KAWS: Η πρώτη έκθεση του πολυσυζητημένου Αμερικανού καλλιτέχνη στο Λονδίνο

Ο πολυσυζητημένος Αμερικανός καλλιτέχνης που είναι γνωστός ως KAWS παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη ατομική έκθεση στο Λονδίνο με τίτλο «New Fiction» στην γκαλερί Serpentine μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Τα νέα του έργα παρουσιάζονται τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε επαυξημένη πραγματικότητα (AR), ενώ κυκλοφορεί μια ψηφιακή έκδοση της έκθεσης στην οποία αναπτύχθηκε μια πλήρης εικονική αναπαράσταση της γκαλερί ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης του KAWS από οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα τέτοιου είδους παιχνίδι δημιουργήθηκε μια πραγματική γκαλερί τέχνης.

Αν δεν βρίσκεστε στο Λονδίνο μπορείτε να ζήσετε τη «Νέα Μυθοπλασία» μέσω μιας εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την πλατφόρμα παραγωγής τέχνης VR & AR Acute Art. Όλοι οι πίνακες και τα γλυπτά της έκθεσης, καθώς και μια μινιατούρα ολόκληρης της έκθεσης, είναι διαθέσιμα ως έργα AR στην εφαρμογή Acute Art και μπορούν να προβληθούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Η ιδέα είναι να προσφέρει η εφαρμογή μια γέφυρα μεταξύ εικονικού και φυσικού κόσμου και μια εικονική λεπτομερή περιήγηση στην έκθεση.

Πάντα άρεσε στον KAWS να εξερευνά τα νέα μέσα. Τώρα όλη αυτή η εξερεύνηση συγκεντρώνεται σε μια σύνθετη έκθεση που λαμβάνει χώρα σε παράλληλες πραγματικότητες.

Ο KAWS είναι ένας πραγματικά παγκόσμιος καλλιτέχνης με μαζική απήχηση στο κοινό. Η τέχνη του ξεπερνά τα είδη και αψηφά όλες τις παραδοσιακές ιεραρχίες. Αυτό το έργο θα προσεγγίσει ένα μεγαλύτερο και πιο διαφορετικό κοινό από οποιαδήποτε άλλη έκθεση έχει γίνει στην Serpentine και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην τέχνη, που υπάρχει σε παράλληλους κόσμους και αγγίζει ταυτόχρονα το τοπικό και το παγκόσμιο κοινό.

Ο Ηans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, δηλώνει ενθουσιασμένος γιατί αυτή η καινοτόμος έκθεση γεφυρώνει την τέχνη και την ποπ κουλτούρα και το πολυδιάστατο έργο του καλλιτέχνη γίνεται προσβάσιμο μέσω εικονικών και φυσικών πυλών, ενώ παράλληλα καταδεικνύει τις αξιοσημείωτες συνέργειες μεταξύ gaming, χώρου και αισθητηριακής εμπειρίας.

Η ψηφιακή έκθεση λειτουργεί παράλληλα με τη φυσική και το ψηφιακό παιχνίδι.

KAWS, Seeing, 2022, γλυπτό επαυξημένης πραγματικότητας στη Serpentine North Gallery. Courtesy of KAWS and Acute Art.

KAWS: New Fiction στη γκαλερί Serpentine. Mirror (2018), Sleepless (2018), Getting the call (2018) And What Party (2020). Φωτο: © Jonty Wilde (courtesy KAWS).