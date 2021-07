Οι φύλακες του Μουσείου Τέχνης της Βαλτιμόρης γίνονται οι επιμελητές μιας νέας έκθεσης

Η επόμενη έκθεση στο Μουσείο Τέχνης της Βαλτιμόρης είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί, με τον ιστορικό τέχνης Lowery Stokes Sims να προσκαλεί τους φρουρούς ασφαλείας του μουσείου να γίνουν φιλοξενούμενοι επιμελητές.

Ο ιστορικός τέχνης που τους προσκάλεσε στοχεύει να αναδείξει μια «πολλαπλότητα επιμελητικών φωνών σε μεγάλα ιδρύματα» όπως λέει «αφού οι άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου είναι αυτοί που περνούν περισσότερο χρόνο από τον καθένα μας βλέποντας τέχνη. Οι άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου ήρθε η ώρα να διοργανώσουν την πρώτη τους έκθεση στο Μουσείο Τέχνης της Βαλτιμόρης (BMA) ως επιμελητές».

Η έκθεση θα έχει τίτλο Guarding the Art, και θα ανοίξει τον Μάρτιο του 2022. Θα συγκεντρώσει μια επιλογή έργων από 17 φύλακες του μουσείου και προσφέρει στην ιεραρχία του διαφορετικές προοπτικές.

«Οι άνθρωποι της ασφαλείας δε φρουρούν μόνο την τέχνη, αλλά αλληλεπιδρούν με το κοινό και βλέπουν τις αντιδράσεις των επισκεπτών στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι από εμάς που δουλεύουμε σε γραφεία. Με εντυπωσίασαν και με συγκίνησαν προσωπικά, τα επιχειρήματα που είχε κάθε άνδρας της ασφαλείας για την επιλογή του που ήταν τόσο διαφορετική από τη φιλτραρισμένη προσέγγιση που θα ακολουθούσε ένας εκπαιδευμένος επιμελητής» είπε ο Σιμς.

Κάποιος από τους φύλακες επέλεξε ένα έργο από τον τοπικό αυτοδίδακτο ζωγράφο Thomas Ruckle με τίτλο House of Frederick Crey (1830-35). Courtesy Baltimore Museum of Art

Ένας φύλακας επέλεξε μια σειρά από προκολομβιανά γλυπτά «ως μέσο για να εννοήσει κάποιος Αμερικανός τον πολιτισμό της χώρας του, του Πουέρτο Ρίκο», ενώ ένας άλλος επέλεξε έναν πίνακα από τον τοπικό αυτοδίδακτο ζωγράφο Thomas Ruckle με τίτλο House of Frederick Crey (1830-35) που απεικονίζει εν μέρει το Μνημείο της Ουάσιγκτον από το Όρος Βέρνον. «Ο πίνακας ήταν κρεμασμένος στην Αμερικανική Πτέρυγα και βρισκόταν ανάμεσα σε άλλες, ανόμοιες θεματικά εικόνες», λέει ο φύλακας. «Είναι μια ματιά σε μια παλιά Βαλτιμόρη από έναν καλλιτέχνη που γεννήθηκε εδώ και που δεν έχουν ακούσει ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι και δείχνει τη γειτονιά στην οποία μένω».

Η Kellen Johnson φύλακας, που έχει κάνει σπουδές στο κλασσικό τραγούδι και το θέατρο, επέλεξε το έργο του Max Beckman, Still Life with Large Shell (1939). «Είναι ένα πορτρέτο της δεύτερης συζύγου του, Matilda, που ήταν βιολίστρια και εγκατέλειψε την καριέρα της για να υποστηρίξει τον Beckmann και τις ζωγραφικές του φιλοδοξίες», λέει η Johnson. «Η πρώτη του γυναίκα ήταν επίσης τραγουδίστρια της όπερας και ένιωσα ότι αυτός ο πίνακας αντικατοπτρίζει τη δική μου πορεία σαν καλλιτέχνιδα».

Οι επιμελητές του μουσείου τώρα εργάζονται με το προσωπικό του για να καθορίσουν το σχεδιασμό της εγκατάστασης της έκθεσης, να δημιουργήσουν έναν κατάλογο και να αναπτύξουν δημόσια προγράμματα γύρω από την έκθεση.

Άλλη μια επιλογή είναι το έργο του Sam Gilliam, Blue Edge (1971). Courtesy of Baltimore Museum of Art and David Kordansky Gallery