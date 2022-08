Πέθανε ο Νίκολας Έβανς, συγγραφέας του best seller «Ο Γητευτής των Αλόγων»

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο συγγραφέας του best seller «Ο Γητευτής των Αλόγων», Νίκολας Έβανς.

Σε σχετική δήλωση, η United Agents ανέφερε ότι ο συγγραφέας πέθανε από καρδιακή προσβολή την Τρίτη.

«Έζησε μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή, στο σπίτι του στις όχθες του ποταμού Dart στο Ντέβον».

Το μυθιστόρημα του Έβανς του 1995 «Ο Γητευτής των Αλόγων» πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το Nο.1 στη λίστα των best seller σε 20 χώρες.

Έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και μεταφέρθηκε στην κινηματογραφική οθόνη με πρωταγωνιστή, παραγωγό και σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο Έβανς, ο οποίος ήταν επίσης βραβευμένος ντοκιμαντερίστας, έγραψε τέσσερα ακόμη best seller μυθιστορήματα: The Loop, The Smoke Jumper, The Divide και The Brave.

Γεννημένος το 1950 στο Worcestershire, ο Έβανς σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και εργάστηκε αρχικά ως δημοσιογράφος στην Evening Chronicle στο Newcastle.

Στη συνέχεια μεταπήδησε στην τηλεόραση και στην παραγωγή ταινιών για την πολιτική των ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, για λογαριασμό του εβδομαδιαίου Weekend World.

Το 1982, συνέχισε με την παραγωγή καλλιτεχνικών ντοκιμαντέρ με θέμα τον David Hockney, τον Francis Bacon και την Patricia Highsmith.

Η έμπνευση για το πρώτο του μυθιστόρημα ήρθε το 1993 όταν συνάντησε έναν σιδερά στη νοτιοδυτική Αγγλία, ο οποίος του μίλησε για τους γητευτές των αλόγων, ανθρώπους που υποτίθεται ότι μπορούν να θεραπεύσουν τραυματισμένα άλογα μιλώντας τους.

Το 2008, ο Έβανς και η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Σάρλοτ Γκόρντον Κάμινγκ, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στα Highlands της Σκωτίας υπέστησαν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Είχαν καταναλώσει κατά λάθος δηλητηριώδη μανιτάρια. Και οι δύο έπρεπε να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού. ο Έβανς έλαβε μόσχευμα από την κόρη του, Λόρεν.

Το 1994 ενώ έγραφε τον διάσημο best seller διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος.

Εκείνη την εποχή, οι εκδότες είχαν εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο προσφορών για τα δικαιώματα του ημιτελούς βιβλίου, που τελικά απέδωσε στον Έβανς 3,15 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 3 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας.

«Την ημέρα μετά την επέμβαση, γυρνούσα στους εκδοτικούς οίκους προσπαθώντας να φαίνομαι ευγενικός και φυσιολογικός, αλλά στην πραγματικότητα με έλουζε κρύος ιδρώτας, απλώς πέθαινα, πονούσα τόσο πολύ», είπε ο Έβανς στον Guardian το 2011. «Αλλά σκέφτηκα ότι αν το πω σε κανέναν, θα νομίσουν ότι θα πεθάνω».

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι τότε θεώρησε τον εαυτό του, απίστευτα τυχερό.

Με τη σύζυγό του είχαν τέσσερα παιδιά: τη Φίνλεϊ, τη Λόρεν, τον Μαξ και τον Χάρι.

Με πληροφορίες του Guardian