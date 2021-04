Το Open House Athens 2021 επιστρέφει διαδικτυακά, τον Ιούνιο

Στο ανανεωμένο OHA 2021, με μεγάλο χορηγό για άλλη μία χρονιά την εταιρεία κουφωμάτων Sias S.A., προγραμματίζονται virtual tours σε ιδιωτικά κτίρια της Αθήνας, ξεναγήσεις σε αρχιτεκτονικά γραφεία και συνεντεύξεις με τους ίδιους τους αρχιτέκτονες (Open Office), ξεναγήσεις σε χώρους δημιουργίας και παραγωγής (Made in Athens) κι ένα livestream event με συζητήσεις και θέματα γύρω από την αρχιτεκτονική και την πόλη της Αθήνας με καλεσμένους, διακεκριμένους αρχιτέκτονες.

Ακόμα, διοργανώνεται μια πρωτότυπη συναυλία (open music) μέσω live streaming, με συμμετοχή διαφόρων μουσικών σχημάτων και, ταυτόχρονα, προβολή της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του κτιρίου που θα φιλοξενήσει τη συναυλία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του “Open House Athens 2021 – The Online Event” και σε συνδιοργάνωση με τη Σχολή Βακαλό Art & Design, προκηρύσσεται διαγωνισμός (Design the Poster) για την οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης και πιο συγκεκριμένα για τον σχεδιασμό της αφίσας και την προσαρμογή της σε διαφορετικά format, που να καλύπτουν τις βασικές ψηφιακές εφαρμογές της. Η πρόταση που θα διακριθεί στον διαγωνισμό θα γίνει η επίσημη αφίσα της εκδήλωσης. Επιπλέον, ο νικητής θα λάβει ως βραβείο μια ολική υποτροφία αξίας 1.300€ που προσφέρει η Σχολή Βακαλό Art & Design για την παρακολούθηση ενός εκ των μονοετών εργαστηρίων “Φωτογραφίας” ή “Book As Space”.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν μέχρι 3 διαφορετικές προτάσεις στο info@openhouseathens.gr μέχρι τη 15η Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.openhouseathens.gr/event/design-the-poster/

Τέλος, οι καθιερωμένοι διαγωνισμοί του ΟΗΑ , Open Photo και Open Vote, θα διεξαχθούν όπως κάθε χρόνο και το κοινό θα έχει την δυνατότητα να μοιραστεί τη φωτογραφική ματιά του, αλλά και να ψηφίσει την αγαπημένη του virtual ξενάγηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τον προγραμματισμό του ΟΗΑ 2021 θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.openhouseathens.gr

#OHA2021 #theonlineevent

Ακολουθήστε το κανάλι του Open House Athens: https://www.youtube.com/openhouseathens-2014

Open House Greece

H Εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την προώθηση και προβολή της Αρχιτεκτονικής και του Πολιτισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω των ετήσιων δράσεων Open House σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και ανήκει στο δίκτυο του Open House Worldwide (www.openhouseworldwide.org), που περιλαμβάνει πάνω από 40 πόλεις παγκοσμίως.