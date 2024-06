Θρίλερ στη Σύμη: Νεκρός ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλι - Βρέθηκε μπρούμυτα λίγα μέτρα πίσω από μπιτς μπαρ

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλι, ο οποίος αγνοούνταν στη Σύμη εδώ και πέντε μέρες.

Ο 67χρονος παρουσιαστής του BBC αγνοούνταν από το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 5 Ιουνίου, όταν έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου, για να πάει για πεζοπορία με κατεύθυνση την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σύμης, Νικήτας Γρύλλης, η σορός του Μάικλ Μόσλι βρέθηκε σε ίσιο έδαφος, εκτός της περίφραξης του χώρου της παραλίας της Αγίας Μαρίνας. Η πρώτη αναγνώριση έχει γίνει από τα ρούχα που βρέθηκαν, καθώς ταυτίζονται με αυτά που είχε αναφερθεί ότι φορούσε όταν χάθηκε, όπως η μπλε βερμούδα, η λαδί τσάντα και το ρολόι του.

Το πτώμα που έχει βρεθεί, είναι σε μία απόκρημνη, βραχώδη πλαγιά, πολύ κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και πίσω από ένα μπιτς μπαρ της παραλίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Όπως ανέφερε εργαζόμενος στο μπιτς μπαρ, μιλώντας στο Mega, είπε ότι έρευνες στο σημείο γίνονταν κάθε μέρα, όμως το σημείο στο οποίο βρίσκεται η σορός είναι σαν «λούκι», ένα μικρό χαντάκι, πίσω από τον φράχτη στην παραλία. Αυτό πιθανώς να κατέστησε τη σορό «αόρατη». Όπως είπε ο αυτόπτης μάρτυρας η σορός είναι μπρούμυτα και εντοπίστηκε από την αντανάκλαση του ήλιου πάνω στο ρολόι του άτυχου Μάικλ Μόσλι, αλλά και από την αφόρητη δυσοσμία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τους πρώτους αστυνομικούς που φτάνουν στο σημείο, οι οποίοι κρατούν τη μύτη τους, λόγω της έντονης μυρωδιάς.

Οι έρευνες το πρωί της Κυριακής είχαν στραφεί σε μια περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν «Άβυσσο». Οι σπηλιές, οι οποίες βρίσκονται κάτω από μια βραχώδη προεξοχή έξω από τη γραφική παραλία της Αγίας Μαρίνας, είναι ένας εκτεταμένος λαβύρινθος από σήραγγες που μπορεί να γεμίσουν γρήγορα με θαλασσινό νερό.

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη. Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλι όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.