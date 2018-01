Tricky

Ο Tricky επιστρέφει στην Αθήνα μετά από τέσσερα χρόνια. Η τελευταία συναυλία του επί ελληνικού εδάφους το 2014 ήταν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες που έγιναν ποτέ στη χώρα. Θα ξαναεμφανιστεί στον ίδιο χώρο, στο Fuzz Club, όπως και τότε. Ο Tricky παραμένει ένας από τους πιο ευρηματικούς καλλιτέχνες της Βρετανίας και από τους πιο αγαπημένους του ελληνικού κοινού. Αυτήν τη φορά έρχεται για να μας παρουσιάσει τον νέο του δίσκο, το «Ununiform» που κυκλοφόρησε πέρσι τον Σεπτέμβριο. Είναι το 13ο άλμπουμ του και θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες δουλειές του από την εποχή του «Maxinquaye». Από τους βασικότερους λόγους είναι ότι ξανασμίγει μετά από δεκαπέντε χρόνια με την πρώτη του μούσα και πρώην σύντροφό του Martina Topley-Bird στα φωνητικά, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Jay-Z. Η ιδέα για το άλμπουμ τού ήρθε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στη Μόσχα, όπου βρήκε την ευκαιρία να συνεργαστεί με Ρώσους ράπερ. Η εμφάνισή του στο Fuzz θεωρείται από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες του χειμώνα.

20/1, Fuzz Music Club, Πειραιώς 209, Ταύρος, είσοδος: 22-25 ευρώ

Kreator



Μια συναυλία που έγινε σχεδόν sold-out από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Οι Γερμανοί thrashers είναι από τα σχήματα που κάνουν το κοινό να παραμιλάει όπου κι αν εμφανίζονται. Στη χώρα μας μόνο έχουν έρθει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεκατρείς φορές, πάντα με αφορμή την κυκλοφορία ενός άλμπουμ και πάντα με επιτυχία. Έχουν βγάλει 14 μέχρι στιγμής. Το γκρουπ σχηματίστηκε στο Έσεν το 1982. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ-ορόσημα του thrash metal, όπως τα «Pleasure to kill», «Extreme Aggression» και το «Coma οf Souls». Στην Ελλάδα έχουν φανατικό κοινό αλλά και οι ίδιοι φαίνεται ότι μας αγαπούν πολύ. Ο ηγέτης τους και τραγουδιστής Millie Petrozza αποδεικνύει συνέχεια τη λατρεία του για το ελληνικό κοινό. Το βίντεο του «Betrayer» έχει γυριστεί στο Ηρώδειο και στο θρυλικό Ρόδον, ενώ και το βίντεο του «Civilization Collapse» μυρίζει Ελλάδα και συγκεκριμένα Αθήνα. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους, μάλιστα, το «Gods of Violence», είναι βασισμένη στην ελληνική μυθολογία. Απ' ό,τι φαίνεται, οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται.



21/1, Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, είσοδος: 28-30 ευρώ

Κ. Βήτα

Ο Κωνσταντίνος Βήτα περνάει μία από τις καλύτερες και πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του. Ένας από τους πιο πρωτοποριακούς μουσικούς της γενιάς του, που μπέρδεψε το hip hop και την ηλεκτρονική μουσική με τον ελληνικό στίχο στις δημιουργίες των θρυλικών πια Στέρεο Νόβα, ενός συγκροτήματος-σημείου αναφοράς των '90s. Μετά το πολυαναμενόμενο DJ set που έκανε με τον συνοδοιπόρο του στους Στέρεο Νόβα πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν και συζητήθηκε όσο κανέναν, επιστρέφει στη σκηνή του six d.o.g.s για δύο live με καινούργιο υλικό. Οι προηγούμενες sold-out εμφανίσεις του στον ίδιο χώρο στις αρχές του 2017 ήταν από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά που έχει ζήσει στην πολύχρονη πορεία του. Στο ίδιο πνεύμα ξεκινάει το 2018, καθώς ο ίδιος υπόσχεται άλλα δύο έντονα live στο πιστό και αφοσιωμένο κοινό του, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου.

25/1, 1/2 , six d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, είσοδος: 12-14 ευρώ

Franz Ferdinard (νέο άλμπουμ)

Always Ascending, 9/2

Καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι φρέσκο από τον Alex Kapranos και την παρέα του. Η αναμονή παίρνει τέλος με την κυκλοφορία του πέμπτου κατά σειρά άλμπουμ τους. Είχαν πέντε χρόνια να κυκλοφορήσουν νέα δουλειά. Βέβαια, από τότε που πρωτοβγήκαν έχουν αλλάξει πολλά στη μουσική βιομηχανία αλλά και στο ίδιο το σχήμα. Ο κιθαρίστας τους αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για να ασχοληθεί με την οικογένειά του κι έχουν προστεθεί δύο νέα μέλη στην μπάντα. Επιστρέφουν ορεξάτοι όμως, μετά το σούπερ-γκρουπ που έφτιαξαν πριν από τρία χρόνια με τους Sparks. Το πρώτο single από τον δίσκο «Feel the love go» ακούγεται σούπερ και τους βρίσκει πιο ηλεκτρονικούς από ποτέ. Μένει να δούμε αν το έχουν ακόμη και στο υπόλοιπο άλμπουμ.

The Kids Are Alright / Andrew Weatherall (πάρτι)

Οι The Kids Are Alright, μία από τις πιο πετυχημένες χορευτικές ομάδες της Αθήνας, επιστρέφουν με το έβδομο μεγάλο πάρτι τους κι έχουν επίτιμο καλεσμένο τον Andrew Weatherall, μία από τις φιγούρες-κλειδιά της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής. Ο Weatherall ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική ως DJ τη δεκαετία του '90. Η πρώτη του μεγάλη συνεργασία ήταν με τον Paul Oakenfold, ενώ έχει δουλέψει με την αφρόκρεμα της σύγχρονης βρετανικής μουσικής, με ονόματα όπως οι Primal Scream, η Beth Orton κ.ά. Έχει περάσει απ' όλα τα είδη που καθόρισαν τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, π.χ. acid house, balearic, rockabilly και minimal techno, και συνεχίζει ακάθεκτος, παρά τα 50 του χρόνια.

31/1, six d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, είσοδος: 12-14 ευρώ.

Suicideboys x Athens

Η εμφάνιση του χιπ χοπ ντουέτου των Suicideboys είναι αδιαμφισβήτα το event του χειμώνα. Έχουν ήδη ξεπουλήσει στο Piraeus Academy, σε ένα απροσδόκητο και αρκετά γρήγορο sold out. Τα ξαδέρφια Ruby Da Cherry και $crim ξεκίνησαν να κάνουν glitch trap το 2014 και σε δύο μόλις χρόνια κατάφεραν να αναδειχθούν σε ένα από τα πιο δημοφιλή και πετυχημένα χορευτικά σχήματα της Αμερικής. Πλέον συνεργάζονται με πρωτοκλασάτους ράπερ, όπως ο Juicy J. Είναι η παρθενική τους εμφάνιση στην Αθήνα, όπου έρχονται στο πλαίσιο της τρίτης παγκόσμιας περιοδείας τους. Αυτό εξηγεί εν μέρει και τον χαμό που γίνεται για τη συγκεκριμένη συναυλία.

26/1, Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117

Scepticflesh

Scepticflesh ή Sceptic Flesh; Τελικά, είναι Scepticflesh. Αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα γκρουπ συμφωνικού death metal που έχει βγει ποτέ από τη χώρα μας και μετέτρεψε το όνομά του σε μια λέξη το 2007. Οι Scepticflesh δημιουργήθηκαν το 1990 από τα αδέρφια Σπύρο και Χρήστο Αντωνίου και τον Σωτήρη Βαγενά και εδώ και 25 χρόνια έχουν μια πορεία στο εξωτερικό που θα ζήλευαν αρκετοί. Το 2003 αποφάσισαν να διαλύσουν το σχήμα, αλλά άλλαξαν γνώμη και επανήλθαν δυναμικά το 2007, εξού και το νέο όνομα, που σήμανε μια νέα φάση στην ιστορία τους. Η εμφάνισή τους στο Piraeus 117 Academy γίνεται με αφορμή το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Codex Omega». Είναι η πρώτη συναυλία που δίνουν επί ελληνικού εδάφους μετά από δύο χρόνια. Η τελευταία φορά που έπαιξαν στην Αθήνα ήταν το 2016 στο Fuzz. Λίγες μέρες μετά θα βάλουν πλώρη για μια σειρά εμφανίσεων στην Ευρώπη και μια μεγάλη περιοδεία στην Αμερική.

17/2, Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, είσοδος: 10-14 ευρώ

Prurient

Πίσω από το ψευδώνυμο Prurient κρύβεται ο Αμερικανός Dominic Fernow. Αν και έγινε περισσότερο γνωστός τα τελευταία χρόνια με το πιο σκοτεινό ambient πρότζεκτ του, το «Vatican Shadow», o Fernow ως Prurient έκανε μερικά από τα πιο συγκρουσιακά live που μπορούσες να πετύχεις τα '00s. Τρομοκράτης του ήχου και διαβόητος για τις noise δουλειές του, ξεπήδησε από την πειραματική σκηνή της Νέας Υόρκης. Εκεί ήταν ιδιοκτήτης ενός από τα πιο θρυλικά δισκάδικα της περιοχής, το Hospital Productions, που ειδικευόταν στο death metal, ένα από τα αγαπημένα του είδη. Με το ίδιο όνομα είχε βαφτίσει την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία του. Φημίζεται για τις συνεργασίες με τους Wolf Eyes και Cold Cave, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς μουσικούς της γενιάς του, με αμέτρητες κυκλοφορίες. Φέτος, ως Prurient, κλείνει είκοσι χρόνια διαρκούς παρουσίας στη μουσική σκηνή και έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των St Paul's Sessions. Τον έχουμε δει και ως Vatican Shadow στο χειμερινό Plisskën, το 2016.

10/2, Αγγλικανική εκκλησία, Φιλελλήνων 27, είσοδος: 17 ευρώ

Algiers

Οι Algiers είναι ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα σύγχρονα πειραματικά αμερικανικά συγκροτήματα που παίζουν ένα υβρίδιο post-punk και afro gospel μουσικής. Οι Algiers γεννήθηκαν το 2007 στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα με τη φρέσκια και αυθεντική ματιά που φέρνουν σε ένα κουρασμένο είδος όπως το post-punk, του προσθέτουν και έναν πολιτικό χαρακτήρα που είχαμε χρόνια να δούμε. Γίνονται έτσι πιο επίκαιροι και πιο καυστικοί από ποτέ στην Αμερική του Τραμπ. Οι μεγαλύτεροι φαν τους είναι οι Depeche Mode, ενώ έχουν γραφτεί ήδη τα καλύτερα γι' αυτούς από «δύσκολα» έντυπα, όπως το βρετανικό περιοδικό «Wire». Έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας για δυο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονική με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους «The underside of power».

10/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, είσοδος: 17-20 ευρώ

Justin Timberlake (νέο άλμπουμ)

Man of the Woods, 2/2

H πρώτη πραγματικά μεγάλη κυκλοφορία του 2018, το πέμπτο άλμπουμ του Justin Timberlake, θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου. Στα credits του δίσκου συναντάμε τα ονόματα των Neptunes, Timbaland, Danja, Eric Hudson και Rob Knox. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση με το πρώτο sinlge «Filthy» στις αρχές του χρόνου. Στο βίντεό του ο Justin κρατά τον ρόλο ενός διανοούμενου επιστήμονα που φέρνει λίγο στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ‒ πώς καταφέρνει να είναι τόσο σέξι πάντα είναι μια άλλη ιστορία. Δήλωσε ότι με το «Man of the woods» επιστρέφει στις ρίζες του και στον νοτιοαμερικάνικο ήχο και, φυσικά, το περιμένουμε με αγωνία.

Ξεχωρίσαμε επίσης:

Την εμφάνιση του Coti Κ., που κυκλοφόρησε έναν από τους καλύτερους ποπ δίσκους του 2017, στην Αγγλικανική Εκκλησία, στις 20/1, με το πρότζεκτ «The man from Managra». Τη συναυλία των Crim3s, ενός από τα πιο ανεξάρτητα και μηδενιστικά witch house σχήματα της Βρετανίας στις 13/1 στο Ρομάντσο. Βαριά drones και υπνωτικό krautrock θα προσφέρουν οι Myrrors στο Temple στις 26/1. Τα πιο γνωστά παλιά και νέα συγκροτήματα της εναλλακτικής σκηνής της Θεσσαλονίκης συναντιούνται για δύο βραδιές στο Gagarin205, στις 9 και 10/2, στο SKG Festival. Από τον ίδιο χώρο, στις 17/2, θα κάνουν ένα πέρασμα οι London Afrobeat Collective που παίζουν την πιο ξεσηκωτική funk, τζαζ και παλιομοδίτικη σόουλ της εποχής. Οι electropop ήχοι των Γάλλων Zombie Zombie προσγειώνονται στο Ρομάντσο στις 27/1. Στις 26-28/1 η Στέγη παρουσιάζει το Φεστιβάλ Detritus, όπου η νέα μουσική θα παίζεται με παλιά μέσα, π.χ. με μαγνητόφωνα και πικάπ. Για τους φίλους της κλασικής μουσικής κάνουν πρεμιέρα στην Εθνική Λυρική Σκηνή τα έργα Τόσκα (26/1) και Ρωμαίος και Ιουλιέττα (25/2). Τέλος, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προσκαλεί στις 19/1 την Ορχήστρα Φεστιβάλ Βουδαπέστης σε διεύθυνση του Ivan Fischer.



Από τους πρωτοπόρους Αμερικανούς παραγωγούς της ραπ σκηνής του Λος Άντζελες, ο Egyptian Lover aka Gregg Broussard έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στο Temple στις 3/2. Ένας θρύλος της δισκογραφικής Wrap, ο Nightmares on Wax, παίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του six d.o.g.s στις 18/2. Η Vonda7 εγκαινιάζει το HER, μια νέα χορευτική βραδιά με καλεσμένες μόνο γυναίκες DJs και μουσικούς παραγωγούς στο Stream στις 19/1.