Μια έκθεση με πέντε άγνωστα, σπάνια έργα της Φρίντα Κάλο

Οι καθηλωτικές αυτοπροσωπογραφίες της Φρίντα Κάλο έχουν τραβήξει εδώ και δεκαετίες το βλέμμα όλων των θαυμαστών του έργου της φημισμένης Μεξικανής ζωγράφου και την έχουν μετατρέψει σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Το μουσείο του Ντάλας οργάνωσε μια έκθεση που θα ανοίξει στις 7 Μαρτίου, με τέσσερα άγνωστα έργα και ένα σχέδιό της, που ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή και δανείζονται σπάνια σε μουσεία και εκθέσεις.

Από τον θάνατό της το 1954, οι συλλέκτες προσφέρουν εκατομμύρια για τα έργα της, που είναι μετρημένα, και η εμφάνιση κάποιου από αυτά σε δημοπρασία αποτελεί αληθινό γεγονός.

Το καλοκαίρι του 2020 ένα πρώιμο έργο της, που δεν θυμίζει καθόλου τον μετέπειτα καλλιτεχνικό της εαυτό, με εκτίμηση 500.000 δολάρια πουλήθηκε για 2.600.000, ενώ νωρίτερα το 2016, ένα πορτρέτο που είχε θεωρηθεί χαμένο και όλοι νόμιζαν ότι έχει καταστραφεί, βρέθηκε τελικά σε ένα σπίτι στο Sunnyvale της Καλιφόρνια, έχοντας μείνει εκεί για 60 περίπου χρόνια.

Φρίντα Κάλο, Still Life with Parrot and Flag, 1951