel Green), Κόρτνεϊ Κοξ (Monica Geller), Λίζα Κούντροου (Phoebe Buffay), Ντέιβιντ Σουίμερ (Ross Geller), Ματ Λε Μπλανκ (Joey Tribbiani) και Μάθιου Πέρι (Chandler Bing) έχει κάνει τους φανς να ανυπομονούν εδώ και μήνες για το τηλεοπτικό reunion, του οποίου η παραγωγή ήταν σχεδιασμένη αρχικά να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2020 αλλά καθυστέρησε σχεδόν ένα χρόνο λόγω πανδημίας.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε πως η παραγωγή θα ξεκινήσει κάποια στιγμή την δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου και χθες στην επίσημη σελίδα των Friends στο Instagram ανακοινώθηκε πως ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για το reunion.

«That’s a wrap! 🎬 Could we BE anymore excited!?», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό τρόπο που μιλούσε ο Τσάντλερ, ενώ στο διάσημο logo προστέθηκε η φράση «the reunion».

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν διάφορες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, μία εκ των οποίων δείχνει το συνεργείο μπροστά από το διάσημο σιντριβάνι των τίτλων έναρξης της σειράς, ενώ το σαββατοκύριακο ο Μάθιου Πέρι δημοσίευσε μια φωτογραφία του από το μακιγιάζ, που αργότερα διέγραψε.

Ο σκηνοθέτης Γκρεγκ Γκράντε δημοσίευσε επίσης αρκετές εικόνες, μία εκ των οποίων ο καναπές στο Central Perk μπροστά από το σιντριβάνι, καθώς όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Ντέιβιντ Σουίμερ, μεγάλο μέρος της εκπομπής γυρίστηκε σε εξωτερικούς χώρους λόγω των περιορισμών της Covid-19.

Άλλα στιγμιότυπα δείχνουν ότι τα σετ των διαμερισμάτων έχουν ξαναφτιαχτεί για το reunion και παρόλο που διαγράφηκαν αργότερα από την επίσημη σελίδα στο Instagram, οι φανς συνεχίζουν να τα κοινοποιούν στο διαδίκτυο.

Η παραγωγή τελείωσε αρκετά γρήγορα και η φύση του ίδιου του reunion θα επιτρέψει πιθανώς στο HBO Max να διαθέσει εξίσου σύντομα το επεισόδιο. Όπως συνέβη και με το reunion του Fresh Prince of Bel-Air, το καστ θα συναντηθεί ξανά και θα θυμηθούν τα χρόνια που δούλευαν μαζί στη σειρά και την φιλία τους έκτοτε, ενώ έχει γυριστεί στο αρχικό πλατό των Friends.

Το reunion έρχεται σχεδόν δυο δεκαετίες μετά το τελευταίο επεισόδιο από Τα Φιλαράκια, που προβαλλόταν για δέκα σεζόν με 236 επεισόδια. Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που οι έξι ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί στην οθόνη, έχουν παραμείνει φίλοι μεταξύ τους έκτοτε.