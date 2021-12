Bigbug: H νέα ταινία του Ζαν-Πιερ Ζενέ έρχεται στο Netflix

Γράφουμε συχνά για το Netflix, ότι ο κινηματογραφικός του κατάλογος είναι αδύναμος, ότι οι παραγωγές του στην πλειονότητα τους έχουν μόνο στόχο να προσφέρουν «περιεχόμενο» στην πλατφόρμα, με την ποιότητα να πηγαίνει περίπατο – και έχουμε δίκιο.

Ταυτόχρονα, όμως, το Netflix έχει λειτουργήσει ως σανίδα σωτηρίας για δημιουργούς εγνωσμένης αξίας, οι οποίοι στο σημερινό κινηματογραφικό τοπίο δυσκολεύονται να εξεύρουν χρηματοδότηση όχι μόνο για τα πιο ιδιαίτερα project τους, αλλά και για ταινίες που άλλοτε θα έπαιρναν το πράσινο φως από τα στούντιο με κλειστά μάτια.

Χάρη στο Netflix ολοκλήρωσε ο Σκορσέζε το Irishman του, ανέτρεξαν στα παιδικά τους χρόνια οι Αλφόνσο Κουαρόν και Πάολο Σορεντίνο με τα Roma και Hand of God αντίστοιχα, μπόρεσε να υφάνει μια (καταπληκτική) ταινία μέσα στην ταινία η Κάμπιον με το Power of the Dog - ο κατάλογος είναι μακρύς. Στους δημιουργούς που μπόρεσαν να βρουν στέγη στο Netflix μπορούμε να προσθέσουμε πια και τον Ζαν-Πιερ Ζενέ. Ο sui generis γάλλος δημιουργός μας χάρισε, μεταξύ άλλων, μια ταινία που αγαπούν σχεδόν όλοι, την Amelie. Μόνο που έχουν περάσει είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία της, οι καιροί άλλαξαν και ο Ζενέ έχει να κάνει ταινία από το 2013, όταν βγήκε στις αίθουσες το Young and Prodigious T.S. Spivet και πέρασε εντελώς απαρατήρητο.

To 2019 έλεγε σε μια συνέντευξη του στο indiewire «έχω μια ιδέα για μια κωμωδία με ρομπότ, αλλά δεν φαίνεται να θέλει να την χρηματοδοτήσει κανείς. Στο τέλος, αν χρειαστεί, θα πάω στο Netflix». Προφητικά αποδείχτηκαν τα λόγια του, καθώς πριν από λίγες ώρες το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της νέας του ταινίας, του Bigbug. H ιστορία εξελίσσεται το σωτήριο έτος 2050 Μ.Χ., όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλλει στην καθημερινότητά μας και η ανθρωπότητα στηρίζεται επάνω της για να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες της, ακόμα και τις πιο διεστραμμένες, όπως μας ενημερώνει η επίσημη σύνοψη.

Το trailer αποκαλύπτει ελάχιστα για την πλοκή, αναδεικνύει, όμως, το γνώριμο στιλιζάρισμα του σκηνοθέτη και υπόσχεται ένα φιλμ για το οποίο το Netflix μπορεί να αισθάνεται περήφανο – αρκεί και να στηρίξει επαρκώς δια του αλγορίθμου του. Το Bigbug ανεβαίνει στην πλατφόρμα στις 11 Φεβρουαρίου.