Oκτώ μεγάλα έργα που ξεκινούν ή ολοκληρώνονται στην Αττική το επόμενο διάστημα

Πύργος Πειραιά

Ένα ακίνητο με μακρόχρονη ιστορία, ιδιοκτησίας του δήμου Πειραιά, ο γνωστός σε όλους Πύργος Πειραιά, εδώ και δεκαετίες παραμένει ανεκμετάλλευτος. Το εμβληματικό τοπόσημο του λιμανιού έχει μπει ήδη στη διαδικασία αξιοποίησης μέσω της πλήρους ανακατασκευής του. Σαράντα πέντε και πλέον χρόνια μετά την κατασκευή του αποκτά ξανά ζωή, καθώς αναμένεται να ανακαινιστεί ριζικά και να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτίριο με γραφεία και καταστήματα.

Τον Ιούλιο του 2020, σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε ο δήμος Πειραιά, υπογράφτηκε η σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και συντήρηση του Πύργου για ενενήντα εννιά χρόνια. Παραχωρησιούχος είναι η εταιρεία Piraeus Tower A.E., στην οποία μετέχουν η Dimand, η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και η Prodea Investments. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορά την αποπεράτωση, ανακαίνιση, συντήρηση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του κτιρίου για ορισμένο χρόνο.

Η συνολική αναβάθμιση και ανάδειξη του κτιρίου θα επιτευχθεί μέσω της αποπεράτωσης των ημιτελών όψεων και της επιλογής των λειτουργιών που πρόκειται να αναπτυχθούν. Ο επανασχεδιασμός του κτιρίου, που έγινε προκειμένου να ικανοποιούνται οι νέες χρήσεις, έχει ενσωματώσει τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Αναφορικά με τη χρήση του κτιρίου, προβλέπεται να δημιουργηθούν καταστήματα, χώροι γραφείων, εστιατόριο και υπαίθριοι χώροι εστίασης. Η σχεδίαση όλων των διαφορετικών χρήσεων θα έχουν βασικό γνώμονα τη λειτουργικότητα, την ευελιξία και τη δημιουργία ευχάριστου και σύγχρονου εσωτερικού περιβάλλοντος για τους χρήστες.

Επίσης, το έργο θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε επίπεδο PLATINUM, καθιστώντας το το ψηλότερο πιστοποιημένο κτίριο στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το έργο θα πιστοποιηθεί και μέσω της πλέον αναγνωρισμένης διεθνούς πιστοποίησης WELL, η οποία εξασφαλίζει ότι το έργο θα σχεδιαστεί, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί μελλοντικώς με τα βέλτιστα δυνατά κριτήρια, τα οποία θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγείας και ευεξίας για τους χρήστες του κτιρίου.

Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου αλλά και στην αναβάθμιση των όψεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο σχεδιασμός του κελύφους και του εσωτερικού χώρου λαμβάνει υπόψη τη βελτιστοποίηση παραμέτρων όπως η ενεργειακή απόδοση, η διάχυση φυσικού φωτός εντός του κτιρίου, η βελτιστοποίηση θέασης αλλά και η αυξημένη ποιότητα εσωτερικού αέρα. Παράλληλα, το κτίριο θα περιέχει φύτευση επιφάνειας1.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα αρδεύεται 100% μέσω ενός έξυπνου συστήματος συλλογής και εκμετάλλευσης ομβρίων υδάτων. Φυσικά, ο καινοτόμος σχεδιασμός θα συμβάλει στην καλύτερη ενσωμάτωση του κτιρίου στο χαμηλού ορίζοντα περιβάλλον του, ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει τόσο στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής όσο και στην αναβάθμιση του μικροκλίματος.

Είναι γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου, γι’ αυτό έχει ενσωματωθεί τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή. Η διαχείριση και ανακύκλωση των υλικών που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις αλλά και τα υλικά που έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν ικανοποιούν αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Τέλος, έχει προβλεφθεί και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου.

Σαρόγλειο

Το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy Hotels στην πλατεία Ομονοίας.

Μια νέα δυναμική έχει αποκτήσει η πολύπαθη πλατεία Ομονοίας, λόγω συγκεκριμένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση του Σαρόγλειου Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 65 και κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’60. Το κτίριο αποτελεί συνιδιοκτησία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στο παρελθόν στέγαζε το Ειρηνοδικείο και τις υπηρεσίες του Πταισματοδικείου Αθηνών. Να σημειωθεί ότι για χρόνια παρέμενε κλειστό, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εκμίσθωσή του στο πλαίσιο διαγωνισμών του ΜΤΣ, καθιστώντας το ένα από τα λιγοστά μεγάλα κτίρια που παρέμεναν αναξιοποίητα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο, προβλέπεται ουσιαστικά η δημιουργία ξενοδοχείου που θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Το επενδυτικό σχήμα Dimand Real Estate, EBRD και Prodea, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ακίνητου, θα πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης, διαρρύθμισης και αλλαγής χρήσης, ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο 3 αστέρων, το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy Hotels του ομίλου Marriott στην Αθήνα και το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο GOLD. Πρόκειται για ένα νεανικό concept, πέρα από τα αστικά ξενοδοχεία όπως τα γνωρίζαμε, που απευθύνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 8.078,75 τ.μ. και αποτελείται από έντεκα ορόφους και δύο υπόγεια. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει αφενός παρόδια στοά, αφετέρου διαμπερής στοά, που επιτρέπει τη διέλευση προς την όμορη ιδιοκτησία. Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του υφιστάμενου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο διακοσίων δωματίων με συνολική τροποποίηση των όψεων και φυτεμένο δώμα. Στην ανωδομή του κτιρίου από τον πρώτο μέχρι και τον όγδοο όροφο θα κατασκευαστούν τα δωμάτια, με τις υπόλοιπες κεντρικές λειτουργίες να φιλοξενούνται σε ισόγειο, δώμα και μέρος των υπογείων. Στο ισόγειο θα δημιουργηθούν και χώροι καταστημάτων.

Kaizen Campus

Το Κaizen Campus θα είναι ένα κτίριο που θα συντίθεται από ενότητες γραφείων, εστιατόριο για τις ανάγκες των εργαζομένων και χώρους συνάθροισης, κυκλοφορίας και εκτόνωσής τους.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι σε διάφορες περιοχές της πόλης κυριαρχεί η τάση δημιουργίας μεγάλων, σύγχρονων υποδομών που φιλοξενούν γραφεία εταιρειών κι έχουν σκοπό να αναβαθμίσουν περιοχές αλλά και να συμβάλουν στην οικονομική εξέλιξη. Το Μαρούσι ανήκει στις περιοχές της Αττικής που έχουν προσελκύσει πλήθος εταιρειών και το έχουν ως έδρα τους, με αποτέλεσμα μεγάλες εγκαταστάσεις και κτιριακά συγκροτήματα να έχουν δημιουργηθεί εντός των ορίων του δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Kaizen, η μεγαλύτερη gametech εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες gametech εταιρείες στην Ευρώπη, η οποία επενδύει στην τεχνολογία και στον άνθρωπο, αναμένεται να εγκατασταθεί σε μια τεράστια έκταση που ξεπερνάει τα 10.000 τ.μ.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η Dimand έχει προχωρήσει στην απόκτηση του οικοπέδου που θα φιλοξενήσει το Κaizen Campus. Το έργο αυτό θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε επίπεδο GOLD, αλλά και με τη WELL, που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο κτιριακό περιβάλλον.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κτίριο που συντίθεται από ενότητες γραφείων, εστιατόριο για τις ανάγκες των εργαζομένων και χώρους συνάθροισης, κυκλοφορίας και εκτόνωσής τους. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου που θα εκτείνεται σε πολύ μεγάλο μέρος του οικοπέδου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή ενός καινούργιου, υπερσύγχρονου κτιρίου τριών ορόφων με συνολική έκταση 7.000 τ.μ., ενώ θα διαθέτει και υπόγειο 6.600 τ.μ. όπου θα φιλοξενούνται θέσεις πάρκινγκ και άλλοι κύριοι και βοηθητικοί χώροι.

Μικρολίμανο

Η τελική μορφή της ανάπλασης του παρακτίου μετώπου στο Μικρολίμανο.

Ένα από τα εμβληματικότερα έργα της σημερινής δημοτικής αρχής Πειραιά, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Μικρολίμανου, προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρά τις όποιες καθυστερήσεις, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και των διαδικασιών που διέπουν τα δημόσια έργα.

Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης αναβαθμίζεται πλήρως και αλλάζει προς το καλύτερο η λειτουργία μίας από τις πιο όμορφες περιοχές όχι μόνο του Πειραιά αλλά και όλης της Αττικής. Ειδικότερα, ενεργοποιείται το παράκτιο μέτωπο της πόλης και εξελίσσεται σε έναν δυναμικό πόλο αλλά και σε διεθνή τουριστικό προορισμό.

Ήδη έχουν κατεδαφιστεί και οι είκοσι οκτώ αυθαίρετες κατασκευές των καταστημάτων του Μικρολίμανου σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, ολοκληρώνονται και τα άλλα σημαντικά συνοδά έργα, όπως η υπογειοποίηση των καλωδίων ρευματοδότησης των ακινήτων, μέσω και της δημιουργίας νέου υποσταθμού από τον ΔΕΔΔΗΕ, η δημιουργία νέων αλλά και παράλληλα η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών ομβρίων υδάτων, η αντικατάσταση του αγωγού παροχής ύδρευσης κ.ά.

Η ανάπλαση στο Μικρολίμανο συνιστά μια στρατηγική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας του δήμου, επιφάνειας 15.600 τ.μ., όχι μόνο για τον Πειραιά αλλά και για την Αττική ευρύτερα. Προβλέπει ελεύθερο παραλιμένιο χώρο περιπάτου για τους επισκέπτες, μετακίνηση των τραπεζοκαθισμάτων σε νέο, οριοθετημένο σημείο του κοινόχρηστου χώρου, δρόμο ήπιας κυκλοφορίας 3,5 μέτρων, όπου θα απαγορεύεται η στάθμευση, ανακατασκευές των πεζοδρομίων και των πλακοστρώσεων, όπως και ασφαλτικά έργα και καθορισμό νέων χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες. Προβλέπει, επίσης, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας, νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, αναβάθμιση του αποχετευτικού και του δικτύου ομβρίων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου υπολογίζεται με βάση τα τωρινά δεδομένα στα τέλη του καλοκαιριού, ενώ στόχος είναι να λειτουργήσουν τα καταστήματα τον Ιούνιο. Το έργο θα κοστίσει περίπου 3.500.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Αττικής, συν μια μικρή χρηματοδότηση της τάξεως των 250.000 ευρώ από ίδιους πόρους του δήμου.

Μητροπολιτικό Πάρκο

Η ΟΛΠ Α.Ε για τον δήμο Πειραιά. Η ΟΛΠ Α.Ε./COSCO SHIPPING, ως μια επιχείρηση που συμμετέχει ενεργά στην τοπική κοινωνία και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη, ανακοινώνει την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου πάρκου με μια πρότυπη παιδική χαρά και ενός ποδηλατόδρομου εντός της λιμενικής ζώνης στην περιοχή της κρουαζιέρας. Ο νέος αυτός χώρος αναψυχής θα είναι διαθέσιμος για όλους τους πολίτες να τον επισκεφθούν και να τον απολαύσουν και το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΛΠ θα μετατρέψει μια έκταση 8.000 τ.μ. (εκτός του επιπλέον χώρου στάθμευσης) στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας σε ανοιχτό χώρο και σύγχρονη παιδική χαρά, σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας, η οποία θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών της γύρω περιοχής. Η πρόσβαση στη νέα παιδική χαρά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα πόδια, με τη δημόσια συγκοινωνία ή με αυτοκίνητο, καθώς θα υπάρχει και χώρος πάρκινγκ με πενήντα θέσεις στάθμευσης.

Ο δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Μώραλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς για τον Πειραιά. Ο πρόεδρος του οργανισμού μάς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει για τον δήμο Πειραιά ένα σύγχρονο πάρκο δέκα στρεμμάτων με μια υπερσύγχρονη παιδική χαρά, χώρο στάθμευσης και άλλους χώρους αναψυχής στην πύλη Ε12 στην περιοχή της κρουαζιέρας, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Είναι σημαντικό που το νέο πάρκο αναψυχής θα δημιουργηθεί σε αυτή την περιοχή, καθώς η Α’ Δημοτική Κοινότητα είναι πολυπληθής και δεν διαθέτει ελεύθερους χώρους».

Hellinikon Sales Center

Το Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων με Εμπορικό Κατάστημα/Hellinikon Sales Center θα αποτελέσει το πρώτο κτίριο που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠ.ΕΝ., η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου προβλέπει την ανέγερση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά με εμπορικό κατάστημα, χώρους συνάθροισης κοινού, αίθουσες συνεδριάσεων και διαλέξεων και συναφείς χρήσεις, όπως ενημέρωση κοινού.

Τέλος, η ανέγερσή του θα πραγματοποιηθεί εντός της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά», συνολικού εμβαδού 334.854,75 τ.μ., του Μητροπολιτικού Πάρκου, η οποία αποτελεί τμήμα του παραλιακού μετώπου στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Υποθαλάσσια οδική ζεύξη Σαλαμίνας

Η υποθαλάσσια ζεύξη, με οδική σήραγγα μήκους 1 χλμ., από το Πέραμα μέχρι το νησί του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το οδικό τμήμα από το νησί του Αγίου Γεωργίου μέχρι το νησί της Σαλαμίνας.

Η δημοπράτηση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου της Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης της νήσου Σαλαμίνας με το Πέραμα Νομού Πειραιώς» θεωρείται το πρώτο νέο μεγάλο έργο με παραχώρηση της τρέχουσας δεκαετίας.

Το έργο αφορά το οδικό τμήμα σύνδεσης του Α/Κ Περάματος με τη λεωφόρο Σχιστού, μήκους περίπου 4,5 χλμ. με 1,7 χλμ. σήραγγα, ώστε να παρακάμπτεται ο δήμος Περάματος. Η όδευσή του ξεκινάει από την υπάρχουσα λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά, με την οποία συνδέεται με ανισόπεδο κόμβο και οδεύει εντός της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά και μέχρι την περιοχή του Περάματος. Αφορά επίσης την υποθαλάσσια ζεύξη, με οδική σήραγγα μήκους 1 χλμ., από το Πέραμα μέχρι το νησί του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το οδικό τμήμα από το νησί του Αγίου Γεωργίου μέχρι το νησί της Σαλαμίνας.

Το έργο θα έχει διάρκεια κατασκευής πέντε χρόνια, θα κατασκευαστεί μέσω σύμβασης παραχώρησης και έχει προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ. Η οδική ζεύξη, η οποία θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη πορθμειακή γραμμή, θα προσφέρει μόνιμη οδική ζεύξη της Σαλαμίνας με το πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής με οδό ταχείας κυκλοφορίας, διευκολύνοντας την κυκλοφορία και μειώνοντας τους χρόνους μετάβασης και επιστροφής στο νησί. Για το έργο, ο γενικός γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης δήλωσε: «Ένα έργο δύσκολο, για το οποίο δούλεψαν συστηματικά οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ένα έργο εξαιρετικά περίπλοκο, που έχει πραγματικά περάσει από σαράντα κύματα, μετά από πολλά χρόνια μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Ανήκει σε μια γενιά νέων μεγάλων έργων που θα δρομολογηθούν την επόμενη εξαετία και θα κρατήσουν την κατασκευαστική δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα.

H οδική ζεύξη αποτελεί προγραμματικό έργο με καίρια σημασία για την περιφέρεια Αττικής. Θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης της Σαλαμίνας και θα προσφέρει έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο σύνδεσής της με την ηπειρωτική Ελλάδα και τους διερχόμενους μεγάλους οδικούς άξονες. Θα συμβάλει, επομένως, στην αύξηση της συνοχής της ευρύτερης περιοχής, με σημαντική μείωση του χρόνου μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, γιατί θα αναβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική και κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Περάματος και της Σαλαμίνας».

Πολιτεία Καινοτομίας

Τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου της ανάπλασης της παλιάς βιομηχανικής μονάδας ΧΡΩΠΕΙ με σκοπό τη συγκρότηση της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει το έργο της δρομολόγησης της ανάπλασης της παλιάς βιομηχανικής μονάδας ΧΡΩΠΕΙ με σκοπό τη συγκρότηση της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα. Συνολικά, η επένδυση υπολογίζεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ στις αρχές του 2022 θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος. Η επιλογή του παλαιού εργοστασίου της ΧΡΩΠΕΙ, έκτασης 17.893 τ.μ., στην Πειραιώς έχει συμβολική αξία, αφού ο συγκεκριμένος χώρος είχε σημαντική ιστορία στην καινοτομία τον περασμένο αιώνα και παρέμενε ανεκμετάλλευτος για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο συγκεκριμένος χώρος κρίθηκε κατάλληλος από τους ειδικούς λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς το σημείο συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά και έχει εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου αναμένεται να βοηθήσει στην αστική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, φέρνοντας ουσιαστικά ακόμα πιο κοντά το κέντρο της Αττικής στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.

Τέλος, σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης, ο χώρος θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους και πολλές επιχειρήσεις.

