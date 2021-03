Η πειρατεία ως κοινωνική επανάσταση

ΥΠΗΡΞΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ο φόβος και ο τρόμος των θαλασσών αλλά και των παραλίων, ειδικά σε τόπους και περάσματα όπου υπήρχε οργανωμένη ναυσιπλοϊα, ανεπτυγμένο διά θαλάσσης εμπόριο και μορφολογία που ευνοούσε τη δράση τους όπως πολλά μικρά νησιά, απάνεμοι όρμοι και κόλποι που χρησίμευαν ως ορμητήρια και καταφύγια ταυτόχρονα. Το να κουρσέψουν το πλοίο σου αποτελούσε για μακρά διαστήματα της ιστορίας κάτι τόσο αναμενόμενο όσο το να πέσεις σε τρικυμία, με την πειρατεία να συντηρεί ολόκληρους πληθυσμούς και μαζί ένα ολόκληρο παρεμπόριο αγαθών αλλά και ανθρώπων που πωλούνταν ως δούλοι ή ανταλλάσσονταν με λύτρα.

Η Μεσόγειος και ειδικά το Αιγαίο υπήρξαν από τα προσφιλέστερα πεδία πειρατικής δράσης ήδη από τη μακρινή αρχαιότητα, παράδοση που συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα – εκτεταμένη και πολλές φορές αδιάκριτη ήταν η πειρατεία και στη διάρκεια της Επανάστασης του ’21 οπότε χρησιμοποιήθηκε και ως «όπλο», με τις επιδρομές να φτάνουν μέχρι τις ακτές της Συρίας και της Αιγύπτου. Ο κίνδυνος των Βερβερίνων πειρατών είχε άλλωστε πείσει την Υψηλή Πύλη να επιτρέψει στους Ρωμιούς καραβοκύρηδες να εξοπλίσουν τα εμπορικά τους πλοία που μετέτρεψαν σε πολεμικά στον ξεσηκωμό.

Η Βόρεια Θάλασσα, η Ερυθρά, ο Ινδικός Ωκεανός και η Νότια Κινεζική Θάλασσα είχαν επίσης μεγάλη πειρατική παράδοση, από τον 17ο αιώνα, ωστόσο, με πόλο έλξης τα αμύθητα πλούτη των αποικιών του Νέου Κόσμου, τα σκήπτρα πήρε η Καραϊβική, στα τροπικά νερά της οποίας διαδραματίστηκε ο λεγόμενος χρυσός αιώνας της πειρατείας (1650-1730).

Σε αυτόν εστιάζει η εν λόγω σειρά του Netflix, ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που παρά κάποιες επιμέρους αδυναμίες κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή με τα κοστούμια και τα σκηνικά να αποδίδουν ικανοποιητικά στο κλίμα της εποχής. Η σειρά που σκηνοθέτησαν οι Σταν Γκρίφιν, Τζάστιν Ρίκετ και Πάτρικ Ντίκινσον με βάση το βιβλίο του Κόλιν Γούνταρντ «Η Δημοκρατία των Πειρατών» είναι εβδομάδες τώρα στα δημοφιλέστερα του συνδρομητικού καναλιού, με τους Ντέρεκ Τζάκομπι, που είναι και ο αφηγητής, Τζέιμς Όλιβερ Γουέλθι, Τομ Πάντλεϊ, Ίβαν Μίλτον και Σαμ Κόλις στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «Χαμένο Βασίλειο των Πειρατών» του τίτλου αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα αμεσοδημοκρατικό εγχείρημα, την Πειρατική Δημοκρατία του Νασάου (1706-1718). Στο μικρό αυτό νησί που σήμερα ανήκει στις Μπαχάμες υλοποιήθηκε ένα πρωτότυπο κοινωνικό πείραμα που στην ακμή του βασιζόταν στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και της ισότητας ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, καταγωγής ή θρησκεύματος, δεκαετίες πριν από τη γαλλική και την αμερικανική επανάσταση. Οι καπετάνιοι, οι αξιωματούχοι, ήταν όλοι τους αιρετοί. Όταν καταλάμβαναν ένα πλοίο πρότειναν στο πλήρωμα να τους ακολουθήσει, ενώ το ίδιο έκαναν και με τους Αφρικανούς σκλάβους των δουλεμπορικών, κάτι που ήταν και για εκείνους η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Ο «Μαύρος Καίσαρας» ήταν ο γνωστότερος από τους τελευταίους ενώ υπήρξαν και διαβόητες πειρατίνες όπως οι Αν Μπόνι και Μαίρη Ριντ. Ο Σαμ Μπέλαμι ήταν ένας ιδεολόγος πειρατής και στο ίδιο πνεύμα κινούνταν οι Μπέντζαμιν Χόρνιγκολντ και Χένρι Τζένινγκς, συνιδρυτές της «Ιπτάμενης Συμμορίας» και οιωνοί προύχοντες της Πειρατικής Δημοκρατίας του Νασάου.

Πόλος έλξης για κάθε επίδοξο πειρατή, αναπτύχθηκε, αναβάθμισε τον στόλο της κι απέκτησε τεράστια ισχύ, δοκιμάζοντας σκληρά τόσο το τοπικό όσο και το διηπειρωτικό εμπόριο και κατ’ επέκταση τις οικονομίες των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής.

Πολλοί διάσημοι πειρατές πέρασαν από εκεί, ανάμεσά τους οι Κάλικο Τζακ, Στιντ Μπόνετ, Τσαρλς Βέιν και βέβαια ο θρυλικός Μαυρογένης (Έντουαρντ Θατς), ο επεισοδιακός θάνατος του οποίου σηματοδοτεί το τέλος του χρυσού αιώνα της πειρατείας. Εκείνον μάλιστα συναντά αυτοπροσώπως ο Τζακ Σπάροου-Τζόνι Ντεπ στο τελευταίο μέρος της blockbuster τετραλογίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», αν και ο πραγματικός Μαυρογένης ήταν πολύ πιο αδίστακτος, κυνικός και πανούργος από τον κινηματογραφικό.

Μια ανάλογη πειρατική «ουτοπία» θρυλείται πως ιδρύθηκε την ίδια ιστορική περίοδο στη Μαγαδασκάρη, η Λιμπερτάτια του κάπτεν Μίσιον. Την αναφέρει συχνά και ο Ουίλιαμ Μπάροουζ σε μυθιστορήματά του και παρότι οι περισσότεροι μελετητές αμφιβάλλουν ότι υπήρξε ποτέ, συνέβαλε επίσης να χτιστεί το κομμάτι εκείνο του κουρσάρικου μύθου που θέλει τους πειρατές όχι απλώς σκληροτράχηλα και ανυπότακτα πνεύματα αλλά και πρώιμους κοινωνικούς επαναστάτες που απαλλοτρίωναν τον παραγόμενο από την άγρια εκμετάλλευση των αποικιών, των ιθαγενών και των εισαγόμενων σκλάβων πλούτο των ισχυρών της εποχής ομνύοντας στην ισονομία, την ισοπολιτεία και ένα είδος κοινοκτημοσύνης:

«Να φτιάξουμε μια μαύρη σημαία και να κηρύξουμε πόλεμο ενάντια σε ολόκληρο τον κόσμο!», κάγχαζε ο Έντουαρντ Λο, ένας άλλος ξακουστός πειρατής της Καραϊβικής που πάντως έγινε περιώνυμος για την απληστία και τη βαρβαρότητα παρά για τις ανατρεπτικές του ιδέες.

Αληθεύει, εντούτοις, ότι συνήθως οι πειρατές είτε από πεποίθηση, είτε από υπολογισμό, δεν προέβαιναν σε εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές ή έμφυλες διακρίσεις – η Κινέζα αρχιπειρατίνα Τσινγκ Σι (1775-1844), για παράδειγμα, πρώην ιερόδουλος, είχε στις προσταγές της 1500 πλεούμενα και 60.000 ναύτες!

Η Λιμπερτάτια του κάπτεν Μίσιον. Εποχρωματισμένη γκραβούρα του Benjamin Cole (1695–1766) από το βιβλίο A History of the Pyrates. Πηγή: Johnson, Captain Charles: A History of the Pyrates (1724). 2nd ed. London, T. Warner.