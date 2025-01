Αδιαμφισβήτητο: Αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες του 2024

Μια ινδική ταινία φαίνεται ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα της κινηματογραφικής τέχνης μέσα στο 2024. Τα εγκυρότερα μέσα του κόσμου συμπεριλαμβάνουν στις 5 πρώτες θέσεις της λίστας τους το All We Imagine as Light της Payal Kapadia, ως ένα έξοχο κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στην συμπόνεση και την ευσπλαχνία ― τη διάθεση ορισμένων ανθρώπων να μπαίνουν στη θέση του άλλου, ειδικά του δοκιμαζόμενου άλλου. Πρόκειται για μια λεπταίσθητη, μελαγχολική ιστορία που εξετυλίγεται ανάμεσα σε δύο νοσοκόμες και μια μαγείρισσα, φίλες, που εργάζονται στο ίδιο νοσοκομείο στη Βομβάη.

Η συγκεκριμένες λίστες έχουν κύρος και ενδιαφέρον, σχετίζονται με τις πολιτισμικές συντεταγμένες κάθε περιοχής, και δεν ακολουθούν το hype και τους συρμούς, πόσω μάλλον το εμπορικό εν πολλοίς πανηγύρι των Όσκαρ. Αντιμετωπίζουν το σινεμά με όρους διάρκειας και όχι πυροτεχνήματος.

Ας δούμε τις λίστες που τα εγκυρότερα μέσα του πλανήτη παρουσίασαν για τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς.

Sight & Sound Poll: Οι 50 καλύτερες ταινίες του 2024

Aυτή είναι ίσως η πιό έγκριτη λίστα της χρονιάς, από το εκλεκτικό σινεφίλ περιοδικό Sight and Sound. Περιλαμβάνει μια εκθαμβωτική σειρά κινηματογραφικών δημιουργιών από όλο τον κόσμο, από την επιστροφή των παλιών δασκάλων μέχρι καινούρια πρόσωπα μεγάλης ορμής και αδιαπραγμάτευτης ομορφιάς.



Στο εισαγωγικό σημείωμα του περιοδικού, παρουσιάζοντας τις 50 καλύτερες ταινίες της χρονιάς, η κριτικός κινηματογράφου Pamela Hutchinson, γράφει:

Τι θα μπορούσε να κάνει ο κινηματογράφος, σε μια χρονιά τόσο βίαιη και διχασμένη όπως το 2024; Ζητάμε ίσως πολλά από την τέχνη, άν περιμένουμε από αυτή να σώσει τον πλανήτη, αλλά μπορούμε τουλάχιστον, ελπίζουμε, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, διευρύνοντας τους συλλογικούς μας ορίζοντες - μια παρηγοριά σε μια εποχή παραπληροφόρησης, πολιτιστικών πολέμων και έντονα πολωμένων πολιτικών συζητήσεων. Η διεθνής ποικιλομορφία των φετινών νικητών και των θεμάτων τους, που επιλέχθηκαν από μια παγκόσμια ομάδα κριτικών, δίνει μια ενθαρρυντική αίσθηση διευρυμένων οριζόντων. Ο κινηματογράφος ήταν πάντα ο πιό γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψεις.

Ο άξιος νικητής μας είναι μια ταινία για την αγάπη, η οποία όμως παίρνει ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ισλαμοφοβία και άλλες θρησκευτικές, φυλετικές και ταξικές προκαταλήψεις που περιορίζουν τη ζωή των πραγματικών ανθρώπων. Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες σκηνοθέτες στην πρώτη δεκάδα, ένα κατόρθωμα που έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, στο πανδημικό έτος 2020, όταν υπήρχαν επτά γυναίκες στη λίστα - φέτος βρίσκει έξι.

- Pamela Hutchinson

All We Imagine as Light ― Payal Kapadia

All We Imagine as Light ― Payal Kapadia Anora ― Sean Baker La chimera ― Alice Rohrwacher Dahomey ― Mati Diop Hard Truths ― Mike Leigh Caught by the Tides ― Jia Zhang-ke The Substance ― Coralie Fargeat Love Lies Bleeding ― Rose Glass No Other Land ― Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham and Rachel Szor Nickel Boys ― RaMell Ross



I Saw the TV Glow ― Jane Schoenbrun I Saw the TV Glow ― Jane Schoenbrun Evil Does Not Exist ― Ryûsuke Hamaguchi Challengers ― Luca Guadagnino The Zone of Interest ― Jonathan Glazer Janet Planet ― Annie Baker Perfect Days ― Wim Wenders Megalopolis ― Francis Ford Coppola Grand Tour ― Miguel Gomes Emilia Pérez ― Jacques Audiard The Brutalist ― Brady Corbet Henry Fonda for President ― Alexander Horwath

Do Not Expect Too Much From the End of the World (Radu Jude

22. Do Not Expect Too Much from the End of the World ― Radu Jude

23. A Different Man ― Aaron Schimberg

24. Close Your Eyes ― Víctor Erice

25. Universal Language ― Matthew Rankin

26. Soundtrack to a Coup d'Etat ― Johan Grimonprez

27. The Shrouds ― David Cronenberg

28. On Becoming a Guinea Fowl ― Rungano Nyoni

29. Kneecap ― Rich Peppiatt

30. Crossing ― Levan Akin

31. The Room Next Door ― Pedro Almodóvar

‘Furiosa: A Mad Max Saga’ (George Miller)

32. Furiosa: A Mad Max Saga ― George Miller

33. Civil War ― Alex Garland

34. The Beast ― Bertrand Bonello

35. The Taste of Things ― Trần Anh Hùng

The Seed of the Sacred Fig ― Mohammad Rasoulof

36. The Seed of the Sacred Fig ― Mohammad Rasoulof

37. Sanatorium Under the Sign of the Hourglass ― The Brothers Quay

38. Misericordia ― Alain Guiraudie

39. By the Stream ― Hong Sang-soo

40. About Dry Grasses ― Nuri Bilge Ceylan

41. Juror #2 ― Clint Eastwood

42. I'm Still Here ― Walter Salles

43. The Holdovers ― Alexander Payne

44. Green Border ― Agnieszka Holland

45. Dune: Part Two ― Denis Villeneuve

46. Conclave ― Edward Berger

47. Black Dog ― Guan Hu

48. AprilDéa ― Kulumbegashvili

49. All of Us Strangers ― Andrew Haigh

50. Afternoons of Solitude ― Albert Serra



New York Times: Τοp10 ταινίες του 2024

Πρώτη λίστα, από την κριτικό Manohla Dargis

1. ‘All We Imagine as Light’ (Payal Kapadia)

2. ‘Ernie Gehr: Mechanical Magic’

3. ‘A Real Pain’ (Jesse Eisenberg)

4. ‘Do Not Expect Too Much From the End of the World’ (Radu Jude)

5. ‘Dahomey’ (Mati Diop)

6. ‘Pictures of Ghosts’ (Kleber Mendonça Filho)

7. ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ (George Miller)

8. ‘Megalopolis’ (Francis Ford Coppola)

9. ‘Green Border’ (Agnieszka Holland)

10. ‘Here’ (Bas Devos)



Επίσης προτείνονται:

“Anora,”

“Between the Temples,”

“Bird,”

“The Brutalist,”

“La Chimera,”

“Challengers,”

“Civil War,”

“Eno,”

“Evil Does Not Exist,”

“Flow,”

“The Goldman Case,”

“Io Capitano,”

“Hard Truths,”

“His Three Daughters,”

“Intercepted,”

“Juror #2,”

“Kidnapped: The Abduction of Edgardo Mortara,”

“Last Summer,”

“Ernest Cole: Lost and Found,”

“Nickel Boys,”

“Nocturnes,”

“The Promised Land,”

“The Room Next Door,”

“The Settlers,”

“Soundtrack to a Coup d’État,”

“Sugarcane,”

“Tótem,”

“Will & Harper,”

“Youth (Hard Times)”

“Youth (Homecoming).”

ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ

Της Αlissa Wilkinson

1. ‘Nickel Boys’ (RaMell Ross)

2. ‘Eno' (Gary Hustwit)

3. ‘Anora’ (Sean Baker)

4. ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ (Johan Grimonprez)

5. ‘Evil Does Not Exist’ (Ryusuke Hamaguchi)

6. ‘Janet Planet’ (Annie Baker)

7. ‘Green Border’ (Agnieszka Holland)

8. ‘Good One’ (India Donaldson)

9. ‘The Remarkable Life of Ibelin’ (Benjamin Ree)

10. ‘Union’ (Brett Story and Stephen Maing)





Hollywood Reporter: Top10 ταινίες του 2024 The Brutalist 1. All We Imagine as Light 2. Queer 3.The Brutalist 4.La Chimera 5.Hard Truths 6. Anora 7. Flow 8. I’m Still Here 9. Nosferatu 10. A Real Pain Tιμητική αναφορά: Babygirl, Challengers, Dahomey, Emilia Pérez, Evil Does Not Exist, Green Border, Nickel Boys, No Other Land, The Seed of the Sacred Fig, Small Things Like These