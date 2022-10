Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καινοτομεί στο νέο του έργο - Ως δημιουργός κι ως παρατηρητής

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ παίζει στην τελευταία του έκθεση με την εμβληματική νεκρή φύση του, όμως με νέους όρους και σύγχρονη οπτική.

«Φρέσκες εικόνες ενός πολύ όμορφου κόσμου» είναι ο τρόπος που περιγράφει τo τελευταίο του έργο ο 85χρονος Βρετανός καλλιτέχνης τα τελευταία του έργα, μια σειρά ψηφιακών σχεδίων με άνθη που κορυφώνοντας σε μια εντυπωσιακή, μήκους πέντε μέτρων, εικόνα του καλλιτέχνη, μπροστά στη νεκρή φύση του.

Ο Χόκνεϊ, γράφει ο Observer, προκαλεί το μάτι και παίζει με την προοπτική και τον χρόνο στη νέα του αυτή δημιουργία.

Στην πελώρια αυτή σύνθεση, με τίτλο «25th June 2022, Looking at the Flowers», δημιουργεί μια εικόνα όπου ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει τον δημιουργό ως θεατή τού ίδιου του έργου του.

Ο Χόκνεϊ αποτυπώνει τον ίδιο του τον εαυτό δύο φορές, μία στα αριστερά και μία στα δεξιά της σύνθεσης με τα 20 έργα, τα οποία σε μια φαινομενικά ιδιωτική του στιγμή μοιάζει να εξετάζει κρεμασμένα στον τοίχο μπροστά του.

Και οι δύο του «εαυτοί» φορούν τα ίδια ρούχα, καρό κοστούμι και λευκό μπερέ, αν και κάθονται σε διαφορετικές καρέκλες. Ο ΧόκνεΪ στα αριστερά δε, φαίνεται να καπνίζει.

«Αυτή δεν είναι μια τυπική εικόνα» είπε ο ίδιος στον Observer από το σπίτι του στη Νορμανδία, όπου και φιλοτέχνησε το νέο του έργο.

Επεξεργαζόμενος διάφορες φωτογραφίες στον υπολογιστή, έπαιξε με το χρόνο, θέλοντας να δείξει πως μια φωτογραφία δεν είναι «η απόλυτη απεικόνιση της πραγματικότητας». «Πρέπει να τις κοιτάξεις μέσα στο χρόνο, σε αντίθεση με μια κοινή φωτογραφία όπου βλέπεις τα πάντα μεμιάς» λέει ο ίδιος.

Το «25th June 2022, Looking at the Flowers» θα παρουσιαστεί μαζί με τα «κομμάτια του», τις εικόνες των λουλουδιών που το συνθέτουν, στην επερχόμενη μεγάλη έκθεσή του στη γκαλερί Annely Juda Fine Art στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο.

«Είναι ένα απίστευτο έργο. Έχει να κάνει με την οπτική και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό θα χρειαστεί έναν ολόκληρο τοίχο καθώς είναι πάνω από 3 μέτρα σε ύψος και 5 μέτρα σε πλάτος. Είναι πραγματικά δυνατό» αναφέρει ο David Juda, διευθυντής της γκαλερί Annely Juda Fine Art που εκθέτει έργα του Χόκνεϊ εδώ και τριάντα χρόνια.

«Δεν είναι φωτογραφία. Είναι ένα φωτογραφικό σχέδιο. Δεν είναι κάποιος που απλώς πήρε ένα στιγμιότυπο. Είναι φτιαγμένο από πολλές φωτογραφίες που συνθέτουν μια μεγαλύτερη. Γι'αυτό και δημιουργεί διαφορετική οπτική. Αυτό που προσπαθεί να πει είναι πως είναι τα μάτια μας που βλέπουν τα πράγματα, όχι η κάμερα», προσθέτει ο ίδιος.

