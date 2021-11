Έρχεται ο 5ος κύκλος του «The Crown»

Η νέα σεζόν της πολυβραβευμένης υπερπαραγωγής του Netflix αναμένεται να καλύψει το διαζύγιο του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς και τον τραγικό θάνατο της τελευταίας το 1997.

Ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τη βασίλισσα στην 5η σεζόν του «The Crown»;

Η Ιμέλντα Στόντον, γνωστή για τον ρόλο της Ντολόρες Άμπριτζ στις ταινίες Χάρι Πότερ καθώς και για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία Vera Drake, θα διαδεχθεί την Ολίβια Κόλμαν.

«Λάτρεψα το The Crown από την αρχή», ανέφερε η Στόντον σε δήλωσή της, όταν ανακοινώθηκε ο ρόλος της. «Ως ηθοποιός ήταν χαρά μου να βλέπω πώς τόσο η Κλερ Φόι όσο και η Ολίβια Κόλμαν έδιναν κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό στο σενάριο του Πίτερ Μόργκαν. Είναι πραγματική τιμή για μένα να ενταχθώ σε μια τόσο εξαιρετική δημιουργική ομάδα και να οδηγήσω το The Crown στην ολοκλήρωσή του».

Στις 30 Ιουλίου, το Netflix δημοσίευσε μια πρώτη εικόνα της Στόντον στον ρόλο της, με μια διακριτική μπλούζα με φιόγκο και ένα κολιέ από μαργαριτάρια, με την απλή λεζάντα: «Μια πρώτη ματιά στη νέα μας βασίλισσα Ελισάβετ Β', την Ιμέλντα Στόντον».

H Ιμέλντα Στόντον υποδύεται τη Βασίλισσα Ελισάβετ στον 5ο κύκλο της σειράς.

Ποιος άλλος θα συμμετέχει στην 5η σεζόν του «The Crown»;

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι –η οποία είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «The Great Gatsby» του Μπαζ Λούρμαν, «Widows» του Στιβ Μακ Κουίν και «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν– θα αναλάβει τον ρόλο της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας από την Έμα Κόριν στην πέμπτη σεζόν.

«Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στις καρδιές τόσων πολλών ανθρώπων. Είναι πραγματικό προνόμιο και τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την αριστουργηματική σειρά, η οποία με έχει καθηλώσει απόλυτα από το πρώτο επεισόδιο» δήλωσε η 31χρονη Αυστραλή ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ο Ντόμινικ Γουέστ θα αναλάβει τον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου, αντικαθιστώντας τον Τζος Ο' Κόνορ.

Επιπλέον, η Λέσλι Μάνβιλ θα εμφανιστεί ως πριγκίπισσα Μάργκαρετ, μετά τις Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και Βανέσα Κίρμπι. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη που θα υποδυθώ την πριγκίπισσα Μαργαρίτα» δήλωσε η Μάνβιλ μέσω του Netflix. «Η σκυτάλη παραδίδεται από δύο τρομερές ηθοποιούς και πραγματικά δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Επιπλέον, το να υποδυθούμε τις αδερφές με την αγαπημένη μου φίλη Ιμέλντα Στόντον θα είναι μεγάλη μου χαρά». Η Μάνβιλ είναι ίσως πιο γνωστή από την υποψηφιότητά της για Όσκαρ και BAFTA για την ερμηνεία της στο πλευρό του Ντάνιελ Ντέι Λούις στην ταινία «Phantom Thread» του 2018.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Όσο για τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο Τζόναθαν Πράις, γνωστός από τον ρόλο του High Sparrow στο Games of Thrones, θα είναι ο τελευταίος Δούκας του Εδιμβούργου του The Crown. Ο 74χρονος Ουαλός ηθοποιός κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για καλύτερο ηθοποιό στα βραβεία Όσκαρ του 2020 για τον ρόλο του στην ταινία του Netflix «The Two Popes».

«Η θετική εμπειρία που είχα από την παραγωγή του The Two Popes μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσω την τρομακτική προοπτική να υποδυθώ τον πρίγκιπα Φίλιππο» δήλωσε ο Πράις, που στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του Σαίξπηρ, έχοντας τιμηθεί και με βραβείο Olivier ως Άμλετ στο Μπρόντγουεϊ.

Το καστ συμπληρώνουν η Ολίβια Γουίλιαμς ως Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ο Τζόνι Λι Μίλερ ως πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ, ο Καλίντ Αμπντάλα ως ο τελευταίος σύντροφος της Νταϊάνα, Ντόντι, και ο Σαλίμ Ντόου ως ο πατέρας του, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ.

Ο Ντόμινικ Γουέστ θα αναλάβει τον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου, αντικαθιστώντας τον Τζος Ο' Κόνορ.

Ποια χρονική περίοδο θα καλύψει η 5η σεζόν του «The Crown»;

Μέχρι σήμερα, κάθε σεζόν του «The Crown» καλύπτει περίπου μια δεκαετία. Έχοντας αυτό κατά νου, η πέμπτη σεζόν θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του '90 και να τελειώσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Μόργκαν υπαινίχθηκε τη χρονική αυτή περίοδο σε δήλωσή του, λέγοντας ότι η Στόντον θα «μεταφέρει το The Crown στον 21ο αιώνα».

Η εν λόγω δεκαετία ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης για τη βασίλισσα, με πολλά περιστατικά που είναι ώριμα για δραματοποίηση. Το 1992 εκφώνησε μια ομιλία για την 40ή επέτειο από την ενθρόνισή της, στην οποία χαρακτήρισε τη χρονιά εκείνη ως το «annus horribilis». Είδε τη διάλυση τριών γάμων των παιδιών της: τον χωρισμό του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον τον Μάρτιο, το διαζύγιο της πριγκίπισσας Άνα από τον Μαρκ Φίλιπς που οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο, και τον χωρισμό του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

Σηματοδοτήθηκε επίσης από μια πυρκαγιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η οποία οδήγησε τελικά τη βασίλισσα να πληρώσει φόρους για τα εισοδήματά της και να ανοίξει τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο κοινό για να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση.

Στις 26 Οκτωβρίου 2021, αναφέρθηκε ότι η διαβόητη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Panorama από τον Νοέμβριο του 1995 θα μπορούσε να αποτελέσει το επίκεντρο ενός ολόκληρου επεισοδίου στην πέμπτη σεζόν. Στην εκπομπή διάρκειας σχεδόν μιας ώρας, είπε στον Μάρτιν Μπασίρ του BBC για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Κάρολο και την πεποίθησή της ότι «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο». Το Netflix δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη συνέντευξη ανανεώθηκε τους τελευταίους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι ο Μπασίρ πλαστογράφησε έγγραφα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αδελφού της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ώστε να τον πείσει να τον συστήσει στην Νταϊάνα.

Το τελικό διαζύγιο του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1996 και ο τραγικός θάνατος της τελευταίας σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997 είναι πιθανό να εμφανιστούν στην πέμπτη σεζόν. Ο Μόργκαν θα βαδίσει σε γνώριμο έδαφος, αφού έχει γράψει το σενάριο για την ταινία The Queen του 2006, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Έλεν Μίρεν ως μονάρχης που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη δημόσια θλίψη μετά το ατύχημα.

Άλλα αξιοσημείωτα γεγονότα περιλαμβάνουν τη χρυσή επέτειο γάμου της βασίλισσας το 1997, τους θανάτους της πριγκίπισσας Μαργαρίτας και της Βασιλομήτορος το 2002 καθώς και το χρυσό Ιωβηλαίο του 2002.

Άλλη μια ιστορία που υπάρχει περίπτωση να δούμε στη νέα σεζόν είναι η πρώτη συνάντηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, η οποία συνέβη το 2001, ενώ το ζευγάρι σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους.

Φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς.

Πώς θα είναι τα κοστούμια στην 5η σεζόν του «The Crown»;

Η βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια κοστουμιών Έιμι Ρόμπερτς, η οποία επιμελείται τα κοστούμια από την τρίτη σεζόν, επέστρεψε για τα τελευταία μέρη. Πρόσφατες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δείχνουν την Ντεμπίκι ως Νταϊάνα, να κολυμπά στη θάλασσα με πράσινο μαγιό και λευκό σορτσάκι, να χαιρετά από ένα γιοτ φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα με έντονους ώμους και να περπατά στην ισπανική ύπαιθρο με ένα χακί σύνολο. Όπως και στις προηγούμενες σεζόν, πολλές από τις εμφανίσεις είναι εμπνευσμένες από τα αυθεντικά ρούχα της Νταϊάνα και όχι ακριβείς αντιγραφές.

Πότε θα κυκλοφορήσει η 5η σεζόν του «The Crown»;

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Netflix ανακοίνωσε ότι η πέμπτη σεζόν θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2022. Δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με την Ιμέλντα Στόντον στα γυρίσματα της σειράς, καθισμένη σε ένα γραφείο με τα πορτρέτα της Κλερ Φόι και της Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' πίσω της.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κληρονομώ τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ από δύο εξαιρετικές ηθοποιούς», λέει η ίδια. «Ελπίζω να φαίνομαι ήρεμη, συγκεντρωμένη και ικανή. Το στομάχι μου, εν τω μεταξύ, κάνει τούμπες».

Θα υπάρξει 6η σεζόν του «The Crown»;

Ναι, παρόλο που ο Μόργκαν είχε αρχικά ανακοινώσει ότι η πέμπτη σεζόν θα ήταν η τελευταία του «The Crown», αργότερα άλλαξε γνώμη, επιβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει και έκτη σεζόν.

«Καθώς αρχίσαμε να συζητάμε τις ιστορίες για τον πέμπτο κύκλο, σύντομα έγινε σαφές ότι για να αποδώσουμε δικαιοσύνη στον πλούτο και την πολυπλοκότητα της ιστορίας θα έπρεπε να επιστρέψουμε στο αρχικό σχέδιο και να κάνουμε έξι σεζόν», δήλωσε ο Μόργκαν. Οι θαυμαστές της σειράς σίγουρα δεν θα παραπονεθούν πάντως.