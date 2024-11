Γιατί στην Αναγέννηση ζωγράφιζαν κυρίως το γυμνό ανδρικό σώμα και πώς ο Ραφαήλ άλλαξε τα πάντα

Μία νέα έκθεση στην King's Gallery, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με τα έργα τιτάνων της Αναγέννησης, όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ραφαήλ και ο Τιτσιάνο αποκαλύπτει τις ιδέες της εποχής για το γυμνό σώμα, τη σεμνότητα, την ντροπή, αλλά και τα πρότυπα για τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων.

Τα 150 εκθέματα που παρουσιάζονται πιθανότατα εισήλθαν στη Βασιλική Συλλογή τον 17ο αιώνα, επί Καρόλου Β', αρκετά από αυτά ως δώρα. Μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται δημόσια 30 από τα έργα, καθώς είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Ανάμεσα τους βρίσκονται σχέδια διαφόρων ζώων, αλλά και πολλών γυμνών ανθρώπων.

Όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα έργα που απεικονίζουν γυμνούς άνδρες είναι τρεις φορές περισσότερα από αυτά που δείχνουν γυμνές γυναίκες.

«Το ανδρικό σώμα είναι το απόλυτο επίκεντρο της δημιουργικότητας», εξήγησε η ιστορικός της Αναγέννησης Μάγια Κόρι στην εκπομπή Front Row του BBC Radio 4 τον Οκτώβριο.

«Πρόκειται για μια χριστιανική κοινωνία και είναι το ανδρικό σώμα, όχι το γυναικείο, που είναι φτιαγμένο κατ' εικόνα του Θεού», αναφέρει η Κόρι, φέροντας ως παράδειγμα τον «Άνθρωπο του Βιτρούβιου» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Όπως λέει, το ανδρικό σώμα θεωρούνταν πολύ πιο κοντά στο ιδανικό της «θεϊκής τελειότητας» εκείνης της εποχής.

Βέβαια, υπήρχαν και πρακτικά ζητήματα.

«Το εργαστήριο του καλλιτέχνη ήταν ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και καθώς τότε δεν υπήρχε το επάγγελμα 'μοντέλο', θα ήταν ενάντια σε όλα τα κοινωνικά πρότυπα για μια γυναίκα να γδυθεί μπροστά σε οποιονδήποτε άνδρα εκτός από τον σύζυγό της», δήλωσε στο BBC ο επιμελητής της έκθεσης, Μάρτιν Κλέιτον.

Για παράδειγμα, όταν ο Μιχαήλ Άγγελος ζωγράφιζε γυμνές γυναικείες φιγούρες, χρησιμοποιούσε άνδρες ως σημείο αναφοράς, κάτι που οδήγησε «σε παρεξηγήσεις και στρεβλώσεις στις απεικονίσεις του γυναικείου σώματος», προσθέτει ο Κλέιτον.

Ο Ραφαήλ, όμως, ήταν από τους πρώτους που εναντιώθηκε στην τάση αυτή, σκιτσάροντας γυναικεία γυμνά εμπνευσμένος από τις προσωπικές του εμπειρίες.

Οι Τρεις Χάριτες του Ραφαήλ (1517-18), ένα σχέδιο σε κόκκινη κιμωλία, αποκαλύπτει την πραγματική ιδιοφυΐα του καλλιτέχνη εν δράσει, καθώς μετακινεί ένα μοντέλο σε τρεις διαφορετικές στάσεις και εμείς γινόμαστε μάρτυρες της σχολαστικής διαδικασίας πίσω από τη δημιουργία της τοιχογραφίας.

Τελικά, οι τρεις γυμνές φιγούρες θα εμφανίζονταν στον πίνακα «Γάμος του Έρωτος και της Ψυχής», όπου εύχονται μελλοντική ευτυχία στους νεόνυμφους.

Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου σώματος αποτελούσε την απόλυτη δοκιμασία ενός καλλιτέχνη της Αναγέννησης, ενώ παράλληλα ικανοποιούσε και το πάθος της εποχής για την επιστήμη. Οι καλοσχηματισμένοι δικέφαλοι και τετρακέφαλοι των τριών Χαρίτων εκφράζουν το ίδιο ενδιαφέρον για την ανατομία που εντοπίζεται και στο έργο του Ντα Βίντσι «Muscles of the Leg (Μύες του ποδιού 1510-11)», το οποίο επίσης εκτίθεται.

Αλλά στην περίπτωση των τριών γυναικών, υπάρχει μια απαλότητα στο πρόσωπο και την κοιλιά που λείπει από τις ανδρικές απεικονίσεις της έκθεσης, όπως το «Head of a Youth (Το κεφάλι ενός Νέου, 1590)», που δείχνει έναν άνδρα με ιδιαίτερα έντονες γωνίες στο σαγόνι του.

Όπως έκανε ο Μιχαήλ Άγγελος με τον Δαβίδ, έτσι και ο Ραφαήλ φαίνεται πώς κυνηγούσε κάποιο ιδεώδες, ακόμη και όταν ζωγράφιζε εμπνευσμένος από την πραγματική ζωή.

«Για να ζωγραφίσω μια όμορφη γυναίκα θα έπρεπε να δω πολλές καλλονές, αλλά επειδή η καλή κρίση και οι όμορφες γυναίκες σπανίζουν, χρησιμοποιώ μία συγκεκριμένη ιδέα που μου έρχεται στο μυαλό», φέρεται να είχε γράψει ο Ραφαήλ στον φίλο του, Μπαλντασσάρε Καστιλιόνε, το 1514.

Στις Τρεις Χάριτες του Ραφαήλ, «ομορφιά» σημαίνει άτριχο, αψεγάδιαστο δέρμα και τέλεια στρογγυλά στήθη και γλουτοί, όσο τέλεια είναι τα μήλα που το τρίο κρατάει στον πίνακα.

Όταν ο Σάντρο Μποτιτσέλι συμπεριέλαβε τις τρεις χάριτες στο τεράστιο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έργο του «Άνοιξη», η γυναικεία απαλότητα τονίζεται από τα κυματιστά μαλλιά και τα διάφανα υφάσματα, ενώ η μετα-αναγεννησιακή απόδοση του θέματος από τον Πιέτρο Λιμπέρι, (περ. 1670-80) δείχνει τις γυναίκες με ροδοκόκκινα μάγουλα και δέρμα στο χρώμα του μάρμαρου.

Το έργο The Head of the Virgin (Το κεφάλι της παρθένου, 1582)/Φωτογραφία: The Royal Collection Enterprises Limited 2024/ Royal Collection Trust)