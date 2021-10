«Wolfman»: Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα μεταμορφωθεί σε λυκάνθρωπο

Πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθεί τον Κεν στο πλευρό της Μάργκο Ρόμπι για τις ανάγκες της κινηματογραφικής μεταφοράς της διάσημης κούκλας Barbie δια χειρός Γκρέτα Γκέργουιγκ, σε μία από τα πιο εύστοχες (και προφανείς) επιλογές casting director των τελευταίων ετών.

Σήμερα μαθαίνουμε ότι ακόμα ένα πρωταγωνιστικό όχημα του ξανθού σταρ, που βρισκόταν για καιρό στον πάγο, απέκτησε νέο σκηνοθέτη και σεναριογράφο.

Ο ρόλος για το remake του Wolfman, που αρχικά είχε αναλάβει ο Λι Γουανέλ, υπεύθυνος και για ένα άλλο remake κλασικού horror της Universal, του Invisible Man. Λόγω δημιουργικών διαφωνιών με τον πρωταγωνιστή και το στούντιο, ο Γουανέλ αποχώρησε από το project και στη θέση του τοποθετήθηκε ένας παλιός γνώριμος του Γκόσλινγκ. Ο λόγος για τον Ντέρεκ Σιανφράνς, που σκηνοθέτησε τον Γκόσλινγκ στο Blue Valentine, από τους πιο αγαπητούς indie τίτλους της περασμένης δεκαετίας, και στο The Place Beyond the Pines, ένα υπερφιλόδοξο δράμα τριών γενεών που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας.

Τελευταία ταινία του Σιανφράνς ήταν το μελόδραμα Τhe Light Between the Oceans με τον Μάικλ Φασμπέντερ και την Αλίσια Βικάντερ. Ο Σιανφράνς με ταινία τρόμου δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη δική του κατάθεση πάνω στο είδος.

Θυμίζουμε πως η Universal ήθελε να στήσει ένα πολυδάπανο, εκτεταμένο κινηματογραφικό σύμπαν, βασισμένο στην πινακοθήκη τεράτων της, μα η (δικαιολογημένα) κακή υποδοχή του The Mummy με τον Τομ Κρουζ έβαλε φρένο στα σχέδια της. Έτσι προτιμήθηκε η λύση της low budget παραγωγής και των μεμονωμένων φιλμ.

Θα είναι το δεύτερο remake του Wolfman μέσα στον 21ο αιώνα μετά το The Wolfman του Τζο Τζόνστον με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο, που ακολούθησε τον δρόμο του γοτθικού ρομάντζου και απέτυχε στα ταμεία.

Άγνωστο ποια δημιουργική οδό θα επιλέξουν οι Γκόσλινγκ και Σιανφράνς, αλλά σίγουρα περιμένουμε το φιλμ τους με ανυπομονησία, το οποίο, πάντως, δύσκολα θα δούμε πριν από το 2023.